Centrala nucleară de la Kozlodui din Bulgaria îşi reduce pentru prima dată puterea din cauza nivelului scăzut al Dunării

Singura centrală nucleară din Bulgaria, cea de la Kozlodui, a anunţat că îşi va reduce capacitatea cu 12% începând de vineri, din cauza nivelului scăzut al apelor Dunării. Această măsură legată de reducerea puterii unui bloc energetic din cauza condiţiilor meteorologice şi hidrologice extreme se aplică pentru prima dată în istoria de 52 de ani de funcţionare a centralei nucleare bulgare, relatează Reuters şi BTA.

Centrala nucleară de la Kozlodui, care asigură 35% din necesarul de energie electrică al Bulgariei, exploatează două reactoare de fabricaţie sovietică de câte 1.000 MW - unităţile 5 şi 6. De vineri, se va reduce capacitatea unităţii 5 cu 120 MW pentru a asigura funcţionarea în condiţii de siguranţă a centralei.

Decizia a fost luată din cauza "scăderii critice şi fără precedent a nivelului apei din Dunăre", a declarat compania care administrează centrala, adăugând că este prima dată în istoria sa operaţională de 52 de ani când capacitatea de producţie a trebuit să fie redusă din cauza condiţiilor hidrologice extreme, scrie News.ro.

Apele scăzute la niveluri record ale marilor râuri şi fluvii ale Europei au redus producţia de energie electrică, producţia de energie nucleară din Ungaria şi cea hidroelectrică din Serbia înregistrând o scădere bruscă din cauza nivelului scăzut al Dunării.

Săptămâna trecută, singurul producător de energie nucleară din România, Nuclearelectrica, şi-a oprit complet centrala din cauza nivelului scăzut al Dunării.

O echipă înfiinţată la Kozlodui în luna iulie a pus în aplicare procedurile necesare pentru a asigura funcţionarea sigură şi fiabilă a centralei în cazul unei scăderi prelungite a nivelului fluviului, a declarat compania.

BTA reaminteşte că, până în prezent, centrala nucleară Kozlodui a funcţionat fără modificări ale programului, fiind luate măsuri suplimentare în legătură cu nivelul fără precedent de scăzut al Dunării. Grupul de lucru constituit la Kozlodui analizează toate opţiunile posibile pentru asigurarea funcţionării centralei, acordând o atenţie specială instalaţiilor staţiei de pompare de pe mal, elaborează în mod continuu soluţii tehnice pentru optimizarea funcţionării pompelor de pe mal, a sistemelor de răcire ale unităţilor energetice, a depozitului de combustibil uzat şi a întregului complex hidrotehnic şi monitorizează şi controlează în permanenţă funcţionarea instalaţiilor.

La începutul lunii, funcţionarea singurei centrale nucleare maghiare, cea de la Pak, a fost redusă treptat până la niveluri critic de scăzute. Motivul principal al acestei situaţii îl constituie seceta extremă şi scăderea record a nivelului Dunării, ale cărei ape sunt de o importanţă vitală pentru răcirea reactoarelor. Premierul maghiar Péter Magyar a anunţat însă că nu va fi necesară oprirea completă a centralei nucleare, deoarece nivelul râului Dunărea va rămâne suficient de ridicat pentru a menţine sistemul de răcire. Procesul de repunere în funcţiune a celor şase turbine oprite ar putea începe duminică, existând posibilitatea ca centrala nucleară Paks să funcţioneze din nou la capacitate maximă până joi sau vineri săptămâna viitoare, a adăugat Magyar.

România a declarat stare de alertă sporită la nivel naţional în sectorul energetic pentru întreaga lună august.

Editor : A.P.