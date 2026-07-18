Cel puțin opt morți în Gaza în urma unei lovituri israeliene: oamenii participau la o înmormântare. Ce spune armata israeliană

Cel puţin opt palestinieni au fost ucişi şi alţi 20 au fost răniţi vineri, după ce un atac aerian israelian a lovit participanţii la o înmormântare în tabăra Nuseirat, din centrul Fâşiei Gaza, potrivit autorităţilor sanitare din enclavă, transmite Reuters. Persoana înmormântată fusese ucisă anterior în aceeaşi zi într-un alt atac israelian asupra aceleiaşi zone.

Potrivit medicilor din Gaza, alte atacuri aeriene desfăşurate vineri în diferite zone ale enclavei au provocat moartea a cel puţin încă trei palestinieni, bilanţul total al zilei ajungând la cel puţin 12 morţi.

Hamas a condamnat atacul asupra participanţilor la funeralii, calificându-l drept „un masacru brutal” şi a cerut mediatorilor internaţionali şi Organizaţiei Naţiunilor Unite să intervină pentru oprirea atacurilor israeliene.

Întrebată despre incident, armata israeliană a declarat că a lovit o celulă aparţinând grupării Jihadul Islamic, care operează în Gaza alături de Hamas. Armata a precizat că este la curent cu informaţiile potrivit cărora persoane neimplicate în confruntări ar fi fost afectate de atac, scrie News.ro.

Tot vineri, locuitorii dintr-o zonă situată la est de Deir al-Balah au relatat că drone israeliene au difuzat mesaje audio prin care populaţia era somată să îşi evacueze locuinţele, determinând mai multe familii să fugă din zonă.

Potrivit autorităţilor sanitare din Gaza, de la intrarea în vigoare a armistiţiului din octombrie dintre Israel şi Hamas, peste 1.100 de palestinieni, majoritatea civili, au fost ucişi în atacuri israeliene. Armata israeliană afirmă că operaţiunile sale vizează combatanţi şi infrastructură militară.

Grupul de monitorizare ACLED, care urmăreşte conflictele armate la nivel mondial, a raportat că numărul loviturilor aeriene israeliene împotriva Hamas şi a altor grupări militante a crescut în luna iunie la peste 40, cel mai ridicat nivel lunar de la începerea armistiţiului. Organizaţia afirmă că alte atacuri în apropierea liniei de separare au provocat victime civile, inclusiv femei şi copii.

Războiul a început după atacul lansat de Hamas asupra sudului Israelului la 7 octombrie 2023, în urma căruia, potrivit autorităţilor israeliene, au fost ucise aproximativ 1.200 de persoane, iar circa 250 au fost luate ostatice. Potrivit autorităţilor sanitare din Gaza, ofensiva israeliană declanşată ulterior a provocat moartea a peste 73.000 de palestinieni.

Editor : B.E.