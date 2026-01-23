Cel puţin 5.000 de persoane au fost ucise în revoltele din Iran, potrivit unui ONG. Accesul la internet a fost parțial reluat

Cel puţin 5.000 de persoane au fost ucise în revoltele care au zguduit Iranul la începutul acestei luni, marea majoritate fiind demonstranţi, a semnalat vineri un ONG din SUA, în timp ce un alt ONG a observat o ridicare parţială a restricţiilor impuse de autorităţile de la Teheran asupra aplicaţiilor de mesagerie şi de lucru, relatează agenţiile AFP şi EFE, preluate de Agerpres.

ONG-ul american „Human Rights Activists News Agency (HRANA)” a confirmat 5.002 decese, dintre care 4.714 în rândul protestatarilor, inclusiv 42 de minori, 207 membri ai forţelor de securitate şi 39 de trecători.

Aceeaşi organizaţie investighează alte 9.787 de posibile decese şi estimează că cel puţin 26.852 de persoane au fost arestate, dar activitatea sa de verificare, la fel şi a altor ONG-uri, este complicată de întreruperea internetului impusă de autorităţile iraniene pe 8 ianuarie, comunicaţiile online fiind acum reluate parţial.

Un alt ONG, denumit Iran Human Rights (IHR), cu sediul în Norvegia, a confirmat moartea a 3.428 de protestatari, dar susţine că cifra reală ar putea ajunge la 25.000.

Autorităţile iraniene au publicat miercuri un bilanţ provizoriu al deceselor de 3.117 decese, dintre care marea majoritate, respectiv 2.427, au fost menţionaţi în acest bilanţ ca „martiri”, adică membri ai forţelor de securitate sau trecători, ceilalţi fiind menţionaţi ca „răzvrătiţi”, adică protestatari.

Autorităţile de la Teheran au descris revoltele violente începute pe 28 decembrie ca fiind orchestrate din exterior, în special de către SUA şi Israel, şi pe 8 ianuarie au tăiat accesul la internet, pentru a împiedica protestatarii să se organizeze şi să comunice cu străinătatea.

Protestele, lansate de comercianţii din Teheran care şi-au văzut afacerile afectate de hiperinflaţie, s-au extins şi au degenerat în violenţe majore. Acţiunea puternică a forţelor de ordine, descrisă de ONG-ul Amnesty International drept un „masacru”, a calmat în mare măsură aceste revolte, iar încercarea de înlăturare a regimului condus de ayatollahul Ali Khamenei a fost cel puţin deocamdată zădărnicită.

Şeful poliţiei iraniene le-a dat luni un ultimatum de trei zile participanţilor la revolte să se predea, promiţându-le că vor fi trataţi cu „mai multă clemenţă”. Până în prezent nu au fost semnalate cazuri de execuţie printre protestatari, dar unele ONG-uri susţin că aceştia riscă să fie acuzaţi de infracţiuni pasibile de condamnarea lor la moarte.

Statele Unite au afirmat pe 15 ianuarie că Iranul a anulat 800 de execuţii ale protestatarilor în urma ameninţărilor preşedintelui american Donald Trump cu o operaţiune militară, afirmaţie catalogată de autorităţile iraniene drept complet falsă.

Potrivit organizaţiei Netblocks, care monitorizează traficul şi cenzura online, conexiunile şi aplicaţiile de mesagerie şi de lucru, precum şi conexiunile prin VPN, au început să funcţioneze parţial în Iran, la două săptămâni după tăierea accesului la internet.

