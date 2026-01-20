Centrala nucleară de la Cernobîl a pierdut întreaga alimentare electrică externă. Anunțul AIEA

Centrala atomo-electrică de la Cernobîl, scena celei mai grave catastrofe nucleare civile din lume, a pierdut întreaga alimentare cu energie electrică externă, din afara amplasamentului, în urma acţiunilor militare intense de marţi dimineaţă, a anunţat Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) într-o postare pe platforma X.

Organismul ONU a declarat că mai multe substaţii ucrainene vitale pentru siguranţa nucleară au fost afectate de operaţiunile militare, în timp ce liniile electrice către alte centrale nucleare ucrainene au fost, de asemenea, afectate, potrivit Reuters.

Rusia a lansat marţi dimineaţa un atac combinat cu drone şi rachete asupra Ucrainei, întrerupând alimentarea cu energie electrică şi căldură pentru mii de clădiri rezidenţiale din Kiev, în condiţii de temperaturi extrem de scăzute, au declarat oficiali ucraineni.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Cel puţin o parte din rachetele folosite în atacul de marţi asupra Ucrainei au fost produse anul acesta, a declarat anterior preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, într-o postare pe aplicaţia de mesagerie Telegram, în urma reuniuni de urgenţă cu responsabili din sectorul energetic.

Atacul aerian nocturn al Rusiei a lăsat fără căldură peste 5.600 de imobile rezidenţiale din Kiev, adică aproape jumătate din capitala ucraineană, unde mercurul termometrelor a coborât la minus 14 grade Celsius, potrivit AFP, care citează autorităţi municipale.

Editor : C.S.