Cele 40 de persoane care au murit în incendiul din Crans-Montana au fost identificate. 20 de minori și-au pierdut viața

Cele 40 de persoane, inclusiv 20 de minori, care au murit în incendiul din noaptea de Anul Nou dintr-un bar din Crans-Montana, în Elveţia, au fost identificate, a anunţat duminică poliţia din cantonul Valais, relatează AFP, citată de Agerpress.

Poliţia a identificat în total de 21 de cetăţeni elveţieni, nouă cetăţeni francezi (inclusiv o persoană cu cetăţenie franco-elveţiană şi una cu triplă cetăţenie Franţa-Israel-Marea Britanie), şase italieni (inclusiv un italian cetăţean şi al Emiratelor Arabe Unite), un belgian, un portughez, un român şi un turc, potrivit unui comunicat de presă.

Victimele aveau vârste cuprinse între 14 şi 39 de ani, a precizat poliţia elveţiană.

Ultimele 16 cadavre care mai trebuiau identificate s-au dovedit a fi „două elveţience în vârstă de 15 ani, o elveţiancă în vârstă de 22 de ani, o persoană cu dublă cetăţenie (elveţiană/franceză) în vârstă de 24 de ani, o italiancă în vârstă de 16 ani, o italiancă în vârstă de 15 ani, un italian în vârstă de 16 ani, o portugheză în vârstă de 22 de ani, o belgiană în vârstă de 17 ani, o franţuzoaică în vârstă de 33 de ani, o franţuzoaică în vârstă de 26 de ani, un francez în vârstă de 23 de ani, un francez în vârstă de 20 de ani, un francez în vârstă de 17 ani, precum şi un francez în vârstă de 14 ani şi o triplă cetăţeană (Franţa/Israel/Marea Britanie) în vârstă de 15 ani.

Semne de întrebare cu privire la verificarea actelor de identitate la accesul în bar

Prin urmare, adolescenţi în vârstă de 14 şi 15 ani se numără printre victimele incendiului mortal care a izbucnit în barul din staţiunea de schi Crans-Montana, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la verificarea vârstei.

Pe măsură ce autorităţile continuă ancheta cu privire la incendiu, detaliile noi despre victime, apărute duminică, vor spori conştientizarea şi îngrijorarea în Crans-Montana cu privire la faptul că multe dintre victime sunt printre cele mai tinere din comunitate, scrie CNN.

Sâmbătă, poliţia a anunţat că a deschis o anchetă împotriva managerilor barului pentru omor din neglijenţă, vătămare corporală din neglijenţă şi incendiu din neglijenţă. Unul dintre coproprietarii barului a declarat anterior că „totul s-a făcut conform regulilor”.

Conform legii federale elveţiene, berea şi vinul pot fi vândute persoanelor cu vârsta de peste 16 ani, în timp ce băuturile spirtoase pot fi vândute numai persoanelor cu vârsta de peste 18 ani, potrivit Oficiului Federal pentru Sănătate Publică (FOPH) al ţării.

Legislaţia specifică din cantonul Valais prevede că, începând cu ora 22:00, persoanele sub 16 ani pot accesa localurile care servesc alcool dacă sunt însoţite de tutore legal sau de un alt adult autorizat de tutorele legal. Or, incendiul a izbucnit în jurul orei 1:30 dimineaţa, ora locală, a declarat poliţia.

Autorităţile locale au comentat vârsta tânără a victimelor, preşedintele Confederaţiei Elveţiene, Guy Parmelin, afirmând că multe dintre persoanele decedate erau „pline de planuri, speranţe şi vise”.

Duminică, persoanele îndoliate au participat la o slujbă religioasă la Chapelle Saint-Christophe din Crans-Montana pentru a-şi aduce omagiul victimelor tragediei. Slujba a fost urmată de un marş tăcut către centrul oraşului Crans-Montana, unde oamenii au fost invitaţi să depună flori şi să semneze într-o carte de condoleanţe.

Italia întreprinde acțiuni legale

Şase victime italiene ale incendiului au fost identificate, iar trupurile lor vor fi repatriate în Italia luni, a declarat duminică ministrul italian de externe, Antonio Tajani, prin intermediul purtătorului său de cuvânt.

Printre victimele italiene se numără un adolescent de 15 ani, patru tineri de 16 ani şi un altul de 17 ani, a declarat ambasadorul Italiei în Elveţia, Gian Lorenzo Coronado.

Cornado a declarat că Italia va întreprinde acţiuni legale împotriva proprietarilor barului în numele familiilor. „Accidentele se întâmplă, dar acesta nu a fost un accident, ci o tragedie care putea fi evitată: ar fi fost nevoie doar de puţină prevenţie şi de un minim de bun-simţ”, a declarat el, potrivit unui videoclip difuzat de presa italiană.

La rândul său, coproprietarul francez al barului a declarat vineri pentru ziarul elveţian Tribune de Genève că localul a fost inspectat „de trei ori în 10 ani”.

„Totul s-a făcut conform regulilor”, a spus Jacques Moretti.

