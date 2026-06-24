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Cel puţin nouă morţi şi peste 30 de răniţi în atacuri ruseşti în sudul şi centrul Ucrainei

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pompier stinge incendiu dupa bombardament rusesc in urcaina
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Cel puţin nouă persoane au fost ucise, iar alte peste 30 au fost rănite în sudul şi centrul Ucrainei în bombardamente ruseşti, potrivit autorităţilor locale.

La Krivoi Rog, în Dnipropetrosvk (centru-est), un atac rus cu rachetă a atins marţi o infrastructură civilă şi a cauzat moartea a doi bărbaţi şi unei femei, potrivit unui ultim bilanţ, a anunţat pe Telegram guvernatorul regiunii, Oleksandr Ganja, potrivit AFP, preluată de News.ro.

Alte 26 de persoane au fost rănite, a anunţat el.

Alte trei persoane, două femei şi un bărbat au fost ucise tot marţi, în districtul Nikopol, a mai spus Oleksandr Ganja.

În regiunea Zaporojie (sud), un atac rus cu „trei bombe aeriene” în localitatea Marivka s-a soldat cu moartea unei femei şi doi răniţi, a anunţat pe Telegram guvernatorul Ivan Fedorov.

La Herson, un oraş situat în sudul Ucrainei, pe malul fluviului Nipru, care marchează linia frontului în acest sector, o femeie a fost ucisă într-un atac rusesc, a anunţat pe Telegra, guvernatorul regiunii Oleksandr Prohudin.

O femeie în vârstă de 26 de ani a fost ucisă tot marţi pe o plajă la Odesa (sud), într-un atac rus cu dronă pe timpul zilei care a vizat zone de coastă în acest oraş important la Marea Neagră, a anunţat parchetul local.

Un bărbat a fost rănit în aceste bombardamente, a anunţat Parchetul din Odesa.

Rusia bombardează Ucraina aproape zilnic după ce şi-a lansat invazia la scară mare, în februarie, 2022, cel mai sângeros conflict din Europa după al Doilea Război Mondial.

Eforturi diplomatice în vederea unei opriri a războiului se află într-un punct mort.

Kievul şi-a intensificat, la rândul său, de mai multe luni, atacurle în Rusia, cu scopul de a reduce capacităţile militare ale Moscovei şi finaţarea războiului, vizând infrastructuri ale hidrocarburilor ruseşti.

Editor : B.P.

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