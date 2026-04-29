Celebrul actor francez Jean Reno a lansat un roman despre copiii ucraineni răpiți de Rusia

Celebrul actor și scriitor francez Jean Reno și-a lansat al doilea roman, intitulat „The Escape” (L’Évasion), în care abordează tema deportării adolescenților ucraineni în lagărele rusești, potrivit editurii franceze XO Éditions. Într-un interviu acordat postului Télé 7, Reno a declarat că a fost profund afectat de știrile privind strămutarea în masă a copiilor din Ucraina, scrie RBC Ukraine.

„Sunt doar evenimente actuale. Când am auzit despre această poveste (19.546 de copii ucraineni răpiți au fost identificați în 2024 de mai multe organizații neguvernamentale care se ocupă de această problemă), am fost extrem de șocat. Am considerat o nebunie faptul că acești copii erau răpiți pentru spălarea creierelor. Nu fac o declarație politică; am vrut să transform asta într-un roman”, a spus el.

Personajul principal al cărții este Emma, o fostă maseuză care devine agent al serviciilor de informații franceze.

În „L’Évasion”, Emma este trimisă sub acoperire în Siberia, unde trebuie să se infiltreze într-un „camp de redressement” (lagăr de reeducare) pentru adolescenți ucraineni, cu scopul de a documenta crimele și a aduna probe.

„Pornind în cea mai periculoasă misiune din cariera sa timpurie, Emma își ascunde identitatea pentru a se apropia de un agent rus. Scopul: să urmărească viețile a mii de tineri deportați în iadul noilor gulaguri”, se arată în descrierea cărții.

Acesta este deja al doilea roman al lui Reno despre acest personaj. Cartea sa anterioară s-a vândut în peste 40.000 de exemplare în Franța.

Merită menționat faptul că nu este prima dată când Jean Reno vorbește în public cu căldură despre Ucraina.

Încă din 2018, în timpul filmărilor la „The Last Step” în Munții Carpați și la Kiev, actorul a declarat că a fost impresionat de natura Ucrainei și de ospitalitatea oamenilor săi.

La acea vreme, el a spus că „i-a plăcut să lucreze acolo” și că s-ar întoarce cu plăcere pentru un nou proiect legat de Ucraina.

Cartea abordează una dintre cele mai grave acuzații aduse Rusiei de la începutul invaziei la scară largă: deportarea sistematică a mii de copii ucraineni.

