Centrele de ocuparea forței de muncă din Germania acuză românii și bulgarii că fraudează sistemul de ajutor social

Centrele de ocupare a forței de muncă din toată Germania denunță „abuzul sistematic de ajutor social” comis de infractori din Europa de Est. FOCUS online are acces la lista de verificare internă pe care angajații autorităților o utilizează pentru a descoperi fraudele organizate în domeniul ajutorului social. Aceștia conduc limuzine luxoase, se laudă cu bijuterii scumpe și trăiesc în lux – pe cheltuiala contribuabililor germani. O așa-numită „mafie a ajutorului social” provoacă de multă vreme indignare în Germania. Este vorba de bande organizate, provenite în principal din România și Bulgaria, care exploatează sistemul social și se îmbogățesc, scrie focus.de.

Conform cercetărilor efectuate de FOCUS online, centrele de ocupare a forței de muncă au constatat la nivel național, începând din 2022, peste 1.500 de cazuri de abuz organizat al ajutorului social comise de cetățeni ai UE, numărul cazurilor neînregistrate fiind probabil mult mai mare.

Timp de mulți ani, autoritățile au fost neputincioase în fața fraudatorilor. Între timp, acestea încearcă să identifice bandele din timp și să prevină plățile ilegale.

Ghidul privind „Combaterea abuzului organizat de ajutor social”

Unul dintre cele mai importante instrumente în lupta împotriva grupărilor infracționale: un document al Agenției Federale pentru Muncă cu mențiunea tipărită cu roșu „Numai pentru uz intern”. Acesta poartă titlul „Combaterea abuzului organizat de prestații sociale în contextul specific al liberei circulații în UE”.

Documentul de 30 de pagini, care a fost trimis ca „ghid de lucru” către centrele de ocupare a forței de muncă din toată Germania, se află în posesia FOCUS online. Acesta este actualizat la nivelul lui ianuarie 2022. Totuși, până în prezent, acesta servește lucrătorilor sociali drept ghid în vânătoarea celor care abuzează de prestațiile sociale.

După cum reiese din documentul intern, Agenția Federală pentru Muncă utilizează, pentru identificarea cazurilor de fraudă, metode cunoscute din activitatea polițienească. Astfel, sediul central din Nürnberg analizează, cu ajutorul algoritmilor, datele privind plățile către anumiți beneficiari de ajutoare și le combină cu alte informații. În acest fel se creează o așa-numită „hartă termice” (heatmap).

Agenția Federală pentru Muncă analizează datele beneficiarilor de ajutor social

În această prezentare generală pot fi afișate „adresele, angajatorii, numerele de telefon sau datele de plată utilizate în mai multe cazuri de acordare a ajutoarelor” ale anumitor beneficiari. Centrele de ocupare a forței de muncă locale ar trebui să utilizeze baza de date a „hărții termice” pentru a descoperi „anomalii sau elemente suspecte” și pentru a iniția „investigații suplimentare”.

„Ghidul practic” destinat centrelor de ocupare a forței de muncă este atât de interesant deoarece identifică în mod clar problema fraudei privind ajutoarele sociale, dezvăluie metodele folosite de fraudatori și conține liste de verificare concrete pentru identificarea autorilor. Încă din primele paragrafe, Agenția Federală pentru Muncă recunoaște existența unor nereguli grave în ceea ce privește plata ajutoarelor în conformitate cu „Cartea a II-a a Codului Social” (SGB II).

Centrele de ocupare a forței de muncă, victime ale bandelor de escroci „de câțiva ani”

Conform acestuia, centrele de ocupare a forței de muncă constată deja „de câțiva ani” cazuri de abuz în ceea ce privește ajutoarele sociale. Autorii ar fi adesea „bande bine organizate”. Acestea ar profita de situația materială dificilă a persoanelor din țările UE și le-ar atrage „în Germania cu promisiuni false”, pentru ca acestea să solicite acolo ajutoare sociale.

„O parte deloc neglijabilă” din ajutoarele aprobate „este deturnată de aceste bande în propriul lor beneficiu”. Agenția Federală vorbește despre o „practică inumană”. Combaterea abuzului pune centrele de ocupare a forței de muncă „în fața unor provocări deosebite”. Sunt afectate în primul rând orașele din regiunea Ruhr.

Și mulți cetățeni ai UE au dreptul la bani de la statul german

Dar cum funcționează concret această înșelătorie?

