Cele mai mari 10 succese ale Ucrainei în războiul împotriva Rusiei

De la victorii pe câmpul de luptă la lovituri simbolice, Ucraina a sfidat așteptările și a remodelat războiul și atitudinea internațională. Iată 10 dintre cele mai mari succese ale sale, potrivit analistului finlandez Joni Askola, scrie Kyiv Post.

1) Apărarea Kievului

Ucraina a oprit forțele de elită ale Rusiei la porțile capitalei sale. Apărarea aeroportului Hostomel a fost crucială. Acest lucru a spulberat planul lui Putin pentru o victorie rapidă - și a dovedit că Ucraina nu va cădea.

2) Contraofensiva din 2022

Ucraina a eliberat mii de km² în Harkov și Herson. Au recucerit orașe-cheie și au demonstrat că Ucraina poate recupera terenurile ocupate - rapid și decisiv. Aceste operațiuni au uimit Rusia

3) Succes în Marea Neagră

În ciuda faptului că nu are aproape nicio marină, Ucraina a respins flota Rusiei, a asigurat exporturile de cereale și a menținut deschise porturile cheie - o victorie strategică și economică pe care puțini o credeau posibilă. Ne amintim de scufundarea navei Moskva.

4) Operațiunea Spiderweb

Ucraina a creat o capcană mortală pentru bombardierele strategice rusești. Precizia, coordonarea și inovația au transformat câmpul de luptă într-o pânză din care bombardierele Rusiei nu puteau scăpa.

5) Primele zile ale operațiunii Kursk

Operațiunile transfrontaliere ale Ucrainei în Kursk au demonstrat că poate duce lupta pe teritoriul rusesc. Primele zile ale ofensivei au fost îndrăznețe și eficiente - un succes psihologic și tactic, chiar dacă restul operațiunii a fost mai puțin reușit.

6) Consolidarea unității naționale

Ucraina nu s-a fracturat - s-a unit. Ucrainenii s-au raliat în spatele drapelului. Această unitate a fost unul dintre cele mai mari puncte forte ale Ucrainei, din punct de vedere politic și militar.

7) Lovitura de la podul Kerch

Aruncarea în aer a unei părți din prețiosul pod al lui Putin a fost o lovitură de maestru simbolică. A afectat logistica, moralul și propaganda - și a arătat că Ucraina poate lovi adânc în teritoriul ocupat.

8) Succesul apărării aeriene

Forțele aeriene ale Ucrainei au supraviețuit și au funcționat pe tot parcursul războiului - o performanță la care puțini se așteptau. Combinată cu sistemele terestre, aceasta a doborât mii de drone și rachete.

9) Inovarea industriei de apărare

Războiul cu drone al Ucrainei, tehnologia de pe câmpul de luptă și adaptarea rapidă au uimit lumea. De la drone DIY la sisteme avansate de țintire, Ucraina rescrie războiul modern.

10) Integrarea sistemelor occidentale

Ucraina s-a adaptat rapid la sistemele occidentale și le-a integrat. Nu este vorba doar de primirea armelor, ci de eficiența cu care Ucraina le utilizează.

„Succesul Ucrainei nu este doar militar - este strategic, simbolic și psihologic. În fața unui inamic mai mare, Ucraina a rezistat, a ripostat și a inspirat lumea. Războiul nu s-a terminat - dar Ucraina a câștigat deja, deoarece Rusia nu își va atinge obiectivele strategice. În plus, Ucraina a alertat lumea cu privire la ceea ce înseamnă Rusia”, scrie analistul finlandez.

Joni Askola este analist geopolitic finlandez și doctorand la Universitatea Charles din Praga. De asemenea, el strânge fonduri pentru camioane și drone pentru Ucraina prin intermediul ONG-ului estonian Help99 și al Brigăzii 69.

