Cele trei puncte nevralgice din negocierile de pace. Zelenski anunță că-și trimite echipa să discute iar cu oamenii lui Trump

Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia

Volodimir Zelenski a vorbit cu presa ucraineană despre procesul care ar trebui să ducă la încheierea unui acord de pace. Liderul de la Kiev a subliniat că Ucraina nu va face concesii teritoriale, iar discuțiile privind controlul centralei de la Zaporojie sau despăgubirile pe care ar trebui să le plătească Rusia duc discuțiile în blocaj. 

Echipele Ucrainei merg în SUA pentru discuții pe planul în 20 de puncte, garanții de securitate și reconstrucție. Discuțiile au loc vineri și sâmbătă în SUA, posibil cu participare europeană.

Rusia vrea control total asupra Donbasului și cere ca Ucraina să se retragă din regiune. Ucraina refuză clar acest lucru. SUA încearcă să găsească un compromis, dar poziția Ucrainei nu s-a schimbat. Nu există încă un acord de pace agreat. Orice "versiune finală" există doar când toate părțile o acceptă.

Ucraina lucrează cu SUA la garanții de securitate ferme, obligatorii juridic, votate de Congresul american. Ucraina vrea garanții echivalente cu Articolul 5 NATO și un răspuns clar al partenerilor dacă Rusia atacă din nou. Armata Ucrainei trebuie să rămână la cel puțin 800.000 de militari. Detaliile despre armament nu sunt făcute publice.

Rusia a respins până acum calea diplomatică, iar dacă refuză pacea, Ucraina trebuie întărită cu arme, sancțiuni și bani. Centrala Nucleară Zaporojie este ucraineană, chiar dacă este ocupată de Rusia. Ucraina respinge ideea "împărțirii" ei.

ZAEES (n.red. centrala nucleară de la Enerhodar) ridică probleme grave: militarizare, lipsă de apă și electricitate, siguranță nucleară, acces pentru personalul ucrainean.

Reconstrucția centralei și a barajului distrus de ruși ridică problema costurilor și a responsabilității. Nu există acorduri clare pe Donbas, reparații financiare sau Zaporojie. Sunt mai multe întrebări decât răspunsuri, a declarat liderul de la Kiev pentru presa ucraineană. 

