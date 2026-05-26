Live TV

Cele trei variante ale lui Trump pentru uraniul îmbogăţit al Iranului

Data publicării:
Silueta lui Donald Trump pe fundalul steagului iranian.
Foto: Profimedia
Din articol
Negocieri în Qatar Iranul se consideră mai puternic

Preşedintele american Donald Trump şi-a prezentat planurile privind distrugerea uraniului îmbogăţit al Iranului, afirmând că materialul radioactiv fie va fi transportat în Statele Unite, fie tratat la faţa locului, fie dus într-un alt loc.

„Uraniul îmbogăţit (praf nuclear!) va fi fie predat imediat Statelor Unite pentru a fi adus acasă şi distrus, fie, de preferinţă, în colaborare şi coordonare cu Republica Islamică Iran, distrus la faţa locului sau într-o altă locaţie acceptabilă, cu Comisia pentru Energie Atomică sau echivalentul acesteia ca martor al acestui proces şi eveniment”, a scris Donald Trump luni pe Truth Social.

Trump le-a spus reporterilor în Biroul Oval săptămâna trecută că Statele Unite nu vor ceda în privinţa recuperării uraniului îmbogăţit al Iranului, dar această declaraţie exprimă deschiderea faţă de implicarea Teheranului în proces.

„Probabil îl vom distruge după ce îl vom obţine, dar nu le vom permite să îl păstreze”, a spus Trump joi.

„Refrenul” pe care oficialii americani au început să-l folosească în acest weekend este „Fără praf, fără dolari”, referindu-se la stocul de aproape 454 de kg de uraniu puternic îmbogăţit pe care Casa Albă insistă că trebuie să fie eliminat înainte ca Iranul să beneficieze financiar de acordul propus pentru a pune capăt războiului, notează CNN, potrivit News.ro.

După ce atât Iranul, cât şi SUA au semnalat în cursul weekendului că discuţiile menite să conducă la un acord de pace progresează, oficiali americani au declarat luni pentru CNN că un acord pentru încetarea războiului este blocat de disputele în legătură cu formularea referitoare la programul nuclear al Iranului şi ridicarea sancţiunilor.

Negocieri în Qatar

Luni dimineaţă, oficialii iranieni au sosit în Qatar pentru discuţii în cadrul eforturilor diplomatice de a pune capăt războiului, a declarat pentru CNN un diplomat informat cu privire la vizită. O sursă diplomatică a afirmat că aceste „discuţii intense” continuau şi în cursul după-amiezii.

În acelaşi timp. Forţele de Apărare ale Israelului (IDF) se pregătesc să-şi extindă operaţiunile în Liban, a declarat o sursă israeliană pentru CNN, adăugând că aceste acţiuni sunt „coordonate cu Statele Unite”.

Israelul şi gruparea militantă Hezbollah, susţinută de Iran, au continuat să se atace reciproc, IDF afirmând că a „lovit astăzi (luni - n.r.) peste 70 de obiective de infrastructură ale Hezbollah” în tot Libanul.

Un oficial american a semnalat sprijinul Washingtonului pentru continuarea operaţiunilor israeliene împotriva Hezbollah, afirmând că „nu este de aşteptat ca Israelul să accepte vreodată pasiv atacurile asupra forţelor sale şi a civililor”.

Iranul se consideră mai puternic

Comandantul Gărzilor Revoluţiei Islamice din Teheran a afirmat că ţara sa este mai puternică acum decât era în prima zi a războiului, potrivit agenţiei de ştiri semi-oficiale iraniene Fars.

Mohammad Bagher Zolghadr, noul lider al Consiliului Suprem de Securitate Naţională al Iranului, şi-a afişat poziţia intransigentă în primul său mesaj adresat poporului iranian, jurând că „nu va exista nicio retragere” în lupta Iranului împotriva Statelor Unite şi a Israelului.

„Domeniul militar, domeniul diplomatic şi oamenii ieşiţi în stradă au demonstrat acest lucru prin rezistenţa lor curajoasă şi au îngenuncheat inamicul”, a spus el, potrivit agenţiei de ştiri semi-oficiale iraniene Tasnim.

Zolghadr, un veteran al regimului, a fost numit şef al Consiliului Naţional de Securitate în martie, în locul lui Ali Larijani, care a fost ucis într-un atac israelian. Anterior, el fusese comandantul adjunct al Gărzii Revoluţiei Islamice, iar promovarea sa după moartea lui Larijani indică influenţa în creştere a IRGC în Iran de la începutul războiului.

El a făcut apel la „unitate şi coeziune” în rândul poporului iranian, spunând că acest lucru „reprezintă un alt câmp de luptă în această bătălie”.

„Un efort colectiv pentru a preveni orice cuvinte sau acţiuni care creează diviziune va aduce iubitul Iran către victoria finală, cu voia lui Dumnezeu”, a adăugat el.

