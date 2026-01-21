Live TV

Cele trei motive pentru care Ucraina nu va trimite trupe în Groenlanda

Ukrainian President Volodymyr Zelensky visits Warsaw
Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei. Sursa foto: Profimedia Images

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina nu va trimite trupe în Groenlanda, invocând trei motive.

Acestea sunt: războiul în plină desfășurare, absența unei solicitări din partea Danemarcei și faptul că Ucraina nu este membră NATO.

Zelenski a declarat în cadrul unei conferințe de presă online că trupele sunt insuficiente, mai ales în contextul războiului pe scară largă.

„În ceea ce privește trupele noastre, știți că suntem în război, toți soldații noștri sunt pe front. Am relații foarte bune cu Mette [Frederiksen, prim-ministrul Danemarcei – n.r.]. Ea nu m-a abordat în legătură cu această chestiune.

Cred că este pentru că toată lumea înțelege: Ucraina nu este în NATO, nu suntem acceptați în NATO, toate acestea sunt clare”, a spus Zelenski.

Potrivit Sky News, președintele SUA, Donald Trump, a sugerat că prezența militară europeană în Groenlanda ar fi o provocare împotriva lui.

Mai mult, Trump a sfătuit Europa să se concentreze pe războiul ruso-ucrainean în loc de Groenlanda.

