Centrala nucleară bulgară de la Kozlodui funcţionează fără modificări, în ciuda nivelului scăzut al Dunării

Cele două unităţi ale centralei nucleare de la Kozlodui continuau să funcţioneze marţi, la ora 13:00, la capacitatea prevăzută în programul de producţie a energiei electrice, au anunţat reprezentanţii centralei nucleare. Aceştia precizează că echipele lucrează non-stop pentru a asigura exploatarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor, relatează agenţia bulgară de presă BTA, citată de News.ro.

Au fost luate toate măsurile tehnice şi organizatorice, în limita posibilităţilor, pentru a asigura funcţionarea staţiilor de pompare de pe mal, care furnizează cantităţile necesare de apă către staţiile de pompare, precum şi către sistemele de apă tehnică pentru răcire, spun autoritățile bulgare.

Dar indiferent de măsurile luate, în prezent, circumstanţele continuă să necesite o atenţie sporită şi o monitorizare constantă a capacităţilor tehnice ale instalaţiilor, precizează Centrala Nucleară Kozlodui.

Pentru a asigura un debit optim de apă, se efectuează drenarea canalelor de la Dunăre către staţia de pompare de pe mal, se monitorizează funcţionarea pompelor de pe mal, debitul fiind reglat prin modificarea unghiului paletelor de lucru. Dacă este necesar, se elaborează soluţii pentru îmbunătăţirea şi optimizarea funcţionării pompelor, au transmis reprezentanţii centralei.

În prezent, prognoza privind evoluţia nivelului Dunării pentru următoarele câteva zile indică o stagnare, afirmă partea bulgară.

Ministerul Energiei se află în coordonare permanentă cu Centrala Nucleară Kozlodui, Compania Naţională de Electricitate şi Operatorul Sistemului Energetic şi întreprinde toate măsurile necesare pentru a garanta siguranţa aprovizionării şi funcţionarea fără probleme a sistemului energetic, se menţionează în comunicat.

BTA reaminteşte că marţi dimineaţă s-a înregistrat un nivel al adâncimii fluviului Dunărea la Kozlodui de puţin peste doi metri, scăderea din ultima zi fiind de trei centimetri. Marţi dimineaţă, nivelul măsurat a fost de minus 39 de centimetri.

Cu câteva zile în urmă, ministrul energiei, Iva Petrova, a declarat că nu există pericolul opririi centralei nucleare Kozlodui din cauza nivelului scăzut al Dunării. El a mulţumit pentru măsurile luate şi pentru acţiunile profesioniste directorului executiv Ivan Andreev.

Editor : M.B.