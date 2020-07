Celebrul compozitor italian Ennio Morricone a murit. Anunțul familiei

Compozitorul italian Ennio Morricone, celebru pentru coloanele sonore a numeroase filme, a încetat din viaţă la vârsta de 91 de ani, la o clinică din Roma, relatează presa italiană.

Compozitorul a căzut zilele trecute și a suferit o fractură de femur, în urma căreia a fost internat în spital, relatează La Repubblica.

Înmormântarea lui Ennio Morricone va avea loc într-un cadru privat, „în respectul sentimentului de smerenie care i-a inspirat întotdeauna faptele”, a anunțat familia prin intermediul avocatului lor, Giorgio Assumma.

Morricone a murit „în zorii zilei de 6 iulie, la Roma, cu mângâierea credinței”, se mai arată în declarația familiei.

Assumma mai arată că maestrul „și-a păstrat până în ultima clipă deplina luciditate și o mare demnitate”.

Morricone, câștigător al unui Oscar în 2016 pentru coloana sonoră a filmului „The Hateful Eight”, a devenit cunoscut pentru muzica unor filme celebre precum „For a Fistful of Dollars”, „Mission” sau „Once Upon a Time in America”.