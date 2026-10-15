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Video Cel puțin două persoane au murit după ce ploile torențiale și inundațiile de proporții au paralizat Istanbulul

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People rescued from flooded businesses after heavy rainfall in Istanbul
Haos provocat de inundațiile din Istanbul. Foto: Profimedia
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O ploaie torențială a paralizat o mare parte din Istanbul, inundând locuințe și drumuri și provocând moartea a cel puțin două persoane. Primăria Metropolitană din Istanbul a declarat că în unele zone s-au înregistrat cele mai mari cantități de precipitații din 1985 încoace, relatează Euronews.

Echipele de salvare au lucrat toată noaptea pentru a salva sute de persoane blocate la locul de muncă, în timp ce trecătorii au ajutat nenumărate alte persoane.

Vehicule blocate de inundații, în Istanbul. Foto: Profimedia
Vehicule blocate de inundații, în Istanbul. Foto: Profimedia
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Vehicule blocate de inundații, în Istanbul. Foto: Profimedia | Poza 1 din 3
Vehicule blocate de inundații, în Istanbul. Foto: Profimedia
Inundații la Istanbul. Foto: Profimedia | Poza 2 din 3
Inundații la Istanbul. Foto: Profimedia
Inundații în Istanbul. Foto: Profimedia | Poza 3 din 3
Inundații în Istanbul. Foto: Profimedia
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Ploaia torențială din noaptea de miercuri spre joi a inundat locuințe și sedii de firme, precum și drumuri și pasaje subterane, blocând vehiculele și provocând haos în traficul din cel mai mare oraș al Turciei.

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Presa locală a relatat despre două decese.

Un adolescent de 14 ani a murit electrocutat după ce a călcat într-o baltă într-un parc din districtul Fatih, iar o persoană de 34 de ani a alunecat pe un trotuar din districtul Sariyer și s-a lovit la cap.

Ploaia torențială continua să cadă și joi dimineață.

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Primăria Metropolitană din Istanbul a declarat că în unele zone s-a înregistrat cea mai mare cantitate de precipitații din 1985.

Biroul guvernatorului a anunțat că joi se vor suspenda cursurile școlare, iar unii angajați ai statului vor fi trimiși în concediu.

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De asemenea, a recomandat locuitorilor să rămână acasă, cu excepția cazurilor în care deplasarea era absolut necesară, iar persoanelor care locuiesc în apartamente la subsol să-și petreacă noaptea în altă parte.

În același timp, motocicletele au fost interzise în trafic.

Editor : M.C

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