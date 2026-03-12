Cele două conducte de petrol din deșert care au salvat economia mondială, în timp ce peste 1.000 de vase rămân blocate în Golful Persic

Două conducte construite în Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite au devenit acum unele dintre cele mai importante piese de infrastructură din economia mondială, fiind singurele căi sigure de aprovizionare a piețelor globale cu o cantitate mare de petrol din Golful Persic ocolind Strâmtoarea Ormuz, unde petrolierele riscă să fie atacate de iranieni.

Conductele nu pot înlocui în totalitate transporturile de petrol pe mare, dar utilizarea lor a devenit practic singurul mod de a evita o criză încă și mai gravă, se arată într-o analiză Wall Street Journal.

Arabia Saudită folosește la cote maxime conducta care traversează deșertul și transportă petrol din estul țării până în portul Yanbu de la Marea Roșie, construit la începutul anilor ‘80, atunci când războiul dintre Iran și Irak amenința transportul maritim în Golful Persic.

Situația din prezent „este de departe cea mai mare criză cu care s-a confruntat vreodată industria de petrol și gaze din regiune”, a spus directorul executiv al Saudi Aramco, Amin Nasser.

Blocarea Strâmtorii Ormuz a transformat conducta Est-Vest din Arabia Saudită într-una dintre cele mai importante piese de infrastructură din economia mondială.

Aramco urmează să transporte până la 7 milioane de barili de petrol pe zi prin conducta de 1.200 de kilometri lungime, potrivit lui Nasser.

Aproximativ 2 milioane de barili de petrol vor curge zilnic înspre rafinăriile saudite, în timp ce restul de 5 milioane de barili ar putea aproviziona piețele globale.

Peste 1.000 de vase sunt blocate în acest moment în Golful Persic din cauza situației periculoase din Strâmtoarea Ormuz. Foto: Profimedia Images

Petrolul din Kuweit, Irak și Bahrein este complet blocat dacă Strâmtoarea Ormuz nu poate fi folosită

Conducta din Arabia Saudită nu a funcționat niciodată la capacitate maximă pe o perioadă mai lungă de timp, potrivit Agenției Internaționale pentru Energie (IEA). În plus, ea nu rezolvă complet problema blocării Strâmtorii Ormuz.

Aramco trimite zilnic 800.000 de barili de produse petroliere ce nu pot fi transportate decât prin strâmtoare. Mai mult, petrolul din Kuweit, Irak și Bahrein este blocat dacă strâmtoarea nu poate fi traversată din cauza războiului.

Există și pericolul ca Iranul să atace conductele din Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite. „Ceea ce mă îngrijorează este că nu este foarte dificil să țintești acele conducte”, a explicat și Adi Imsirovic, expert în domeniul petrolului și lector al Universității Oxford.

Peste 1.000 de vase sunt blocate în acest moment în Golful Persic. Unul din puținii operatori de petroliere care mai îndrăznește să traverseze Strâmtoarea Ormuz este miliardarul grec George Prokopiou, care a transportat țiței din Arabia Saudită pe vase ce și-au închis transponderele, dispozitivele care transmit automat locația și identitatea vasului, până când au ieșit din strâmtoare.

Cu toate că numărul vaselor care au traversat strâmtoarea a crescut între timp la 20% din totalul înregistrat înainte de război, mulți directori din domeniul transportului maritim, care au petroliere în regiune, se tem să le permită tranzitul lor prin strâmtoare.

Nici folosirea celor două porturi din Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite nu este complet ferită de pericole, după cum a demonstrat atacul iranian cu drone din Fujairah de săptămâna trecută și atacurile rebelilor Houthi din Yemen asupra vaselor de transport din Marea Roșie. Foto: Profimedia Images

O conductă uriașă de petrol a fost abandonată după ce Saddam Hussein a invadat Kuweitul

Conducta din Arabia Saudită traversează dune de nisip, munți și câmpuri vulcanice, pornind din estul țării și ajungând până la coasta Mării Roșii. Are aproximativ aceeași lungime ca și conducta Trans-Alaska care traversează Alaska de la nord la sud.

7.000 de muncitori au lucrat la acest proiect timp de patru ani. Pentru un gazoduct care merge în paralel cu conducta de petrol, muncitorii au folosit 2.000 de tone de explozibili pentru a săpa un șanț uriaș care traversează Peninsula Arabică.

Proiectul era menit să transporte petrolul și gazul extras de saudiți mai aproape de piețele din Occident, ocolind zona Golfului Persic. În prezent, cea mai mare parte a petrolului exportat de Arabia Saudită se îndreaptă înspre Asia.

Acum, ar fi putut curge încă și mai mult petrol înspre Marea Roșie dacă Saddam Hussein nu ar fi invadat Kuweitul în 1990. Irakul și Arabia Saudită au deschis la acea vreme o conductă uriașă care ar fi urmat să transporte țiței extras din Irak până în portul din Yanbu, însă șapte luni mai târziu a început războiul, iar proiectul a fost abandonat.

10 milioane de barili de petrol rămân blocați în Golful Persic

O conductă de petrol mai nouă, dar mai mică, parțial construită de o filială a China National Petroleum Corporation (CNPC), pornește din Habshan, în Abu Dhabi, și se termină în Fujairah, port din Emiratele Arabe Unite (EAU) cu ieșire la Golful Oman. Conducta are o capacitate maximă de 1,8 milioane de barili de petrol pe zi.

Cu toate că exporturile de petrol prin porturile din Yanbu și Fujairah au explodat, în jur de 10 milioane de barili rămân în continuare blocați în Golful Persic, potrivit Sparta Commodities. „Practic, am rezolvat jumătate de problemă”, a transmis compania de analiză de piață.

Nici folosirea celor două porturi din Arabia Saudită și EAU nu este complet ferită de pericole, după cum a demonstrat atacul iranian cu drone din Fujairah de săptămâna trecută și atacurile rebelilor Houthi din Yemen asupra vaselor de transport din Marea Roșie, care ar putea fi reluate dacă gruparea susținută de Iran va decide să intre în război.

Și Iranul a construit o conductă de petrol pentru a ocoli Golful Persic, care servește portul din Jask, de la Golful Oman. Un supertanc petrolier capabil să transporte 2 milioane de barili de țiței a fost încărcat aici weekendul trecut, însă a fost doar al treilea vas de transport care a folosit portul Jask din 2021 și până în prezent.

