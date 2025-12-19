Cel puțin trei persoane au fost ucise și cinci rănite într-o serie de atacuri, în special cu cuțitul, vineri în metroul din Taipei, a declarat pentru AFP șeful pompierilor din capitala taiwaneză, precizând că suspectul a murit și el. Motivul acestei crime nu este cunoscut în acest moment, a subliniat premierul Cho Jung-ta, vorbind însă despre acte „deliberate”. Autorul purta o mască și a aruncat „cinci sau șase cocktailuri Molotov sau fumigene” în principala stație de metrou din Taipei, a explicat el, potrivit sudinfo.be.

Premierul Taiwanului, Cho Jung-tai, a declarat că atacurile de la stația principală din Taipei și stația Zhongshan au fost „un act deliberat”, deși motivul nu a fost clar imediat.

Premierul a declarat că suspectul purta o mască și a aruncat „cinci sau șase bombe cu benzină sau fumigene” la stația principală din Taipei.

Potrivit Departamentului de Pompieri din Taipei, un total de patru persoane au fost confirmate decedate, inclusiv suspectul, iar alte cinci au fost rănite.

Primarul orașului a declarat că suspectul se pare că a sărit de pe o clădire și că una dintre victime a fost ucisă în timp ce încerca să oprească atacul din gara principală. „Din păcate, a fost atacat și a decedat... suntem cu toții profund îndurerați”, a declarat primarul Chiang Wan-an reporterilor. „În prezent, înțelegem că suspectul s-a sinucis sărind de pe o clădire pentru a evita arestarea și a fost confirmat decedat”, a spus el.

Anterior, el a declarat că trei persoane au suferit stop cardiac în urma atacurilor, iar mai multe persoane au „suferit răni prin înjunghiere și traumatisme în diferite părți ale corpului”.

Autoritățile au declarat că vor intensifica măsurile de securitate pe întreg teritoriul insulei ca răspuns la aceste atacuri. „Toate locurile importante... inclusiv gările, autostrăzile, stațiile de metrou și aeroporturile mențin un nivel ridicat de alertă și vigilență”, a declarat Cho.

Imaginile difuzate de Agenția Centrală de Știri din Taiwan arată o canistră pe sol în gara principală, cu ofițeri care examinează potențiale dovezi la fața locului.

Un videoclip postat pe rețelele de socializare arată un nor dens de fum alb care acoperă o secțiune subterană a unei stații de metrou, cu câteva persoane stând la distanță.

Președintele Lai Ching-te a declarat că autoritățile taiwaneze vor „clarifica rapid detaliile cazului”. El a adăugat: „Nu vom fi indulgenți și vom face tot ce ne stă în putință pentru a asigura siguranța cetățenilor noștri”.

Crimele violente sunt rare în Taiwan, deși un atac din 2014 a îngrozit insula, când un bărbat a înjunghiat mai multe persoane în metroul din Taipei, ucigând patru oameni.

El a fost executat pentru crimele comise în 2016.

Editor : M.C