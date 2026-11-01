Cel puţin opt morţi, inclusiv un copil, şi mai mulţi răniţi în Fâşia Gaza, în urma unor atacuri israeliene

Opt persoane, inclusiv un copil, au fost ucise duminică în mai multe atacuri în Fâşia Gaza, anunţă seriviciile de salvare şi spitale locale.

Cinci persoane au fost ucise la Khan Yunis (sud), iar alte trei în oraşul Gaza, a anunţat într-un comunicat Apărarea Civilă, o organizaţie de salvare care operează sub autoritatea mişcării islamiste Hamas, care se află la putere în enclavă, potrivit News.ro.

Spitale locale au confirmat că au primit atât cadavrele, cât şi răniţi.

„Avioane ale ocupaţiei (israeliene) au ţintit mai mulţi poliţişti aflaţi în timpul serviciului” la Khan Yunis, anunţă Ministerul de Interne din Fâşia gaza.

Armata israeliană, contactată de AFP, a declarat că a ţintit „un terorist” în sudul enclavei palestiniene „şi mai mulţi alţii în nord”.

Ea a dat asigurări că este „pe cale să examineze rezultatul atacurilor”.

Ofensiva militară israeliană lansată în Fâşia Gaza dupăun atac fără precedent al Hamas în sudul Israelului, la 7 octombrie 2023, a condus la deplasarea aproape a întregii populaţii a acestui terioriu palestinian şi s-a soldat cu peste 74.500 de morţi, potrivit Ministerului Sănătăţii, ale cărui date sunt considerate fiabile de către ONU.

Editor : M.B.