Cele mai mari companii din Rusia înregistrează pierderi de mii de miliarde de dolari sub presiunea războiului și a sancțiunilor

Aproape una din trei dintre cele mai mari companii din Rusia a raportat pierderi în prima jumătate a anului 2025, cea mai mare pondere de la începutul pandemiei de Covid-19. Ziarul pro-Kremlin Izvestia, citând date ale agenției naționale de statistică Rosstat, a relatat marți că aproximativ 19.000 de companii au pierdut peste 5 mii de miliarde de ruble (62 miliarde de dolari) între ianuarie și iunie, în timp ce 43.000 de firme au înregistrat un profit combinat de 18,4 mii de miliarde de ruble (228 miliarde de dolari), scrie TVPWorld.

Ponderea firmelor neprofitabile a atins 30,4%, depășind pragul de 30% pentru prima dată din 2020 și înregistrând o creștere de 2,3% față de anul trecut.

Analiștii au declarat pentru Izvestia că principalele cauze ale pierderilor au fost creșterea cheltuielilor militare, sancțiunile occidentale, inflația, creșterea impozitelor pe profit și ratele ridicate ale dobânzilor bancare centrale.

Ministerul Dezvoltării Economice al Rusiei a atribuit rezultatele parțial „modelelor sezoniere” și a prevăzut o redresare în cursul acestui an.

Sectoarele mineritului de cărbune, utilităților, transporturilor și cercetării au fost printre cele mai afectate, în timp ce companiile legate de apărare și firmele de inginerie au raportat o creștere a veniturilor de până la 200%.

Întreprinderile mici și mijlocii, instituțiile financiare și entitățile de stat nu au fost incluse în analiză.

