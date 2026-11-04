Centrale electrice din Ucraina, lovite de ruși. A fost țintită și o navă cargo în apropiere de Odesa

Rusia a lovit două centrale electrice în regiunile ucrainene Kiev şi Jîtomîr, a anunţat miercuri Ministerul rus al Apărării pe Telegram, continuând seria de atacuri aproape zilnice asupra infrastructurii energetice a ţării vecine, pe fondul scăderii temperaturilor, transmite Reuters.

Atacurile – care au vizat, de asemenea, o navă de mărfuri pe mare, în apropiere de Odesa – survin după bombardamentele de marţi, efectuate cu rachete şi drone, care au lăsat fără energie electrică porţiuni întinse din Ucraina, cu o săptămână înainte de reluarea preconizată a discuţiilor de pace mediate de SUA.

În alte zone ale Ucrainei, Rusia a lovit regiunile Poltava, Dnipro, Kirovohrad şi Rivne, precum şi capitala Kiev, au transmis Serviciul de Urgenţă al Ucrainei şi oficiali locali prin intermediul aceleiaşi aplicaţii de mesagerie, notează News.ro.

În Crimeea, aflată sub control rusesc, au fost dispuse întreruperi de energie electrică în urma unui incident produs în afara regiunii, a declarat un oficial instalat de Moscova.

Totodată, un atac cu dronă în apropierea oraşului Krasnodar – situat în sudul Rusiei, lângă Crimeea – a provocat un incendiu la un centru logistic al retailerului rus Ozon.

Cauza incidentului din peninsula anexată de Rusia de la Ucraina în 2014 nu a fost stabilită imediat. Părţile implicate în conflict neagă faptul că ar viza în mod deliberat civili în războiul declanşat de invazia rusă în Ucraina, în 2022.

Luna trecută, un consilier de la Kremlin a afirmat că atitudinea Moscovei faţă de discuţiile de pace tripartite – la care ar participa Ucraina şi Statele Unite – va depinde, parţial, de faptul dacă Ucraina va lansa sau nu un atac de amploare de Ziua Unităţii Naţionale a Rusiei, sărbătoare marcată pe 4 noiembrie.

Editor : B.E.