Cele mai mari rezervoare de apă din SUA au scăzut aproape de pragul critic. Producția de electricitate ar putea fi afectată

Cele două lacuri care constituie cele mai mari rezervoare de apă din Statele Unite se află în prezent la cel mai scăzut nivel pe fondul secetei care afectează Vestul american, conform datelor publicate în weekend.

Acest record scoate în evidenţă dificultăţile cu care se confruntă fluviul Colorado, o resursă vitală pentru 40 de milioane de persoane, ameninţată de schimbările climatice.

Acest fluviu alimentează Lacul Powell şi Lacul Mead, două rezervoare unde au fost construite baraje gigantice pentru a distribui apă pe tot parcursul anului şi pentru a genera energie electrică cu ajutorul turbinelor, relatează AFP, citată de Agerpres.

Duminică, nivelul Lacului Powell a scăzut la 1.072,83 metri deasupra nivelului mării, cu câţiva centimetri sub minimul istoric înregistrat în 2023.

În săptămâna anterioară, Lacul Mead a atins, la rândul său, cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată. Duminică, nivelul său era de 316,9 metri, conform celor mai recente date ale Bureau of Reclamation, agenţia federală însărcinată cu supravegherea fluviului Colorado.

Nivelul celor două lacuri se află în prezent la câţiva metri de pragul critic, sub care producţia de energie electrică ar fi afectată.

Cele şapte state care depind de fluviul Colorado se ceartă de ani de zile în legătură cu împărţirea apelor acestuia, fără a se ajunge la un acord.

Impasul la care s-a ajuns în cadrul acestor negocieri a obligat administraţia Trump să acţioneze în calitate de arbitru, dezvăluind la sfârşitul lunii iulie un plan ce prevede restricţii importante pentru a face faţă secetei severe care ameninţă fluviul.

Acest nou plan îi permite să impună restricţii în California, Arizona şi Nevada pentru ca acestea să-şi reducă consumul colectiv la 3,7 miliarde de metri cubi pe an până în 2036, echivalentul a 1,5 milioane de piscine olimpice.

Planul nu impune eforturi majore din partea statelor Colorado, Utah, Wyoming şi New Mexico, celelalte state dependente de acest fluviu. Un dezechilibru contestat, care ar putea duce la o bătălie juridică.

Editor : M.B.