Cel puțin trei morți în Ucraina în urma atacurilor rusești; un copil ucis de dronă ucraineană în Rusia

Cel puţin trei oameni au murit, în noaptea de vineri spre sâmbătă, în lovituri ruseşti asupra Ucrainei, în timp ce o lovitură ucraineană a ucis un copil în Rusia, au anunţat autorităţile locale.

O persoană a fost ucisă şi unsprezece, între care un copil, au fost rănite la Odesa, în sudul Ucrainei, în lovituri care au lovit o maternitate şi un cartier rezidenţial, potrivit administraţiei militare locale, Serghii Lîsak, relatează AFP preluată de Agerpres.

Mai la nord, doi bărbaţi au fost ucişi şi doi răniţi într-un atac asupra Krivoi Rog, potrivit responsabilului militar local, Oleksandr Ganja.

De partea rusă, un atac cu drone ucrainene a provocat moartea unui copil şi rănirea gravă a părinţilor lui într-o locuinţă la Iaroslavl, la nord de Moscova, departe de linia frontului, potrivit guvernatorului local Mihail Ievraiev.

De la începutul invaziei sale în februarie 2022, Rusia loveşte aproape zilnic Ucraina, provocând frecvent victime civile. Kievul şi-a intensificat atacurile asupra Rusiei, pe o rază din ce în ce mai mare.

