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Cele cinci ţări care vor reprezenta Europa, alături de UE, la negocierile privind Ucraina

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IRELAND DUBLIN EU HEADS OF STATE OR GOVERNMENT INFORMAL MEETING
Cancelarul german Friedrich Merz, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, președintele francez Emmanuel Macron și prim-ministrul finlandez Petteri Orpo (de la stânga la dreapta) discută înaintea unei reuniuni informale a șefilor de stat și de guvern ai Uniunii Europene (UE) la Dublin, Irlanda, pe 13 noiembrie 2026. Foto: Profimedia
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Din articol
Nicuşor Dan: „În ceea ce priveşte recentele negocieri cu privire la războiul din Ucraina, am stabilit de principiu că e util ca Europa să fie parte din aceste discuţii”

Cinci ţări europene, printre care Franţa, Germania şi Regatul Unit, vor reprezenta Europa la viitoarele tratative privind Ucraina, a anunţat vineri un responsabil european, citat de AFP. Prezent la Dublin, președintele Nicușor Dan a spus că „aceste discuţii nu trebuie să aibă de a face cu arhitectura de securitate a Europei, ci doar strict cu războiul din Ucraina”.

Polonia, Italia şi reprezentanţi ai Comisiei Europene şi ai Consiliului European vor completa această echipă, a precizat responsabilul citat.

El a dat asigurări că acest format a fost validat de şefii de stat sau de guvern ai statelor din Uniunea Europeană în timpul summitului informal de la Dublin.

Potrivit Reuters, liderii statelor UE au afirmat că structura securităţii Europei nu ar trebui să fie un subiect al negocierilor de pace între Kiev şi Moscova.

Kremlinul a declarat vineri că Rusia ar fi deschisă ideii ca ţările europene să ia parte la convorbirile de pace privind Ucraina dacă ele sunt pregătite să contribuie la procesul de pace.

Cancelarul german Friedrich Merz a descris comentariile Rusiei drept „acelaşi vechi joc” şi a subliniat că Europa şi SUA au căzut de acord asupra unui mesaj clar. „Nu vor exista discuţii despre Ucraina fără Ucraina şi discuţii despre Europa fără Europa. Mai mult, nu este nicio nevoie de discuţii despre arhitectura de securitate europeană. Avem deja aşa ceva”, a declarat Merz în faţa jurnaliştilor în timpul summitului UE de la Dublin.

Şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, a accentuat că solicitările Rusiei de a discuta despre arhitectura securităţii europene riscă să abată atenţia de la nevoia de încetare a focului în Ucraina. Premierul leton Andris Kulbergs a calificat aceste discuţii drept „o capcană”.

În timpul unei întâlniri desfăşurate joi la Dublin, lideri din Polonia, ţările baltice şi statele nordice au avertizat cu privire la eventuale discuţii cu SUA sau Rusia despre arhitectura securităţii europene, potrivit unui diplomat şi unei oficialităţi europene.

Liderii a 40 de ţări europene, reuniţi în capitala irlandeză în cadrul summitului Comunităţii Politice Europene, au semnat o declaraţie ce arată că orice chestiune ce afectează securitatea europeană ar trebui să fie decisă cu implicarea europenilor.

Reprezentanţi ai Regatului Unit, Germaniei, Italiei şi UE au participat la discuţiile ruso-americane de la Abu Dhabi în această săptămână, unde atât Moscova, cât şi Kievul au evocat unele progrese, deşi nu există semnale pozitive privind chestiunile esenţiale, precum teritoriul.

Nicuşor Dan: „În ceea ce priveşte recentele negocieri cu privire la războiul din Ucraina, am stabilit de principiu că e util ca Europa să fie parte din aceste discuţii”

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, vineri, la Dublin, după reuniunea informală a Consiliului European, că în ceea ce priveşte recentele negocieri cu privire la războiul din Ucraina, s-a stabilit de principiu că e util ca Europa să fie parte din aceste discuţii dar aceste discuţii nu trebuie să aibă de a face cu arhitectura de securitate a Europei, ci doar strict cu războiul din Ucraina.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat la finalul Consiliului European informal care a avut loc la Dublin, în Irlanda, că a fost şi o discuţie legată de, mai generală, de securitate şi evident legată de războiul din Ucraina şi de recentele negocieri.

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„Evident, poziţia noastră cu privire la Marea Neagră este cunoscută şi interesul de a o proteja cu toate elementele şi militare, şi diplomatice, şi de informaţii. Iar în ceea ce priveşte recentele negocieri cu privire la războiul din Ucraina, a existat, cum am spus, o discuţie de principiu. Am stabilit de principiu că e util ca Europa să fie parte din aceste discuţii”, a precizat şeful statului.

El a mai afirmat că „s-a stabilit în mod unanim că aceste discuţii nu trebuie să aibă de a face cu arhitectura de securitate a Europei, ci doar strict cu războiul din Ucraina, inclusiv cu garanţiile de securitate din faza de după terminarea războiului”.

„Şi pentru Uniunea Europeană şi pentru Coaliţia de Voinţă s-a stabilit cine să participe la aceste discuţii, urmând ca, dacă ele vor avea loc, urmând ca ulterior deciziile să fie luate în interiorul celor două organisme, Uniunea Europeană şi Coaliţia de Voinţă.”

Editor : Sebastian Eduard

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