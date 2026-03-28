Live TV

Cel puțin trei morți în Ucraina în urma atacurilor rusești; un copil ucis de dronă ucraineană în Rusia

Data actualizării: Data publicării:
Russia Ukraine War
Această fotografie, oferită de Serviciul de Urgență din Ucraina, arată un imobil de locuințe după un atac cu dronă rusă în Odesa, Ucraina, sâmbătă, 28 martie 2026. Foto: Profimedia Images

Cel puţin trei oameni au murit, în noaptea de vineri spre sâmbătă, în lovituri ruseşti asupra Ucrainei, în timp ce o lovitură ucraineană a ucis un copil în Rusia, au anunţat autorităţile locale.

O persoană a fost ucisă şi unsprezece, între care un copil, au fost rănite la Odesa, în sudul Ucrainei, în lovituri care au lovit o maternitate şi un cartier rezidenţial, potrivit administraţiei militare locale, Serghii Lîsak, relatează AFP preluată de Agerpres.

Mai la nord, doi bărbaţi au fost ucişi şi doi răniţi într-un atac asupra Krivoi Rog, potrivit responsabilului militar local, Oleksandr Ganja.

De partea rusă, un atac cu drone ucrainene a provocat moartea unui copil şi rănirea gravă a părinţilor lui într-o locuinţă la Iaroslavl, la nord de Moscova, departe de linia frontului, potrivit guvernatorului local Mihail Ievraiev.

De la începutul invaziei sale în februarie 2022, Rusia loveşte aproape zilnic Ucraina, provocând frecvent victime civile. Kievul şi-a intensificat atacurile asupra Rusiei, pe o rază din ce în ce mai mare.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
photo-collage.png - 2026-03-27T103137.762
1
Decizie fără precedent în SUA: semnătura lui Donald Trump va apărea pe bancnotele...
marco rubio si volodimir zelenski in biroul oval
2
Marco Rubio îl acuză pe Volodimir Zelenski că a „minţit” în legătură cu garanţiile de...
stalpi dunare
3
Ilie Bolojan spune că va face publice numele „noilor băieți deștepți din energie”...
Drone is flying in the sky. Operator controls the drone. War in Ukraine
4
Ucrainenii au reușit să arunce în aer cea mai mare fabrică de îngrășăminte fosfatice din...
Strâmtoarea Ormuz vazuta din satelit
5
Comandantul iranian responsabil pentru blocarea Strâmtorii Ormuz a fost ucis de către...
Surprins cu tricoul Turciei pe sub cel al României, Victor Ponta a reacționat rapid
Digi Sport
Surprins cu tricoul Turciei pe sub cel al României, Victor Ponta a reacționat rapid
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
vladimir putin
Putin nu exclude o restabilire a relațiilor cu Europa. El a explicat de unde a apărut ruptura
Capitoliul
Deputați ruși, sancționați de SUA, invitați în Congres. Li s-a organizat tur privat, au filmat, și-au făcut selfie
Drone kamikaze Shahed.
Acord semnat de Ucraina cu Arabia Saudită privind dezvoltarea de componente pentru apărarea aeriană împotriva dronelor
Război Ucraina
Ucraina riscă să rămână fără fonduri pentru război începând cu luna iunie
mina marina foto mapn
Ambasada Rusiei la București dă vina pe Ucraina pentru minele din Marea Neagră. MApN: încercări de distorsionare a realității
Recomandările redacţiei
kaja kallas la o reuniune
„Când vă veţi pierde răbdarea?”. Kaja Kallas, răbufnire la adresa lui...
pompe carburanti
Carburanții s-au scumpit la pompă pentru a 17-a oară de când a...
Trecem la ora de vară 2026. Foto Getty Images
Trecem la ora de vară 2026: Cum se modifică ceasurile în această...
donald trump
„Trebuie să redeschidem Strâmtoarea Trump”. După Golful Mexic...
Ultimele știri
Papa Leon al XIV-lea la Monaco: întâmpinat de Prințul Albert și Prințesa Charlene. Va oficia Liturghia pentru 15.000 de persoane
Trump vorbește deschis despre folosirea armatei: „Cuba este următoarea, apropo”
România, printre cele mai sigure țări din lume într-un sondaj care măsoară percepția locuitorilor asupra criminalității
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O bunică fit are o viață de adolescentă rebelă: “Ies și cu 5 persoane pe săptămână. Unul mi-a oferit 200 de...
Cancan
Afaceristul din România, acuzat că și-a părăsit familia pentru amantă! Divorțul anului scoate la iveală...
Fanatik.ro
„Ne-a luat Hagi la înjurături pe toți!”. Dumitru Dragomir dezvăluie cea mai mare ceartă din sânul naționalei...
editiadedimineata.ro
Elevii care duc România la mondialul de robotică: echipa CSH are nevoie de sprijin pentru a ajunge la Houston...
Fanatik.ro
Noutăți de ultimă oră la FCSB despre accidentările lui Ngezana și Chiricheș! Cu cine joacă Mirel Rădoi la...
Adevărul
Operațiuni secrete: avioanele guvernului Orban ar fi transportat bani și obiecte de valoare din Rusia...
Playtech
Câţi bani primesc bucureştenii înapoi dacă nu au avut căldură şi apă caldă în iarna: Termoenergetica a...
Digi FM
I-au văzut fațetele dentare pe scenă, în timpul unui concurs de Miss. Reacția aplaudată a concurentei și...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FRF a luat decizia, la 24 de ore după ce România a ratat calificarea la Cupa Mondială 2026
Pro FM
Cum arată Loredana Groza în costum de baie, la 55 de ani. S-a fotografiat fără inhibiții pe o plajă din...
Film Now
Gestul neașteptat al lui Jack Nicholson față de Diane Keaton, după ce au jucat în „Something's Gotta Give”
Adevarul
Adevărul despre ieftinirea carburanților: de ce scăderea accizei este evitată, deși este singura măsură cu...
Newsweek
Vin banii în plus la pensie de la Mica recalculare: „Am primit 50 de lei. Eu - 300 lei”. Cum poți pierde bani?
Digi FM
Reguli noi pentru șoferii fără permis. Ce condiție trebuie îndeplinită pentru reducerea perioadei de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Dormi 7-8 ore pe noapte, dar tot ești obosit? Explicația unui specialist și sfaturile lui pentru un somn mai...
Digi Animal World
El este Merlin, porcul „vorbitor” care a cucerit internetul. A intrat în Cartea Recordurilor cu peste 1...
Film Now
Ce au descoperit autoritățile în cazul fraudei comise asupra Ursulei Andress, fata Bond din anii '60. Scandal...
UTV
Loredana Groza dezvăluie cum își menține silueta la 55 de ani. „Sfătuiesc pe toată lumea să încerce”