Live TV

Centrala nucleară bulgară de la Kozlodui funcţionează fără modificări, în ciuda nivelului scăzut al Dunării

Data publicării:
kozlodui
Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Cele două unităţi ale centralei nucleare de la Kozlodui continuau să funcţioneze marţi, la ora 13:00, la capacitatea prevăzută în programul de producţie a energiei electrice, au anunţat reprezentanţii centralei nucleare. Aceştia precizează că echipele lucrează non-stop pentru a asigura exploatarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor, relatează agenţia bulgară de presă BTA, citată de News.ro.

Au fost luate toate măsurile tehnice şi organizatorice, în limita posibilităţilor, pentru a asigura funcţionarea staţiilor de pompare de pe mal, care furnizează cantităţile necesare de apă către staţiile de pompare, precum şi către sistemele de apă tehnică pentru răcire, spun autoritățile bulgare.

Dar indiferent de măsurile luate, în prezent, circumstanţele continuă să necesite o atenţie sporită şi o monitorizare constantă a capacităţilor tehnice ale instalaţiilor, precizează Centrala Nucleară Kozlodui.

Pentru a asigura un debit optim de apă, se efectuează drenarea canalelor de la Dunăre către staţia de pompare de pe mal, se monitorizează funcţionarea pompelor de pe mal, debitul fiind reglat prin modificarea unghiului paletelor de lucru. Dacă este necesar, se elaborează soluţii pentru îmbunătăţirea şi optimizarea funcţionării pompelor, au transmis reprezentanţii centralei.

În prezent, prognoza privind evoluţia nivelului Dunării pentru următoarele câteva zile indică o stagnare, afirmă partea bulgară.

Ministerul Energiei se află în coordonare permanentă cu Centrala Nucleară Kozlodui, Compania Naţională de Electricitate şi Operatorul Sistemului Energetic şi întreprinde toate măsurile necesare pentru a garanta siguranţa aprovizionării şi funcţionarea fără probleme a sistemului energetic, se menţionează în comunicat.

BTA reaminteşte că marţi dimineaţă s-a înregistrat un nivel al adâncimii fluviului Dunărea la Kozlodui de puţin peste doi metri, scăderea din ultima zi fiind de trei centimetri. Marţi dimineaţă, nivelul măsurat a fost de minus 39 de centimetri.