În altă ordine de idei, preşedintele iranian Masoud Pezeshkian a ordonat autorităţilor să restabilească accesul la internet după luni de blocaj, a informat luni agenţia Fars, citând o sursă din Ministerul Comunicaţiilor.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Nicușor Dan
1
Nicușor Dan se pregătește să desemneze premierul. Care ar fi numele cu cele mai mari...
Andras Demeter
2
Ministrul Culturii, Demeter Andras Istvan, a demisionat după ce au apărut înregistrări cu...
nicusor dan
3
Cum ar vota românii la un referendum pentru demiterea președintelui Nicușor Dan (sondaj)
Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, Hubert Thuma.
4
Thuma, atac la Bolojan: „Liderii liberali care au construit România știau că un loc se...
eugen tomac nicusor dan
5
Cine este Eugen Tomac, consilierul prezidențial pe care Nicușor Dan l-ar putea desemna...
”Te-am tot iertat, dar nu se mai poate!”. Ion Țiriac, obligat să scoată banii din buzunar și ”să se mute”
Digi Sport
”Te-am tot iertat, dar nu se mai poate!”. Ion Țiriac, obligat să scoată banii din buzunar și ”să se mute”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Vladimir Putin, Donald Trump
Frați în umilință. Ce îi unește pe Putin și Trump. Ucraina și Iran, de la acțiuni de „câteva zile” la războaie în toată regula
Sistem Patriot
Ce este „metalul războiului” și cum a ajuns China să controleze resursa strategică din spatele armelor avansate folosite de SUA în Iran
Război în Iran. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto Profimedia
„La cheremul deciziilor unui președinte american capricios”: propunerea lui Trump pentru un acord cu Iranul stârnește furie în Israel
donald trump da noroc cu nicusor dan
Irineu Darău, despre o întâlnire Nicuşor Dan - Donald Trump: Nu e ca la piaţă, în care să te duci cu 10 proiecte şi ei să vină cu 10
Oana Lungescu
Oana Lungescu, fostă purtătoare de cuvânt NATO: mesajele confuze venite de la Casa Albă nu ajută. „Încrederea a fost erodată de Trump”
Recomandările redacţiei
A U.S. Sailor assigned to Arleigh Burke-class guided-missile destroyer USS Delbert D. Black (DDG 119) directs an MH-60R Sea Hawk helicopter, attached to Helicopter Maritime Strike Squadron (HSM) 46, during a flight quarter evolution in the U.S. Central Co
Forțele americane au atacat obiective din sudul Iranului. Rubio: „Un...
Working trip of Russian President Vladimir Putin to St. Petersburg. Meeting of the Supreme Eurasian Economic Council.
Toți ochii pe Belarus, în căutarea semnelor că i-ar putea oferi...
DEPOZITARUL CENTRAL functionar ghiseu
Dragoș Pîslaru: România are o dificultate majoră pentru că nu are o...
Comisia Europeană. Foto Profimedia
Balcanii, noii „parteneri dificili” ai Europei. Forțele populiste și...
Ultimele știri
Val de caniculă în Europa, temperaturi neobișnuite pentru luna mai. Continentul se încălzeşte mai repede decât alte regiuni ale lumii
Moscova prezintă un nou sistem antiaerian împotriva atacurilor cu drone
Cutremur cu magnitudinea 6,9 în Chile
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Iulia Vântur, spectaculoasă la amfAR Gala Cannes 2026. Rochia dramatică în nuanțe strălucitoare a atras toate...
Cancan
Milionarul și-a snopit iubita din cauza unor prăjituri! IREAL cum și-a justificat gestul
Fanatik.ro
Ce poreclă avea, de fapt, în copilărie Florin Prunea. A uimit pe toată lumea: „Ce rasim?”
editiadedimineata.ro
Incidentele cu drone din spațiul NATO devin combustibil pentru dezinformarea rusă
Fanatik.ro
Cum a renăscut Universitatea Craiova în 2013. Mihai Rotaru vorbește în premieră de culisele de acum 13 ani...
Adevărul
Orașul în care stațiile de metrou arată ca niște palate
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primește ca primar al Craiovei
Digi FM
Cine este Eugen Tomac, politicianul vehiculat pentru funcția de premier. De la apropiat al lui Traian Băsescu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Bernadette Szocs a "rupt" tăcerea, după doi ani: "Ce pot să spun mai mult?"
Pro FM
Jennifer Lopez, șarmantă într-o rochie roșie foarte decoltată, în stil Baywatch. „Fără filtre. O frumusețe...
Film Now
„The Mandalorian and Grogu”, primul film „Star Wars” produs în ultimii şapte ani, ajunge la cinema. Criticii...
Adevarul
Sfârșit de eră: cel mai aglomerat aeroport din lume se închide definitiv după 85 de ani. Un mega-hub de 260...
Newsweek
Pensie de 1.400 de lei după 30 de ani munciți. De ce ajung pensionarii să primească pensii atât de mici?
Digi FM
Cristian Mungiu, moment inedit după Cannes 2026: "Cred că am dat peste singurul francez care nu ştia ce e un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce fac zilnic oamenii fericiți și sănătoși. Șase obiceiuri simple, confirmate de un studiu Harvard desfășurat...
Digi Animal World
Un cerb „beat” a fost surprins pe marginea unui drum din Franța. Imaginile au devenit virale
Film Now
Nicolas Cage, despre motivul pentru care Christopher Nolan nu l-a mai căutat niciodată după ce i-a oferit un...
UTV
Vedetele din România au atras privirile la Cannes 2026. Mădălina Ghenea și Andreea Esca au strălucit pe...