Cel puţin un mort, 12 răniţi şi 38 de dispăruţi în Filipine, după ce un „munte” de gunoi s-a surpat peste oameni

Cel puţin o persoană a murit, iar alte 38 au fost date dispărute în urma surpării unui „munte” de gunoi, într-o groapă de gunoi, în Filipine.

„12 angajaţi au fost salvaţi şi spitalizaţi, 38 de persoane sunt date în continuare dispărute, iar un deces a fost confirmat”, a anunţat pe Facebook primarul oraşului Cebu, cu aproape un milion de locuitori, Nestor Archival.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Operaţiunile de căutare, salvare şi extragere continuă, cu susţinerea mai multor agenţii, pe teren”, a anunţat el, potrivit News.ro.

Aproximativ 100 de gunoieri au fost îngropaţi, joi după-amiaza, după ce un „munte” de gunoaie s-a surpat peste ei, la groapa de gunoi Binaliw din Cebu.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Nu ştim ce a cauzat surparea. Nu ploua”, a spus o membră a personalului civil al Departamentului Poliţiei Primăriei din Consolacion, Marge Parcotello, o localitate care se învecinează cu groapa de gunoi.

„Multe victime sunt originare din această municipalitate”, a declarat ea.

Editor : Monica Bonea