Cu câteva zile în urmă, ministrul energiei, Iva Petrova, a declarat că nu există pericolul opririi centralei nucleare Kozlodui din cauza nivelului scăzut al Dunării. El a mulţumit pentru măsurile luate şi pentru acţiunile profesioniste directorului executiv Ivan Andreev.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Mohsen Rezaei
1
Un fost comandant militar, reprezentant al lui Mojtaba Khamenei în Consiliul de...
profimedia-1051364381
2
Priștina dă jos drapelul Ucrainei după declarațiile lui Zelenski în Serbia: „Kosovo...
dejeanul
3
„Să le ia organismul din ei”. Cum explică mama unuia dintre tinerii care au atacat...
politist radar
4
Bărbat prins de radar cu 172 kmh pentru că își ducea la spital tatăl muşcat de câine. Ce...
iuri pilipson
5
MAE rus atacă România după ce țara noastră a cumpărat Portul Giurgiulești din Republica...
Ce aroganță! Rusul Kornev, despre David Popovici: ”El trebuia să forțeze. De ce să trag tare?”. Cum l-a numit pe român
Digi Sport
Ce aroganță! Rusul Kornev, despre David Popovici: ”El trebuia să forțeze. De ce să trag tare?”. Cum l-a numit pe român
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
operator-drona-ucraina
Bulgaria nu a primit încă un răspuns de la Ucraina privind drona prăbuşită lângă graniţa cu România. „Vom insista din nou”
Centrală nucleară Franța Gravelines
Meduzele au oprit trei reactoare ale unei centrale nucleare franceze. „Ne-am adaptat preventiv evoluției situației”
baterii-retea-ucraina
Cum a ajuns Bulgaria liderul UE în stocarea energiei electrice. Față de acum doi ani, capacitatea a crescut de 24 de ori
CALARASI - DUNARE - EXPLOZIE CONTROLATA - 3 AUG 2026
România va primi sprijin european, în contextul crizei energetice. Ungaria și Slovenia sunt într-o situație similară
CALARASI - ILUSTRATIE - DUNARE - BARJE - CANALUL BALA - 6 AUG 2026
Dosar penal după ce două persoane aflate într-o şalupă au vrut să fure componente metalice de la barjele scufundate în Dunăre
Recomandările redacţiei
Drapelul UE.
Comisia Europeană: Nu există riscuri pe termen scurt pentru...
Oana Țoiu.
Oana Țoiu, despre reacția Rusiei în cazul Podului Giurgiulești: „E o...
ministerul finanțelor
România, printre statele care îndeplinesc cerințele SUA privind...
Andras Baka, noul președinte al Ungariei, ales prin vot secret în Parlament
Ungaria are un nou președinte. Andras Baka a fost ales prin vot...
Ultimele știri
De ce plătesc companiile zeci de mii de dolari pentru a vedea cu prioritate postările lui Trump pe Truth Social
Cel puțin trei morți după un atac al grupării Houthi asupra unei nave comerciale, în Marea Roșie
Chinezii construiesc o fabrică auto lângă o bază navală-cheie din Spania. Ministerul Apărării se teme de un potențial spionaj
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Knox Jolie, apariție spectaculoasă pe străzile din Los Angeles. Fiul lui Brad Pitt și-a reinventat complet...
Cancan
Anna și pensionarul MApN s-au autodenunțat. Gestul de pe Transfăgărășan e pistol cu apă. Iubirea lor a trecut...
Fanatik.ro
Fostul titular al lui Dinamo a refuzat să rezilieze contractul. Detalii de culise. Exclusiv
editiadedimineata.ro
După atacul asupra ”ambulanței negre”, politicienii caută soluții pentru dezinformare. Este o nouă lege...
Fanatik.ro
Șumudică, șanse minime să semneze! CFR Cluj pregătește varianta low-cost: Laszlo Balint. Exclusiv
Adevărul
Amorezul care a mâzgălit o stâncă pe Transfăgărășan este pensionar MAPN. Cine este „Anna”, femeia căreia îi...
Playtech
Ce avere are Florentin Pandele în 2026. Cât încasează soţul Gabrielei Firea anual din salariu și pensie
Digi FM
La un pas de tragedie pe un drum din Tulcea. Un copil a căzut dintr-o mașină aflată în mers și a ajuns în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Sorana Cîrstea a postat un singur cuvânt, după cununia civilă care a luat prin surprindere lumea tenisului
Pro FM
Cum era, de fapt, Freddie Mercury în viața reală. Prietenii au rupt tăcerea după 34 de ani: „Nimeni nu l-a...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
John Goodman, cu totul alt om la 25 de ani de la această poză. Transformarea spectaculoasă a actorului i-a...
Adevarul
Cum ar putea crește salariile în funcție de vechime după noua Lege a salarizării. Calcule pe baza grilelor...
Newsweek
Casa de Pensii, anunț pentru pensionarii care iau miercuri pensia. „Am trimis banii”. La ce oră ajung pe card?
Digi FM
Refugiul ales de Alina Pușcău după ce cancerul s-a extins: „Nu pot să vorbesc”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în organismul tău dacă mănânci pâine albă în fiecare zi. Ce spun nutriționiștii despre acest...
Digi Animal World
O pisică misterioasă, vopsită în roșu, observată în Texas. Oficialii trag un semnal de alarmă: „Nu încercați...
Film Now
O actriță din Harry Potter, metodă surprinzătoare de a-și întreține cei patru copii: "Am câștigat mai mult...
UTV
Un nou bărbat în viața lui JO? Cine este tânărul alături de care artista a apărut îmbrățișată