Cele trei variante ale lui Trump pentru uraniul îmbogăţit al Iranului

Preşedintele american Donald Trump şi-a prezentat planurile privind distrugerea uraniului îmbogăţit al Iranului, afirmând că materialul radioactiv fie va fi transportat în Statele Unite, fie tratat la faţa locului, fie dus într-un alt loc.

„Uraniul îmbogăţit (praf nuclear!) va fi fie predat imediat Statelor Unite pentru a fi adus acasă şi distrus, fie, de preferinţă, în colaborare şi coordonare cu Republica Islamică Iran, distrus la faţa locului sau într-o altă locaţie acceptabilă, cu Comisia pentru Energie Atomică sau echivalentul acesteia ca martor al acestui proces şi eveniment”, a scris Donald Trump luni pe Truth Social.

Trump le-a spus reporterilor în Biroul Oval săptămâna trecută că Statele Unite nu vor ceda în privinţa recuperării uraniului îmbogăţit al Iranului, dar această declaraţie exprimă deschiderea faţă de implicarea Teheranului în proces.

„Probabil îl vom distruge după ce îl vom obţine, dar nu le vom permite să îl păstreze”, a spus Trump joi.

„Refrenul” pe care oficialii americani au început să-l folosească în acest weekend este „Fără praf, fără dolari”, referindu-se la stocul de aproape 454 de kg de uraniu puternic îmbogăţit pe care Casa Albă insistă că trebuie să fie eliminat înainte ca Iranul să beneficieze financiar de acordul propus pentru a pune capăt războiului, notează CNN, potrivit News.ro.

După ce atât Iranul, cât şi SUA au semnalat în cursul weekendului că discuţiile menite să conducă la un acord de pace progresează, oficiali americani au declarat luni pentru CNN că un acord pentru încetarea războiului este blocat de disputele în legătură cu formularea referitoare la programul nuclear al Iranului şi ridicarea sancţiunilor.

Negocieri în Qatar

Luni dimineaţă, oficialii iranieni au sosit în Qatar pentru discuţii în cadrul eforturilor diplomatice de a pune capăt războiului, a declarat pentru CNN un diplomat informat cu privire la vizită. O sursă diplomatică a afirmat că aceste „discuţii intense” continuau şi în cursul după-amiezii.

În acelaşi timp. Forţele de Apărare ale Israelului (IDF) se pregătesc să-şi extindă operaţiunile în Liban, a declarat o sursă israeliană pentru CNN, adăugând că aceste acţiuni sunt „coordonate cu Statele Unite”.

Israelul şi gruparea militantă Hezbollah, susţinută de Iran, au continuat să se atace reciproc, IDF afirmând că a „lovit astăzi (luni - n.r.) peste 70 de obiective de infrastructură ale Hezbollah” în tot Libanul.

Un oficial american a semnalat sprijinul Washingtonului pentru continuarea operaţiunilor israeliene împotriva Hezbollah, afirmând că „nu este de aşteptat ca Israelul să accepte vreodată pasiv atacurile asupra forţelor sale şi a civililor”.

Iranul se consideră mai puternic

Comandantul Gărzilor Revoluţiei Islamice din Teheran a afirmat că ţara sa este mai puternică acum decât era în prima zi a războiului, potrivit agenţiei de ştiri semi-oficiale iraniene Fars.

Mohammad Bagher Zolghadr, noul lider al Consiliului Suprem de Securitate Naţională al Iranului, şi-a afişat poziţia intransigentă în primul său mesaj adresat poporului iranian, jurând că „nu va exista nicio retragere” în lupta Iranului împotriva Statelor Unite şi a Israelului.

„Domeniul militar, domeniul diplomatic şi oamenii ieşiţi în stradă au demonstrat acest lucru prin rezistenţa lor curajoasă şi au îngenuncheat inamicul”, a spus el, potrivit agenţiei de ştiri semi-oficiale iraniene Tasnim.

Zolghadr, un veteran al regimului, a fost numit şef al Consiliului Naţional de Securitate în martie, în locul lui Ali Larijani, care a fost ucis într-un atac israelian. Anterior, el fusese comandantul adjunct al Gărzii Revoluţiei Islamice, iar promovarea sa după moartea lui Larijani indică influenţa în creştere a IRGC în Iran de la începutul războiului.

El a făcut apel la „unitate şi coeziune” în rândul poporului iranian, spunând că acest lucru „reprezintă un alt câmp de luptă în această bătălie”.

„Un efort colectiv pentru a preveni orice cuvinte sau acţiuni care creează diviziune va aduce iubitul Iran către victoria finală, cu voia lui Dumnezeu”, a adăugat el.

În altă ordine de idei, preşedintele iranian Masoud Pezeshkian a ordonat autorităţilor să restabilească accesul la internet după luni de blocaj, a informat luni agenţia Fars, citând o sursă din Ministerul Comunicaţiilor.

