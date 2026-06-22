Cele patru aeroporturi din Moscova au fost închise luni dimineață din cauza unui val de drone ucrainene

Cele patru aeroporturi din Moscova au fost închise pentru scurt timp luni dimineață, după ce aproape 60 de drone ucrainene au fost doborâte într-o oră și jumătate. Autoritățile aeroportuare au dispus, între orele 02:39 și 05:16 ora locală (duminică, ora 23:39 GMT – luni, ora 03:16), închiderea succesivă a aeroporturilor Șeremetievo, Țiukovski, Domodedovo și Vnukovo, relatează Le Figaro.

Într-o serie de mesaje pe Telegram, primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a menționat atunci că aproximativ 59 de drone au fost doborâte de sistemele de apărare antiaeriană, vorbind despre roiuri care zburau în direcția capitalei.

Cu toate acestea, autoritățile au anunțat la ora 05:39 (02:39 GMT) ridicarea tuturor restricțiilor. Ucraina și-a intensificat recent atacurile împotriva Rusiei, care, la rândul său, își bombardează zilnic vecinul încă de la începutul războiului, în februarie 2022.

Editor : M.C