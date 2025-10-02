Live TV

Analiză Cele cinci mari probleme ale planului de pace al lui Donald Trump pentru Gaza

Data publicării:
Donald Trump - Netanyahu Press Conference in Washington DC
Președintele Donald Trump ascultă discursul de deschidere al prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu în cadrul unei conferințe de presă în Sala de mese oficială a Casei Albe din Washington, DC, pe 29 septembrie 2025 Foto: Profimedia
Din articol
Ar putea funcționa? 1. Lipsa încrederii 2. Planul este asimetric 3. Lipsesc detalii importante 4. Nicio mențiune despre Cisiordania 5. Cabinetul de dreapta al Israelului rămâne un obstacol Deci, are acest plan vreo șansă?

Planul în 20 de puncte pentru pace în Fâșia Gaza, anunțat de președintele american Donald Trump în cadrul unei conferințe de presă comune cu premierul Benjamin Netanyahu, se apropie de așteptările create de Trump. Este o încercare îndrăzneață de a aborda toate problemele care trebuie rezolvate pentru a se ajunge la o pace durabilă în Gaza, scrie cercetătorul Ian Parmeter, specializat în Studii privind Orientul Mijlociu, de la Universitatea Națională Australiană, într-o analiză pentru The Conversation.

Ar putea funcționa?

Ambele părți, Israel și Hamas,  sunt obosite de război. De-a lungul istoriei, numeroase războaie s-au încheiat pur și simplu atunci când ambele părți erau prea epuizate pentru a continua. Două treimi dintre israelieni doresc încetarea războiului și, deși sondajele în rândul palestinienilor sunt dificile, este clar că și ei doresc încetarea devastării și suferinței din Gaza.

Așadar, acest plan, în ciuda limitărilor sale, ar putea veni la momentul potrivit.

Cu toate acestea, există multe întrebări fără răspuns cu privire la fezabilitatea planului și la măsura în care acesta are șanse de succes. Având în vedere istoria violentă a Orientului Mijlociu, este imposibil să fim optimiști în acest moment.

Iată cinci motive principale de îngrijorare

1. Lipsa încrederii

În prezent, nu există nicio încredere între cele două părți. Iar mai multe aspecte ale planului sunt atât de vagi, încât există un risc mare ca ambele părți să se acuze reciproc de încălcarea promisiunilor.

Ultimul armistițiu între cele două părți a durat doar două luni, înainte ca Netanyahu să se retragă, acuzând Hamas că nu a eliberat mai mulți ostatici înainte ca negocierile privind următoarea fază să poată continua.

2. Planul este asimetric

Acordul favorizează mai mult Israelul decât Hamas. Hamas este, în esență, rugat să renunțe la toți ostaticii israelieni pe care îi mai deține și la toate armele sale în același timp, ceea ce îl face complet lipsit de apărare.

Hamas, care nu are încredere în Israel și în Netanyahu în special, se poate teme că liderul israelian ar putea profita de această ocazie pentru a-l ataca din nou, fără să se preocupe de soarta ostaticilor.

Hamas nu a fost invitat să negocieze termenii acordului. Acum se confruntă cu un ultimatum: să accepte termenii sau Israelul va „termina treaba”.

Având în vedere asimetria planului, Hamas ar putea decide că riscurile acceptării acestuia depășesc potențialele beneficii, în ciuda ofertei de amnistie pentru luptătorii Hamas care depun armele.

Israelului i se cere să facă unele compromisuri în cadrul planului. Dar cât de realiste sunt acestea?

De exemplu, acordul prevede un viitor în care Autoritatea Palestiniană (AP) poate „prelua în mod sigur și eficient controlul asupra Gazei”. Netanyahu a declarat anterior că nu va accepta acest lucru.

De asemenea, ar fi foarte dificil pentru Netanyahu să accepte „o cale credibilă către autodeterminarea și statalitatea palestiniană”, așa cum se prevede în plan. El a respins ferm acest lucru în trecut, cel mai recent în discursul său provocator adresat Adunării Generale a ONU săptămâna trecută.

3. Lipsesc detalii importante

Strategia de implementare a planului este extrem de vagă. În acest stadiu, nu știm nimic despre „Forța internațională de stabilizare” care ar înlocui armata israeliană după retragerea acesteia din Gaza.

Care țări ar participa? Este evident că ar fi o misiune plină de pericole pentru personalul implicat. Netanyahu a menționat anterior că o forță arabă ar prelua controlul în Gaza, dar niciun stat arab nu s-a oferit încă să facă acest lucru.

