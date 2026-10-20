Cel puţin patru persoane au murit în estul Spaniei, în urma unor ploi care au provocat inundaţii puternice, anunţă autorităţile care cer populaţiei din regiunea Valencia să rămână acasă şi să evite orice deplasare, relatează AFP. Înregistrări video difuzate de către Agenţia Meteorologică a Valenciei surprind străzi transformate în adevărate torente care iau maşini la vale, în mai multe localităţi, la Valencia şi Alicante.

„Este imposibil să circulaţi, trebuie să rămâneţi acasă. Sunt ploi intense şi continue, care provoacă inundaţii importante”, a cerut luni însărcinatul cu Situaţii de urgenţă în regiunea Valencia, Juan Carlos Valderrama, potrivit News.ro.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

700 de litri pe metrul pătrat în 24 de ore

O persoană a murit la Sagunto, au anunţat autorităţile locale în noaptea de duminică spre luni. Mai la nord, în Catalonia, pompierii au anunţat moartea unei femei care a căzut într-un pârâu. Alte două persoane au fost găsite în oraşul turistic Oliva, în zona de coastă, foarte afectată duminică seara de ploi puternice.

Una dintre victime este o femeie în vârstă de 79 de ani, găsită acasă, iar a doua este un bărbat care a murit după ce a făcut o criză cardiacă într-un camping, în oraş.

Precipitaţii puternice, care au avut loc mai ales în zone ale litoralului mediteranean, s-au abătut cu intensitate asupra unor zone în comunitatea valenciană, unde s-au înregistrat precipitaţii de până la 700 de litri pe metrul pătrat în decurs de 24 de ore.

Serviciile de salvare şi militari din Unitatea armatei specializată în Situaţii de Urgenţă acţionau luni dimineaţa pentru a evacua persoane ale căror case au fost inundate şi care s-au refugiat pe acoperişuri.

Peste 400 de operațiuni de salvare

Membri ai forţelor de securitate au efectuat peste 400 de operaţiuni de salvare în comunitatea valenciană, atât aerian, cât şi terestru, a anunţat delegata Guvernului în această regiune - traumatizată în continuare de inundaţii sângeroase în urmă cu aproape doi ani - Pilar Bernabe.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Operaţiunile de salvare continuă în zone în care accesul este dificil. Cerem populaţiei să evite orice deplasare”, a subliniat pe X premierul Pedro Sanchez.

El a catalogat situaţia în regiunea Valencia drept „foarte dificilă”.

Potrivit unor cercetători, modificările climatice intensifică intemperiile care afectează în general estul Spaniei toamna. Marea absoarbe căldura vara, crescând evaporarea, şi antrenează precipitaţii tot mai puternice.

Potrivit Agenţiei Meteorologice spaniole, septembrie 2026 a fost cea mai caldă lună de septembrie înregistrată vreodată în Spania, după ce a înregistrat, în perioada iunie-august, şi cea mai caldă vară din istoria sa.

Editor : B.E.