Conform documentului, bandele pretind că străinii din statele UE lucrează și locuiesc în Germania ca angajați sau lucrători independenți. Astfel, aceste persoane au dreptul la ajutoare în conformitate cu Codul social (SGB) II – până la 31 decembrie 2022 la indemnizația de șomaj II (denumită popular „Hartz IV”), ulterior la venitul de cetățean, iar din iulie 2026 la ajutorul social de bază.

Dacă rămân șomeri sau trebuie să-și „suplimenteze” veniturile din cauza salariilor mici, se prezintă la Jobcenter și solicită ajutoare financiare. În acest context, bandele îi înșală pe funcționari cu adeverințe false.

În document, Agenția Federală subliniază în mod expres că cetățenii UE „nu sunt supuși unei suspiciuni generale de abuz al prestațiilor”. Majoritatea are „un drept legitim la prestațiile SGB II”.

O versiune anterioară a „ghidului de lucru” menționa naționalități, ceea ce a stârnit o avalanșă de proteste

Într-o versiune anterioară a „ghidului de lucru”, de care dispune și FOCUS online, se făcea referire explicită la „cetățeni români și bulgari”. Aceste formulări au fost eliminate din versiunea revizuită.

Motivul: centrele de consiliere socială, asociațiile de asistență socială și grupurile de combatere a discriminării au criticat aspru menționarea naționalităților, deoarece aceasta îi prezenta în mod general pe cetățenii din Europa de Est ca fiind infractori, în special pe sinti și romi. În practică, acest lucru duce la discriminare rasială și la refuzul ilegal al ajutoarelor sociale.

Nu s-a schimbat însă evaluarea Agenției Federale cu privire la modelul de bază al faptelor. Acesta ar fi „aproape întotdeauna identic”, cu excepția unor mici modificări tactice în cazuri individuale. Ca „model de comitere a faptelor”, documentul menționează, printre altele:

„Beneficiarul de prestații exercită – uneori în mod forțat – o activitate diferită de cea declarată și o ascunde față de Jobcenter. Salariul este atunci mai mare decât cel atestat pentru activitatea declarată.”

„În cazul activității declarate ca fiind cu normă redusă, se lucrează mai multe ore și se obține un salariu mai mare decât cel declarat față de Jobcenter.”

„În unele cazuri, beneficiarii de ajutoare sociale doar pretind că se află permanent în Republica Federală, dar locuiesc de fapt în țările lor de origine. Imediat ce primesc somații de prezentare, se întorc în țară. În aceste cazuri, se întâmplă adesea ca și alocațiile pentru copii să fie încasate pe nedrept.”

„Adesea, beneficiarilor de ajutoare sociale li se închiriază spații de locuit în imobile degradate la prețuri exorbitante pe metru pătrat… De multe ori, mai multe persoane locuiesc în astfel de camere individuale.”

„În unele cazuri, se solicită ajutoare pentru mobilarea inițială a unor locuințe care, de fapt, nu sunt locuite. Uneori, mobilierul finanțat de centrul de ocupare a forței de muncă pentru mobilarea inițială sau pentru înlocuirea celui vechi este pus la vânzare pe internet, pe portaluri cunoscute, după foarte puțin timp.”

Conturi ciudate, cereri completate impecabil, fără card bancar

Sub titlul „Caracteristici de recunoaștere”, angajații centrelor de ocupare a forței de muncă sunt atenționați asupra indiciilor care sugerează existența unui abuz de ajutoare comis în grup. Deși prezența unor indicii izolate nu permite „în mod obligatoriu” să se concluzioneze existența unor intenții criminale, totuși, în astfel de cazuri, funcționarii ar trebui să analizeze cu atenție situația. Printre „anomalii demne de remarcat” sunt enumerate, printre altele:

„În ciuda cunoștințelor lingvistice lipsă sau insuficiente, cererile de ajutoare sunt completate impecabil.”

„Aceiași consultanți fiscali și notari sunt implicați în cazul mai multor clienți.”

„Ajutoarele prevăzute de SGB II și/sau salariile sunt virate în același cont în care sunt virate și plățile pentru chirie.”

„Beneficiarul ajutoarelor nu dispune de cardul său bancar, deoarece acesta a fost reținut de făptași după ce au deschis contul împreună cu beneficiarul.”

„Angajatorul nu virează contribuțiile forfetare către Centrul pentru mini-locuri de muncă.”

„Între angajator și proprietarul imobilului există legături personale; este posibil ca ambii să fie aceeași persoană sau să aibă sediul social, respectiv să locuiască la aceeași adresă.”

„În cazul unei activități independente simulate, se înregistrează doar activitatea comercială, dar celelalte obligații prevăzute de lege nu sunt îndeplinite.”