De asemenea, planul nu prevede un calendar pentru reformele Autorității Palestiniene și nici detalii despre ceea ce ar implica aceste reforme.

Probabil că ar fi nevoie de noi alegeri pentru a instala un lider credibil în locul actualului președinte Mahmoud Abbas. Dar modul în care s-ar realiza acest lucru și dacă populația din Gaza ar putea participa la alegeri rămân încă necunoscute.

În plus, detaliile privind autoritatea civilă care ar supraveghea reconstrucția Gazei sunt foarte neclare. Tot ce știm este că Trump s-ar numi pe sine președinte al „Consiliului pentru pace”, iar fostul prim-ministru britanic Tony Blair ar fi, de asemenea, implicat într-un fel.

Pentru a fi eficient, acest consiliu ar avea nevoie de încrederea absolută a guvernului Netanyahu și a Hamas. Încrederea este întotdeauna deficitară în Orientul Mijlociu.

Citește și:

ANALIZĂ Actorii cheie în planul lui Trump pentru Fâșia Gaza. Relația din culise dintre Tony Blair și Jared Kushner, considerată esențială

4. Nicio mențiune despre Cisiordania

Cisiordania este în mod clar un punct fierbinte. În fiecare zi au loc dispute și ciocniri între coloniștii israelieni și locuitorii palestinieni, care probabil se vor agrava.

Chiar luna trecută, guvernul israelian a aprobat definitiv un plan controversat de construire a unei noi colonii care ar diviza efectiv Cisiordania în două, făcând imposibilă crearea unui viitor stat palestinian contiguu.

Cisiordania trebuie să fie în centrul oricărei înțelegeri globale între Israel și Palestina.

5. Cabinetul de dreapta al Israelului rămâne un obstacol

Acesta ar putea fi factorul decisiv care va duce la eșecul acordului: membrii de dreapta ai cabinetului lui Netanyahu, Bezalel Smotrich și Itamar Ben-Gvir, au declarat că nu vor accepta nimic mai puțin decât distrugerea completă și eliminarea Hamas.

Și, deși Hamas ar fi dezarmat și marginalizat politic în cadrul acestui plan, ideologia sa ar rămâne intactă, la fel ca un număr semnificativ de luptători ai săi.

Deci, are acest plan vreo șansă?

Dacă Hamas acceptă planul lui Trump, am putea avea în curând răspunsurile la mai multe dintre aceste întrebări.

Dar va fi nevoie de mult efort din partea Statelor Unite pentru a menține presiunea asupra Israelului să respecte acordul. Principalii mediatori palestinieni, Qatar și Egipt, ar trebui, de asemenea, să mențină presiunea asupra Hamas, astfel încât acesta să nu încalce condițiile.

Netanyahu presupune probabil că vor exista suficiente căi de ieșire pentru a se retrage din acord dacă Hamas nu îl respectă. Netanyahu a făcut deja acest lucru o dată, când s-a retras din acordul de încetare a focului în martie și a reluat operațiunile militare ale Israelului.

În discursul său energic din fața unei săli parțial goale a Adunării Generale a ONU săptămâna trecută, Netanyahu nu a dat de înțeles că ar intenționa să renunțe la vreuna dintre liniile roșii pe care le stabilise anterior pentru a pune capăt războiului. De fapt, el a condamnat statele care recunosc statul palestinian și a promis că „Israelul nu vă va permite să ne impuneți un stat terorist”.

Având în vedere acest lucru, Netanyahu nu ar fi fost de acord cu planul lui Trump dacă liderul american nu ar fi exercitat presiuni asupra lui. În același timp, Trump a declarat la conferința de presă cu Netanyahu că, dacă Hamas nu respectă acordul sau refuză să îl accepte, Israelul va avea sprijinul său deplin pentru a termina treaba împotriva Hamas.

