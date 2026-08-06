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Cele mai mari orașe din Italia intră sub cea mai înaltă alertă de caniculă. Anunțul autorităților

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canicula in italia
Un nou val de căldură face ravagii în Italia. FOTO: Profimedia Images
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Italia va plasa toate cele 27 de oraşe mari ale sale, de la Trieste în nord până la Palermo în sud, sub cea mai înaltă alertă de caniculă, pe măsură ce se intensifică cel de-al patrulea val de căldură care loveşte ţara în această vară, scrie The Guardian.

O alertă roşie înseamnă că există o probabilitate mai mare de a se produce o situaţie de urgenţă din cauza riscului pentru sănătate pe care îl reprezintă temperaturile extreme prelungite pentru întreaga populaţie.

Miercuri, 25 de oraşe se aflau în alertă roşie, iar joi se vor mai adăuga încă două, a anunţat Ministerul Sănătăţii, potrivit News.ro,

Este pentru prima dată în acest an când toate cele 27 de oraşe monitorizate de sistemul de supraveghere a caniculei al Ministerului Sănătăţii au fost plasate în alertă maximă.

Oraşele aflate în alertă roşie sunt: Torino, Bolzano, Milano, Genova, Veneţia, Verona, Trieste, Bologna, Florenţa, Perugia, Roma, Napoli, Ancona, Pescara, Bari, Campobasso, Reggio Calabria, Palermo şi Cagliari, precum şi Catania, Messina, Brescia, Viterbo, Latina, Rieti, Frosinone şi Civitavecchia.

Având în vedere că, în ultimele zile, temperaturile din unele zone ale Italiei s-au apropiat de 40°C, autorităţile au avertizat populaţia să evite expunerea directă la soare între orele 11:00 şi 18:00, să rămână în interior pe cât posibil şi să bea cel puţin 1,5 litri de apă pe zi. Alte recomandări includ evitarea băuturilor carbogazoase, a cafelei, a alcoolului şi a meselor copioase, purtarea de haine uşoare şi să nu lase copiii sau animalele în maşini.

Canicula extremă, despre care oamenii de ştiinţă afirmă că este determinată de criza climatică provocată de om, nu va da semne de încetare cel puţin o săptămână. Temperatura în Europa a crescut de aproximativ două ori mai repede decât media globală.

Valul de căldură actual a fost asociat cu patru decese în ultimele zile, printre care un culegător de roşii în vârstă de 19 ani şi un tâmplar de 40 de ani, care lucrau amândoi în zone industriale din regiunea Lombardia. Se presupune că un agent de pază din Bologna a suferit o afecţiune fatală cauzată de căldură în timp ce se afla în maşina sa.

Valurile de căldură din acest an au agravat, de asemenea, seceta din valea râului Po, după o primăvară secetoasă. Peste 100 de localităţi din Piemont şi Lombardia se confruntă cu dificultăţi în aprovizionarea cu apă, unele dintre ele folosind cisterne pentru a-şi completa rezervele de apă potabilă.

Marile oraşe turistice, precum Roma, depun eforturi pentru a atenua impactul căldurii, oferind acces gratuit la cinematografe şi spaţii culturale dotate cu aer condiţionat în timpul celor mai toride ore ale zilei şi prelungind programul de vizitare al monumentelor, printre care Colosseumul şi Panteonul, pentru a permite vizite seara.

 

Editor : C.L.B.

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