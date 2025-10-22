Live TV

Cel puțin 63 de morți și mai mulți răniți după un accident rutier grav: mai multe vehicule s-au ciocnit pe o autostradă din Uganda

Data publicării:
accident grav uganda
Foto. UgandaRedCross/ X

Cel puțin 63 de persoane au murit și mai multe au fost rănite, după ce mai multe vehicule s-au ciocnit pe o autostradă din Uganda. Potrivit poliției, două autobuze care circulau în direcții opuse au intrat în coliziune în timp ce încercau să depășească un camion și o mașină pe autostrada Kampala-Gulu, potrivit BBC.

Potrivit Poliției din Uganda, cele două autobuze care circulau în direcții opuse „s-au ciocnit frontal” în timp ce încercau să depășească alte două vehicule, în jurul orei 00:15, ora locală (21:15 GMT).

Unul dintre autobuze a virat pentru a evita impactul, dar manevra a provocat o „coliziune frontală și laterală”, care a dus la un „lanț de accidente” în urma căruia alte vehicule au pierdut controlul și s-au răsturnat.

Pe lângă victimele decedate, mai mulți pasageri din vehiculele implicate au fost răniți, a precizat Poliția. O anchetă a fost deschisă pentru a stabili cauzele exacte ale tragediei.

Răniții au fost transportați la spitalul din orașul Kiryandongo, situat în vestul țării.

Accidentul a avut loc pe drumul care leagă capitala Kampala, din sud, de orașul Gulu, din nord. După incident, autoritățile au făcut apel la șoferi să evite „depășirile periculoase și imprudente”, care „rămân una dintre principalele cauze ale accidentelor din țară”.

Editor : Ș.A.

