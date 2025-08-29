Cel puţin 49 de morţi şi 100 de dispăruţi după ce o ambarcațiune cu migranți a naufragiat în largul Mauritaniei

Cel puţin 49 de persoane au murit şi o sută sunt date dispărute, la mai mult de 48 de ore de la naufragiul unei ambarcaţiuni care transporta migranţi în largul coastei Mauritaniei, au declarat vineri Garda de Coastă şi jandarmeria din această ţară africană.

Ambarcaţiunea, cu 160 de persoane la bord, s-a răsturnat în cursul nopţii de marţi spre miercuri la nord de capitala Nouakchott, potrivit aceloraşi surse citate de Agerpres.

Mauritania, o ţară în mare parte deşertică din Africa de Vest, cu ieşire la Oceanul Atlantic, a devenit în ultimii ani un punct de plecare pentru mulţi migranţi de pe întreg continentul african care încearcă să ajungă în Europa pe mare.

Naufragiul s-a produs în largul coastei Lemhaijratt, la 80 km nord de capitala Nouakchott, a declarat pentru AFP un oficial al Gărzii de Coastă.

„Una dintre patrulele noastre a reuşit să salveze 17 persoane. Până în prezent, 49 de cadavre au fost recuperate şi îngropate, iar căutările continuă” pentru găsirea persoanelor dispărute, a adăugat el, menţionând un „un bilanţ provizoriu".

Barca plecase din Gambia în urmă cu o săptămână având la bord „senegalezi şi gambieni. Când migranţii au văzut luminile pe coasta Lemhaijratt, toţi s-au mutat pe o parte a ambarcaţiunii, provocând răsturnarea acesteia", a explicat şeful Gărzii de Coastă din Mauritania.

Zeci de migranţi vest-africani au fost salvaţi în largul coastei Mauritaniei la sfârşitul lunii iulie, după ce barca lor, care plecase din Guineea în urmă cu 11 zile, s-a stricat, potrivit autorităţilor.

Zeci de mii de migranţi au murit în ultimii ani încercând să ajungă în Europa din Africa prin Insulele Canare spaniole, adesea la bordul unor ambarcaţiuni supraaglomerate.

În 2024, ONG-ul spaniol Caminando Fronteras a raportat un bilanţ de 10.457 de migranţi morţi sau dispăruţi pe mare.

