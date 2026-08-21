Live TV

Centrala nucleară de la Kozlodui din Bulgaria îşi reduce pentru prima dată puterea din cauza nivelului scăzut al Dunării

Data publicării:
kozlodui
Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Singura centrală nucleară din Bulgaria, cea de la Kozlodui, a anunţat că îşi va reduce capacitatea cu 12% începând de vineri, din cauza nivelului scăzut al apelor Dunării. Această măsură legată de reducerea puterii unui bloc energetic din cauza condiţiilor meteorologice şi hidrologice extreme se aplică pentru prima dată în istoria de 52 de ani de funcţionare a centralei nucleare bulgare, relatează Reuters şi BTA.

Centrala nucleară de la Kozlodui, care asigură 35% din necesarul de energie electrică al Bulgariei, exploatează două reactoare de fabricaţie sovietică de câte 1.000 MW - unităţile 5 şi 6. De vineri, se va reduce capacitatea unităţii 5 cu 120 MW pentru a asigura funcţionarea în condiţii de siguranţă a centralei.

Decizia a fost luată din cauza "scăderii critice şi fără precedent a nivelului apei din Dunăre", a declarat compania care administrează centrala, adăugând că este prima dată în istoria sa operaţională de 52 de ani când capacitatea de producţie a trebuit să fie redusă din cauza condiţiilor hidrologice extreme, scrie News.ro.

Apele scăzute la niveluri record ale marilor râuri şi fluvii ale Europei au redus producţia de energie electrică, producţia de energie nucleară din Ungaria şi cea hidroelectrică din Serbia înregistrând o scădere bruscă din cauza nivelului scăzut al Dunării.

Săptămâna trecută, singurul producător de energie nucleară din România, Nuclearelectrica, şi-a oprit complet centrala din cauza nivelului scăzut al Dunării.

O echipă înfiinţată la Kozlodui în luna iulie a pus în aplicare procedurile necesare pentru a asigura funcţionarea sigură şi fiabilă a centralei în cazul unei scăderi prelungite a nivelului fluviului, a declarat compania.

BTA reaminteşte că, până în prezent, centrala nucleară Kozlodui a funcţionat fără modificări ale programului, fiind luate măsuri suplimentare în legătură cu nivelul fără precedent de scăzut al Dunării. Grupul de lucru constituit la Kozlodui analizează toate opţiunile posibile pentru asigurarea funcţionării centralei, acordând o atenţie specială instalaţiilor staţiei de pompare de pe mal, elaborează în mod continuu soluţii tehnice pentru optimizarea funcţionării pompelor de pe mal, a sistemelor de răcire ale unităţilor energetice, a depozitului de combustibil uzat şi a întregului complex hidrotehnic şi monitorizează şi controlează în permanenţă funcţionarea instalaţiilor.

La începutul lunii, funcţionarea singurei centrale nucleare maghiare, cea de la Pak, a fost redusă treptat până la niveluri critic de scăzute. Motivul principal al acestei situaţii îl constituie seceta extremă şi scăderea record a nivelului Dunării, ale cărei ape sunt de o importanţă vitală pentru răcirea reactoarelor. Premierul maghiar Péter Magyar a anunţat însă că nu va fi necesară oprirea completă a centralei nucleare, deoarece nivelul râului Dunărea va rămâne suficient de ridicat pentru a menţine sistemul de răcire. Procesul de repunere în funcţiune a celor şase turbine oprite ar putea începe duminică, existând posibilitatea ca centrala nucleară Paks să funcţioneze din nou la capacitate maximă până joi sau vineri săptămâna viitoare, a adăugat Magyar.