Această promisiune ar putea fi suficientă pentru ca Netanyahu să-i convingă pe Smotrich și Ben-Gvir să susțină planul – pentru moment.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
gunoaie plastic deseuri reciclare camp natura poluata
1
Ministra Mediului, despre gunoaiele aruncate pe câmp: „Dacă mai aud de o campanie de...
Carduri sociale vouchere sprijin pentru romania
2
Au intrat banii: românii care au carduri sociale pentru alimente au primit prima tranșă...
Temperaturi sub pragul înghețului s-au înregistrat și în Capitală, în jurul orei 08:00, stația meteo de la Băneasa indicând -1°C.
3
Meteorologii anunță când se mai încălzește vremea: „Procesul de răcire nu s-a terminat”...
boeing p8 poseidon in zbor
4
SUA au trimis chiar în coasta Rusiei aeronave avansate care „vânează” submarine. Ce pot...
Casa Albă
5
SUA critică România pentru lipsa de transparență în adoptarea legilor și modul în care...
Coșmar pentru ”cea mai frumoasă femeie din lume”: ”Era dezgustător de beat! Mi-a ruinat complet experiența”
Digi Sport
Coșmar pentru ”cea mai frumoasă femeie din lume”: ”Era dezgustător de beat! Mi-a ruinat complet experiența”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
bazin de inot parasit
Caz tipic de risipă a banilor publici: Un bazin de înot construit în...
batran scoate bani de la bancomat
Pensiile din Pilonul II ar putea fi mai mari. Inițiativa legislativă...
Vladimir Putin
Cum s-a transformat visul lui Vladimir Putin de demilitarizare a...
anre
Bogdan Ivan, ministrul Energiei: Mi s-a spus că îmi depășesc...
Ultimele știri
Hoţi români condamnaţi în Franţa. Au spus că au furat pentru mâncare, dar judecătoarea le-a văzut „teancurile de bancnote” pe TikTok
Fructul-vedetă al toamnei care îngrașă mai mult decât zahărul și care poate aduce dezechilibre în organism. „Mănânc cât cred”
Facilități pentru studenți în București: Ce reduceri au la transportul în comun și unde pot beneficia de servicii cu tarife speciale
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Gaza, images from the webcams of the Global Sumud Flotilla sailing towards Gaza
Flotila Gretei Thunberg a fost interceptată de forțele israeliene în drum spre Gaza. Navele au intrat într-o zonă cu risc ridicat
Cook bun
Lovitură pentru Trump. Lisa Cook, guvernatoare a Rezervei Federale, rămâne deocamdată în funcție, a decis Curtea Supremă
Volodimir Zelenski și Alexander Stubb
„E ingenios și va funcționa”. Liderul finlandez Alexander Stubb susține planul UE de înghețare a activelor rusești. Anunț despre Trump
photo-collage.png - 2025-10-01T180439.305
Papa Leon critică politicile dure ale lui Donald Trump: „Cine acceptă tratamentul inuman aplicat imigraților nu poate fi pro-viață”
donald trump
Donald Trump oferă Qatarului garanții de securitate, după atacul israelian asupra Doha
Partenerii noștri
Pe Roz
Mama actorului Bruce Willis a împlinit 90 de ani. Imaginile dulci cu ea alături de nepoatele sale și de Demi...
Cancan
Predicția înfiorătoare pentru decembrie 2025 făcută de Nostradamus și confirmată de Baba Vanga. Ce susțin ei...
Fanatik.ro
Directorul de la stat cu cel mai mic salariu din țară. Ce rezultate financiare a avut compania pe care o...
editiadedimineata.ro
Cum să ai cel mai bun somn
Fanatik.ro
Irina Manea, schimbare radicală de look. Soția lui Cristi Manea de la Rapid este de nerecunoscut
Adevărul
Europa își ridică un „Zid de drone” pe flancul estic. Ce este și la ce servește?
Playtech
Pensia pentru limita de vârstă. Condiţii care trebuie îndeplinite
Digi FM
Madonna s-a gândit la sinucidere în timpul luptei pentru custodia lui Rocco: Faptul că „cineva încerca să-mi...
Digi Sport
Bătut fără milă, după ce i-a vandalizat palatul lui Gigi Becali! ”Sunt supărat pe el”
Pro FM
Keith Urban a schimbat versurile piesei dedicate lui Nicole Kidman, stârnind zvonuri despre o nouă iubită...
Film Now
„Dădaca” are stea la Hollywood! Fran Drescher, însoțită de fiicele vitrege din serial. Cum arată azi Maggie...
Adevarul
Armata Română iese la „shopping”. Tancurile cu care am ține la respect Rusia: „Abrams sunt prea grele, avem...
Newsweek
Haos total la Casele de Pensii: Întârzieri de 18 luni, doar 5% recalculări soluționate, zero în 2025
Digi FM
Sute de persoane şi-au luat rămas bun de la Claudia Cardinale la Paris. „A fost o vedetă de o frumuseţe...
Digi World
De ce e mai sănătos pentru copii să crească alături de un câine decât lângă o pisică. Studiul care schimbă...
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
Cameleonică și îndrăzneață. Pamela Anderson surprinde cu o nouă transformare de look, iar fanii sunt...
UTV
Anda Adam și soțul ei, Joseph, evacuați din clubul de lux din Cluj. Executorul le-a sechestrat bunuri în...