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Video Cel puțin două persoane au murit și multe altele au fost rănite, după prăbușirea unei clădiri din Brooklyn

Data actualizării: Data publicării:
Brooklyn, USA. 11th Nov, 2026. First responders search through the rubble and debris at the scene as the inside of apartments are visible after a building collapsed resulting in several fatalities and multiple people injured in the Brooklyn borough of New
Clădire prăbușită în Brooklyn. Foto: Profimedia
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Cel puțin două persoane au murit și multe altele au fost rănite în urma prăbușirii unei clădiri în Brooklyn, potrivit autorităților din New York. O operațiune „periculoasă” de căutare și salvare este în curs de desfășurare, fiindcă ar putea exista și alte victime, au avertizat reprezentanții pompierilor. O clădire cu trei etaje situată la intersecția dintre bulevardele Flatbush și Bedford, în cartierul Flatbush, s-a prăbușit într-un șantier de excavare adiacent, unde se aflau muncitori, potrivit pompierilor, citați de presa americană.

Peretele unei alte clădiri cu trei etaje, situate acum lângă șantier, a fost de asemenea smuls, lăsând la vedere apartamentele.

„A fost o intervenție tehnică de amploare”, a declarat comisarul FDNY, Lillian Bonsignore, în cadrul unei conferințe de presă. „Mai multe persoane din clădire și de pe un șantier de construcții au rămas blocate.”

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Două persoane au decedat, potrivit primarului orașului New York, Zohran Mamdani. Alte 17 persoane au fost rănite, dintre care patru se află în stare critică, 12 în stare stabilă și un pompier cu răni ușoare, a precizat Bonsignore.

Printre victime se numără șapte copii, a adăugat Bonsignore, fără a specifica dacă aceștia se află printre cei decedați. Nu este clar câte persoane ar putea fi încă date dispărute în urma prăbușirii, a spus Bonsignore, adăugând că va fi o „operațiune de lungă durată” și că se așteaptă ca numărul victimelor să crească. „A fost o prăbușire devastatoare”, a declarat Mamdani în cadrul conferinței de presă.

Anterior, FDNY a anunțat că mai mulți muncitori din construcții erau transportați la spital pentru îngrijiri medicale, iar pompierii încercau să facă un bilanț al tuturor muncitorilor prezenți pe șantier.

La șantier se desfășurau lucrări de excavare, acesta fiind autorizat pentru construirea unei clădiri cu trei etaje, au declarat oficialii. Planurile pentru o clădire cu nouă etaje, cu destinație mixtă, nu fuseseră încă aprobate, au precizat oficialii.

Cauza prăbușirii este încă investigată de Departamentul Clădirilor și de forțele de ordine, au declarat autoritățile.

Primul apel la 911 privind prăbușirea a fost primit la ora 16:01, potrivit FDNY.

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Pompierii puteau fi văzuți printre dărâmături în groapa de șantier. După câteva ore, au putut fi văzuți la lucru și câinii de căutare și salvare.

Mamdani a calificat operațiunea de salvare drept „incredibil de dificilă”, întrucât echipajele se deplasau printre „dărâmături instabile”. „Echipajele desfășoară o muncă periculoasă și eroică”, a spus Bonsignore.

În mijlocul intervenției masive, cel puțin două persoane au fost salvate din dărâmături, fiind scoase pe targă. Într-o scenă dramatică, o femeie a fost salvată la mai bine de două ore de la începerea operațiunii de salvare, pe măsură ce se lăsa noaptea la fața locului.

Un bărbat care își căuta cu disperare soția însărcinată le-a spus reporterilor: „Am vești de la soția mea, este în viață”, înainte de a urca într-o ambulanță alături de o victimă.

Departamentul de Clădiri al orașului New York a declarat că inspectorii săi „se află la fața locului, la locul unei prăbușiri majore a unei clădiri lângă Flatbush Avenue din Brooklyn, asistând la operațiunile de recuperare și efectuând inspecții privind stabilitatea structurală a clădirilor din apropiere”.

Mamdani a îndemnat oamenii să evite zona pe durata operațiunilor de salvare. „Pe măsură ce operațiunile de urgență continuă, vă rog să vă alăturați mie în a-i ține în inimile noastre pe vecinii noștri și pe membrii acestei comunități”, a spus el.

Editor : M.C

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