România a declarat stare de alertă sporită la nivel naţional în sectorul energetic pentru întreaga lună august.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Medic
1
Cum a ajuns un medic din Tulcea, specializat în oncologie şi hematologie pediatrică, să...
Certificat de viață pentru pensie. Inquam Photos Octav Ganea
2
Documentul obligatoriu pentru o categorie de pensionari, care trebuie trimis până la 30...
meghan si printul harry
3
Prințul Harry, soția sa și copiii se vor întoarce să locuiască în Marea Britanie
Marian Godină
4
Marian Godină anunță că a demisionat din Poliția Română: „Mi-a luat mult timp să decid”...
Alexandru Rogobete face declaratii
5
Rogobete, după ce proiectul Legii salarizării a fost respins de Bruxelles: „Surpriză...
A fost ”împărat”, dar a murit falit, la doar 49 de ani: ”Am cheltuit 14 milioane de dolari. Cine e de vină?”
Digi Sport
A fost ”împărat”, dar a murit falit, la doar 49 de ani: ”Am cheltuit 14 milioane de dolari. Cine e de vină?”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Mark Rutte
Mark Rutte: Un atac iranian asupra Bulgariei va fi considerat un atac împotriva NATO
congresul sua
Raport în Congresul SUA despre războiul hibrid al Rusiei în Europa. România, țintă pentru campaniile de război politic ale Moscovei
Rumen Radev
Calcă Rumen Radev pe urmele lui Viktor Orban? Ce sugerează primele luni de mandat ale premierului bulgar: „Este deja un lider incomod”
Ivan Demerdjiev
Bulgaria își întărește apărarea de teama unui atac iranian. Teheranul ar putea viza obiective militare americane
NATO. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto Profimedia
NATO dă asigurări că poate aborda „oricare amenințare”. Reacția vizează în special Teheranul
Recomandările redacţiei
stalpi dunare
Noul val de caniculă pune presiune pe sistemul energetic național...
children play football in the fountain at Piata Mare Sibiu European capital of culture Romania April 2007
România se sufocă sub un nou val de caniculă. Meteorologii au însă și...
soldații ruși folosesc un lansator de rachete multiple în direcția Herson
În interiorul taberei prizonierilor de război: mărturiile unor...
Flag of the U.S. Central Intelligence Agency along with a flag of the United States of America as a symbol of unity between them, 3d illustration
A salvat vieți pentru America, dar acum e arestat de ICE: povestea...
Ultimele știri
Vremea se încălzește din nou în septembrie. Cum arată prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni
Zelenski: Avem nevoie de rachete pentru sistemele Patriot şi doar partenerii noştri ni le pot furniza. Nu sunt cadouri, le cumpărăm
El Niño lovește Canalul Panama: de ce vor trece mai puține nave și cum va fi afectat comerțul global
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Povestea lor continuă să surprindă. S-a măritat cu fratele ei vitreg și e gravidă din nou: "Nu mai puteam...
Cancan
Cum arată viața celei mai bogate românce de pe OnlyFans. Câștigă 100.000 € lunar
Fanatik.ro
Ce se întâmplă cu coeficientul UEFA al României după Universitatea Craiova – Ararat Armenia 1-1. Situația din...
editiadedimineata.ro
Franța anchetează o campanie de dezinformare care vizează candidați la prezidențialele din 2027
Fanatik.ro
Toate transferurile din Liga Naţională de handbal feminin! Cele mai tari mutări făcute de CSM Bucureşti...
Adevărul
Povestea unui plan diabolic de cucerire a României. Cine ne-a salvat de operațiunea secretă Margarethe II
Playtech
Poate ANAF să verifice transferurile dintre soți? Când banii mutați între conturi trebuie justificați
Digi FM
Marian Godină și-a dat demisia din Poliție după 20 de ani. Motivul pentru care renunță la uniformă cu 14 ani...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Conduși cu 1-0 și cu 2-1, au revenit și sunt la 90 de minute de o calificare nemaivăzută în istoria...
Pro FM
Ringo Starr e însurat de 45 de ani cu o fostă fată Bond. Cum arăta Barbara când juca alături de Roger Moore
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Actorii din „Fast & Furious”, reuniune emoționantă la 25 de ani de la lansarea filmului. Fiica lui Paul...
Adevarul
„Este inuman”. Directoarea de la Colegiul Lazăr din București explică de ce refuză examenul separat de...
Newsweek
Pensie tăiată cu 557 de lei după recalculare! Documentul arată suma primită după 48 de ani de muncă în România
Digi FM
Secretul ascuns timp de 20 de ani! Ce au dezvăluit băieții de la Animal X după concertul de la Untold
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un truc simplu te poate ajuta să reduci timpul petrecut pe telefon. Cercetătorii spun că funcționează mai...
Digi Animal World
Și-a pierdut orice speranță! Unde a fost găsit, după 8 ani, calul rar furat din ferma unei femei: „A fost un...
Film Now
Fiica regretatului Eric Dane își face debutul în actorie alături de mama ei. La 14 ani, Georgia uimește cu...
UTV
Salma Hayek a devenit bunică la 59 de ani. Momentul adorabil alături de nepotul ei