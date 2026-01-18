Cel puţin cinci persoane au murit, mai multe au fost rănite şi un număr neprecizat au rămas blocate după ce două trenuri de mare viteză au deraiat în municipiul Adamuz (Córdoba, sudul Spaniei), au declarat pentru EFE surse din Garda Civilă şi din Serviciul Regional de Urgenţă.

Accidentul s-a produs când un tren care circula dinspre Málaga (sud) spre Madrid a deraiat şi a intrat pe linia alăturată unde tocmai circula un tren dinspre Madrid spre Huelva.

Pasagerii au fost evacuaţi, iar alte detalii despre răniţi nu sunt cunoscute. Accidentul a necesitat mobilizarea serviciilor de urgenţă la faţa locului, notează EFE.

Serviciul de urgenţă andaluz a raportat că numeroase efective de pompieri, ambulanţe şi poliţie au fost desfăşurate la locul accidentului.

Compania feroviară de stat Adif a raportat că serviciul feroviar de mare viteză dintre Madrid şi Andaluzia a fost întrerupt.

Editor : Liviu Cojan