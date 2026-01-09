Live TV

Cel puţin un mort, 12 răniţi şi 38 de dispăruţi în Filipine, după ce un „munte” de gunoi s-a surpat peste oameni

Data actualizării: Data publicării:
MANDAUE CITY, PHILIPPINES, JUNE 15, 2025: Plastics garbage Philippine slum poor river waste shanty landfill waste pollution Tipolo Creek fecal
Foto: Profimedia

Cel puţin o persoană a murit, iar alte 38 au fost date dispărute în urma surpării unui „munte” de gunoi, într-o groapă de gunoi, în Filipine.

„12 angajaţi au fost salvaţi şi spitalizaţi, 38 de persoane sunt date în continuare dispărute, iar un deces a fost confirmat”, a anunţat pe Facebook primarul oraşului Cebu, cu aproape un milion de locuitori, Nestor Archival.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Operaţiunile de căutare, salvare şi extragere continuă, cu susţinerea mai multor agenţii, pe teren”, a anunţat el, potrivit News.ro.

Aproximativ 100 de gunoieri au fost îngropaţi, joi după-amiaza, după ce un „munte” de gunoaie s-a surpat peste ei, la groapa de gunoi Binaliw din Cebu.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Nu ştim ce a cauzat surparea. Nu ploua”, a spus o membră a personalului civil al Departamentului Poliţiei Primăriei din Consolacion, Marge Parcotello, o localitate care se învecinează cu groapa de gunoi.

„Multe victime sunt originare din această municipalitate”, a declarat ea.

Editor : Monica Bonea

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Medici în secția de terapie intensivă și pe holul spitalului.
1
Reguli noi pentru bolnavii din România: De luna aceasta, mii de pacienți pierd...
Donald Trump (stânga) și Gustavo Petro (dreapta)
2
După ce a amenințat Columbia cu acțiuni militare, Donald Trump spune acum că „așteaptă cu...
România UE
3
Presa maghiară: Ursula von der Leyen și colegii ei fac România măreață. „Ceva s-a...
155mm
4
Cum ar putea deveni India prima țară din lume care utilizează un proiectil de artilerie...
Reza Pahlavi
5
Prințul moștenitor al Iranului a transmis primele instrucțiuni iranienilor. El îndeamnă...
"Încă nu ne vine să credem!" A plătit mii de euro la hotelul Simonei Halep, iar acum a postat recenzia
Digi Sport
"Încă nu ne vine să credem!" A plătit mii de euro la hotelul Simonei Halep, iar acum a postat recenzia
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
deseuri litoral 3
Ministra Mediului: Avem nevoie de o lege pentru valorificarea deșeurilor din construcții. În alte state sunt văzute ca resurse
tineri privesc indignati la facturi
Noi reguli pregătite pentru serviciile de apă și salubrizare. Cine decide tarifele și cum sunt protejați cetățenii
taifunul Kalmaegi-filipine-masini
Bilanțul taifunului Kalmaegi în Filipine: 114 morți și 127 de oameni dați dispăruți. Furtuna se îndreaptă spre Vietnam
filipine-taifun
Taifun devastator în Filipine: cel puțin 66 de morți și 26 de oameni dați dispăruți. „Inundațiile sunt pur și simplu devastatoare”
deseuri curent cluj
Proiect unic, „made in România”. Județul în care gunoiul este transformat în curent electric. Cum decurge întregul proces
Recomandările redacţiei
trump groenlanda
În timp ce SUA își îndreaptă atenția spre Groenlanda, Europa are...
cereale la recolta in ucraina fotografie facuta de sus
România cere garanții suplimentare pentru fermieri în negocierile...
oameni in zapada viscolita
Noi alerte de vreme rea: cod galben de ger, viscol și ninsori. ANM...
Urmările atacului rusesc din Kiev. Foto DSNS Kieva
România condamnă atacul cu rachetă Oreșnik din Ucraina. „O încălcare...
Ultimele știri
Nou avertisment privind criza climatică: Oceanele au absorbit cantități uriașe de căldură în 2025
Raed Arafat acuză că unii încearcă să minimalizeze gestul elvețienilor pentru Nicușor Dan: „Înregistrarea spune totul”
România cumpără 1.200 de ambulanțe noi prin PNRR pentru SMURD și Serviciile Județene. Primele au fost deja livrate
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața lor se schimbă din 9 ianuarie 2026. Venus și Jupiter aduc iubire și armonie pentru trei zodii
Cancan
Răsturnare de situație în cazul lui Sergiu, tânărul găsit mort pe un câmp în Ajunul Anului Nou. Cine l-ar fi...
Fanatik.ro
Turcii au venit după Elias Charalambous înainte de FCSB – Beşiktaş! Ce s-a întâmplat la antrenamentul...
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
Ce decizie a luat consiliera AUR, declarată informator al Securității, după ce i s-a micșorat pensia. Spune...
Adevărul
Cum a ținut un robot al armatei ucrainene linia frontului 45 de zile. Funcționarea mașinii de luptă, posibilă...
Playtech
Cine primește puncte de stabilitate în 2026. Cât poate crește pensia după noile calcule
Digi FM
A vrut să înceapă 2026 mai frumoasă, dar și-a lăsat fiica orfană. O influenceriță de 38 de ani a murit după o...
Digi Sport
"Telenovela" s-a încheiat: Mirel Rădoi semnează!
Pro FM
Veronica Berti, imagini rare de la petrecerea de Revelion. Cum a sărbătorit trecerea dintre ani alături de...
Film Now
Demi Moore, adevărul despre ritualul pe care l-a avut cu fostul său soț, Bruce Willis: „A continuat să facă...
Adevarul
Cum au pus mâna rușii pe Crimeea și s-au instalat în Marea Neagră. Tratatul, semnat pe teritoriul de azi al...
Newsweek
Casa de Pensii, anunțul momentului pentru 2.300.000 pensionari. „Am virat banii”. Când ajunge pensia pe card?
Digi FM
Cum se menține în formă Jennifer Aniston la 56 de ani. Instructorul ei i-a dezvăluit secretele: „Iubește...
Digi World
Am putea să știm, în sfârșit, de ce planeta Marte este roșie. O nouă explicație pune sub semnul întrebării...
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Mickey Rourke, decizie neașteptată după ce s-a aflat că are probleme cu banii. Managerul lui: „Vrea să fie...
UTV
Cine o ajută pe Laura Cosoi în creşterea celor patru fiice. Actriţa se pregăteşte să devină mamă pentru a...