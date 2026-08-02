Cel puţin nouă morţi şi 20 de răniţi într-un atentat sinucigaş în apropierea unei secţii de poliţie din Pakistan

Cel puţin nouă oameni au murit şi alţi 20 au fost răniţi duminică într-un atentat sinucigaş în apropierea unei secţii de poliţie, în timpul unei manifestaţii în districtul Swat (nordul Pakistanului), a anunţat poliţia, informează AFP.

„Un bărbat a încercat să intre în secţia de poliţie, situată într-o intersecţie circulată, dar a fost oprit de poliţişti la intrarea principală”, a declarat pentru AFP Fida Hussain, un oficial al poliţiei locale. Atacatorul „şi-a detonat vesta cu explozibil”, a adăugat acesta.

Patru poliţişti se numără printre victimele decedate, a precizat Hussain, menţionând că şapte dintre răniţi se află în stare critică.

Districtul Swat este situat în provincia Khyber Pakhtunkhwa, la graniţa cu Afganistanul; autorităţile de aici se confruntă cu o insurgenţă în expansiune a grupării Tehreek-i-Taliban Pakistan (TTP).

Nicio grupare nu a revendicat imediat responsabilitatea pentru atac, notează AFP, citată de Agerpres.

TTP a lansat o mişcare de insurgenţă împotriva statului pakistanez din 2007, în încercarea de a răsturna guvernul şi de a-l înlocui cu propria formă de guvernare islamică strictă. Atacurile militanţilor s-au intensificat de-a lungul graniţei dintre Pakistan şi Afganistan şi au potenţialul de a reaprinde luptele dintre cele două ţări vecine. Foştii aliaţi, deveniţi între timp inamici, s-au angajat în februarie în cele mai violente confruntări din ultimii ani, Pakistanul efectuând bombardamente aeriene pe teritoriul Afganistanului.

Editor : Liviu Cojan