Live TV

News Alert Cel puţin 5 morţi într-un accident feroviar în sudul Spaniei. Multe persoane rănite au rămas blocate în trenurile de mare viteză

Data actualizării: Data publicării:
vagoane tren accident
Foto: X / @capTercio

Cel puţin cinci persoane au murit, mai multe au fost rănite şi un număr neprecizat au rămas blocate după ce două trenuri de mare viteză au deraiat în municipiul Adamuz (Córdoba, sudul Spaniei), au declarat pentru EFE surse din Garda Civilă şi din Serviciul Regional de Urgenţă.

Accidentul s-a produs când un tren care circula dinspre Málaga (sud) spre Madrid a deraiat şi a intrat pe linia alăturată unde tocmai circula un tren dinspre Madrid spre Huelva.

Pasagerii au fost evacuaţi, iar alte detalii despre răniţi nu sunt cunoscute. Accidentul a necesitat mobilizarea serviciilor de urgenţă la faţa locului, notează EFE.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Serviciul de urgenţă andaluz a raportat că numeroase efective de pompieri, ambulanţe şi poliţie au fost desfăşurate la locul accidentului.

Compania feroviară de stat Adif a raportat că serviciul feroviar de mare viteză dintre Madrid şi Andaluzia a fost întrerupt. 

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
donald trump
1
Semne de întrebare după ce Donald Trump a cumpărat obligaţiuni Netflix şi Warner Bros de...
Medicamentele care conțin substanțe psihoactive. Foto Getty Images
2
Medicamente care îi pot lăsa pe șoferi fără permis. Lista completă și explicația...
profimedia-1057659042
3
„Este dureros”. Unul din cei mai buni aliați ai lui Zelenski, pronostic sumbru pentru...
Armata germană
4
O stare de spirit „schizofrenică”. Puterea militară tot mai mare a Germaniei reaprinde...
termometru zapada frig ger iarna vreme rece
5
Vremea: cât mai durează gerul și unde a fost cel mai frig duminică dimineața. Un val de...
”SUA e următoarea țintă!”. A făcut marele anunț și e gata să ”zguduie” întreaga lume
Digi Sport
”SUA e următoarea țintă!”. A făcut marele anunț și e gata să ”zguduie” întreaga lume
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Torrential Rains Across Much Of Catalonia.
Meteorologii spanioli au devenit ținta unui val de ură care alarmează autoritățile. Guvernul cere intervenția procurorilor
scoala inquam octav ganea
Șocul trăit de o profesoară din Spania într-un liceu din România: o elevă i-a cerut să iasă din clasă ca să își ia comanda de la curier
12 dead, 30 injured as crane collapses onto train in Thailand
Tragedie în Thailanda: cel puțin 30 de morți și peste 64 de răniți după ce o macara s-a prăbușit peste un tren
cocaina spania
Captură record în largul Insulelor Canare: aproape 10 tone de cocaină, găsite îngropate în sare pe o navă 
Catedrală Spania
Acord între Guvernul de la Madrid şi Biserica Catolică spaniolă pentru despăgubirea victimelor violenţelor sexuale
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
Ministrul Muncii propune impozitarea progresivă, după creșterile mari...
NATO Bucharest Nine (B9) meeting in Vilnius
Fost consilier prezidențial, după apelul lui Nicușor Dan în scandalul...
steagul sua si groenlanda
Documente secrete ale Apărării daneze arată că SUA au încercat să...
militari romani profimedia
Manole îl contrazice pe Miruță: „Nu văd cum ar putea să crească...
Ultimele știri
Ministrul Florin Manole promite sprijin pentru pensionarii cu venituri mici. „2026 va fi un an dificil”
Claudiu Manda: Bolojan nu cântă de multe ori din acelaşi playlist. S-ar putea să spunem „hai să schimbăm lăutarul”
Emisiile de carbon generate de aviație ar putea să scadă cu 50% fără reducerea zborurilor comerciale (studiu)
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
„Oare trebuie să divorțez?” Descoperirea neașteptată a unei femei care și-a făcut un test ADN, după zece ani...
Cancan
Mario Iorgulescu a fost CAPTURAT. Avem prima reacție
Fanatik.ro
Gigi Becali a pus tunurile pe Mihai Toma și Ionuț Cercel, „underii” de la FCSB: „Ăla e prea mic, iar celălalt...
editiadedimineata.ro
Cum ne schimbă limbajul urii creierul
Fanatik.ro
Marele campion care a dus o luptă dificilă cu o boală nemiloasă. De abia acum a dezvăluit calvarul prin care...
Adevărul
Afacerea Ceaușescu - Caldera: petrol venezuelean contra produse românești. Ce l-au întrebat jurnaliștii pe...
Playtech
Calculul stagiului de cotizare la pensie: cum sunt transformate zilele lucrătoare în zile calendaristice
Digi FM
Cum arată Selena Gomez fără pic de machiaj. Vedeta a avut o perioadă plină de evenimente
Digi Sport
Artista din România i l-a prezentat deja fiului ei pe iubitul cu 13 ani mai tânăr. ”Văd că asta se dorește”
Pro FM
Cum arată azi, la 43 de ani, gemenele de la Cheeky Girls: "Sunteți exact la fel!". Au locuri de muncă...
Film Now
Sharon Stone, dezvăluiri despre o dispută cu Michael Douglas, înainte de filmările pentru Basic Instinct...
Adevarul
Agatha Christie, autoarea crimei aproape perfecte. Cum și-a înscenat dispariția, folosind numele amantei...
Newsweek
Ministrul muncii anunță ce ajutoare la pensie primesc pensionarii în 2026. Cine are cel mai mult de suferit?
Digi FM
Celine Dion, omagiu emoționant pentru soțul ei, în ziua în care acesta ar fi împlinit 84 de ani: "Amintirea...
Digi World
„Soarele” artificial al Chinei a depăşit un obstacol major în procesul de obţinere a energiei din fuziune...
Digi Animal World
Momentul când un câine declanșează un incendiu. Totul a pornit de la o mănușă încălzită cu baterie
Film Now
Ce fac și cum arată azi gemenele Olsen. Au renunțat la actorie după zeci de filme și s-au dedicat unui cu...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...