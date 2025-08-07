Cel puţin șase morţi după ce un avion s-a prăbuşit într-o zonă de case de la periferia orașului Nairobi, Kenya

Cel puţin şase persoane au murit şi două sunt grav rănite după ce un avion ambulanţă s-a prăbuşit joi după-amiază peste mai multe case de la periferia Nairobi, informează autorităţile locale, relatează AFP.

În avion, „am pierdut patru persoane, între care pilotul. În casa pe care a căzut există răniţi grav şi două persoane au murit”, a declarat presei Henry Wafula, administratorul districtului Kiambu, unde a avut loc accidentul.

El a mai afirmat că două persoane, între care o bătrână, grav rănite, care au fost transportate la spital.

La locul accidentului nu au rămas decât fragmente împrăştiate din aeronavă şi case complet distruse peste care avionul s-a prăbuşit, a constatat o echipă de AFP de la faţa locului.

La ora locală 18.00 (15.00 GMT), sub privirile a sute de trecători, un excavator ridica dărâmăturile pentru a căuta eventuali supravieţuitori, notează AFP, citată de Agerpres.

Avionul, plecat de pe un mic aeroport din centrul Nairobi, urma să ajungă la Hargeisa, capitala Somaliland, a anunţat într-un comunicat compania de ambulanţă aeriană AMREF Flying doctors, care deţinea aeronava.

„La ora actuală, cooperăm deplin cu autorităţile aeriene şi echipe de urgenţă pentru a stabili faptele”, a adăugat directorul companiei, Stephen Gitau, într-un comunicat.

„Avionul a luat foc în aer” apoi s-a prăbuşit „într-un loc unde se aflau circa 12 case”, a povestit pentru AFP o locuitoare din Kiambu.

„Avionul a trecut foarte aproape de imobilul nostru şi l-a făcut să se zguduie”, a declarat Irene Wangui, o altă locuitoare, care a declarat că a văzut „bucăţi de trupuri împrăştiate peste tot” după prăbuşire.

„Am pierdut totul”, a declarat, în lacrimi, Margaret Wairimu, a cărei casă a ars complet, pentru AFP. „Dar, mulţumesc lui Dumnezeu, copiii mei nu era în împrejurimi”, a adăugat ea.

Editor : Liviu Cojan