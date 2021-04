Cel puțin 43 de copii au fost uciși de forțele de ordine după lovitura de stat din Myanmar, susține organizația Salvați Copiii

Cel puțin 43 de copii au fost uciși de forțele armate din Myanmar de la lovitura de stat petrecută pe 1 februarie, potrivit organizației umanitare Salvații Copiii, citate de BBC.

Salvații Copiii a transmis că statul asiatic este "într-o situație de coșmar", cea mai tânără victimă având doar șapte ani. Potrivit monitorizărilor realizate de organizațiile locale, bilanțul morților de la izbucnirea protestelor ar fi de 536 de persoane.

Trimisul ONU în Myanmar a avertizat că ar putea avea loc "o baie de sânge", pe măsură ce conflictul se intensifică. Avertismentul vine pe fondul creșterii confruntărilor între armată și milițiile din zonele de graniță.

Situația din Myanmar s-a declanșat în urmă cu două luni, când armata a preluat controlul statului după o victorie clară a partidului lui Aung San Suu Kyi, Liga Națională pentru Democrație.

Mii de oameni au ieșit în stradă în toată țara pentru a protesta față de lovitura de stat, iar armata a folosit tunuri cu apă pentru a dispera manifestanții. După o săptămână, protestele au escaladat, iar forțele armate au recurs la gloanțe de cauciuc, dar și muniție de război.

Cea mai sângeroasă zi a protestelor de până acum a fost sâmbătă, când peste 100 de oameni au fost uciși.

Martorii spun că soldații au atacat oamenii pe stradă la întâmplare, iar unii oameni au fost uciși chiar în locuințele lor.

Cea mai tânără victimă are șapte ani

Familia unei fetițe de șapte ani, Khin Myo Chit, a declarat pentru BBC că ea a fost ucisă de poliție în timp ce fugea către tatăl ei în timpul unui raid desfășurat asupra casei lor, în orașul Mandalay.

"Au lovit ușa ca s-o deschidă", povestește sora ei, May Thu Sumaya, în vârstă de 25 de ani. "Când ușa s-a deschis, l-au întrebat pe tatăl meu dacă mai era și altcineva în casă". Când a spus că nu mai este nimeni, forțele de poliție l-au acuzat că minte și au început să percheziționeze locuința, spune May Thu Sumaya. În acel moment, Khin Myo Chit a fugit către tatăl ei. "Au început să tragă și au împușcat-o", adaugă Sumaya.

Printre victime mai este un băiat de 14 ani despre care se crede că a fost împușcat în casa lui din Mandalay sau în apropierea locuinței, precum și un copil de 13 ani care a fost împușcat în orașul Yangon, în timp ce se juca pe stradă.

Organizația Salvații Copiii a avertizat și că numărul copiilor răniți în confruntări este probabil să fie mare, citând cazul unui bebeluș în vârstă de un an care ar fi fost împușcat în ochi cu un glonț de cauciuc.

În urma violențelor raportate, mai multe state au anunțat sancțiuni împotriva statului asiatic și conducătorilor săi, precum și companiilor locale care au legături cu armata.

Editor : V.M.