„Lipsesc echipamentele de lucru necesare, de regulă, pentru exercitarea activității independente (de exemplu, mașini, vehicule, unelte).”

Pentru a identifica din timp rețelele frauduloase și a preveni plățile nejustificate de prestații sociale, angajaților centrelor de ocupare a forței de muncă li se recomandă măsuri concrete. În capitolul „Măsuri interne” se menționează, printre altele, cu privire la rolul traducătorilor dubioși:

„Persoanele care îi însoțesc pe solicitanți în calitate de susținători sau traducători/interpreți și care, în unele cazuri, primesc ele însele ajutoare în temeiul SGB II, pot fi ele însele membre ale rețelei infracționale. În acest caz, nu mai este garantată o traducere corectă.”

„Listele cu angajatori, proprietari de imobile, obiecte închiriate, interpreți și notari care au fost deja implicați în fapte penale, adică au participat în trecut la fraude organizate privind ajutoarele sociale, facilitează identificarea de către angajați a abuzurilor organizate privind ajutoarele sociale.”

Agenția pentru ocuparea forței de muncă oferă un „sfat” important pentru funcționari

În capitolul „Verificarea condițiilor de eligibilitate”, angajaților centrelor de ocupare a forței de muncă li se recomandă să pună întrebări cheie. „Dacă există indicii privind o activitate fictivă, solicitantul ar trebui interogat personal pentru a verifica plauzibilitatea raportului de muncă sau a activității independente.” În cadrul unei discuții directe cu solicitanții, „eventualele îndoieli” pot fi înlăturate.

Prin întrebări specifice, responsabilii de la centrele de ocupare a forței de muncă pot afla destul de repede dacă cineva doar se preface că este angajat sau lucrător independent. Iată câteva dintre întrebările standard:

„Unde și cum ați aflat despre relația de muncă (de exemplu, anunț, cunoștințe, internet)?”

„Cum ajungeți la locul de muncă?”

„Angajatorul vă asigură transportul sau sunteți dus de un coleg?”

„Cum se numește șoferul?”

„Cu ce vehicul sunteți dus (de exemplu, autoturism, camion, marcă, culoare, număr de înmatriculare)?”

„Cine vă atribuie sarcinile de lucru (nume, prenume, adresă)?”

„Purtați îmbrăcăminte specială de lucru?”

„Unde este depozitată această îmbrăcăminte de lucru?”

„Câți clienți aveți? Menționați-i!”

„Cine întocmește facturile pentru serviciile prestate (dumneavoastră, consultantul fiscal, firma de servicii administrative, clientul – eventual cu date concrete)?”

„Unde depozitați echipamentul necesar pentru desfășurarea activității (mașini, unelte, materiale, autoturism etc.)?”

„Cum calculați prețul serviciilor facturate (în funcție de măsurători, de ore de lucru etc.)?”

„Unde se află documentele dvs. comerciale (la sediul firmei, la consultantul fiscal, la firma de servicii administrative, la clienți – eventual cu date concrete)?”

„Cum obțineți comenzile (internet, ziar, recomandări, fluturași etc.)?”

Dacă cetățenii UE au răspuns în mod plauzibil la toate întrebările și au prezentat toate documentele necesare, centrele de ocupare a forței de muncă acordă ajutoarele solicitate. Totuși, chiar și după aprobare pot apărea probleme.

Agenția Federală recomandă o monitorizare „strânsă” și vizite la domiciliu „regulate”

Pentru a evita acest lucru, beneficiarii de prestații ar trebui să fie asistați și integrați în mod deliberat în „măsuri de învățare a limbii și de integrare”. „Motivele invocate pentru refuzul participării ar trebui verificate la fel de critic ca și certificatele de incapacitate de muncă pe termen lung sau repetate, care sunt prezentate pentru a justifica absențele.”

Pentru a stabili dacă beneficiarii de prestații se află efectiv în zona de competență a centrului de ocupare a forței de muncă, „sunt deosebit de potrivite vizitele periodice” la locuințele persoanelor în cauză, efectuate împreună cu alte autorități, precum pompierii sau serviciul de urbanism. „Aceste vizite pot fi foarte eficiente, deoarece duc la radierea imediată de pe lista beneficiarilor de ajutoare, în cazul în care aceștia nu mai locuiesc la adresa cunoscută de centrul de ocupare a forței de muncă.”

În general, o colaborare strânsă cu alte instituții este „absolut necesară”, se menționează în recomandarea de acțiune. „Din experiență, întâlnirile comune periodice (masa rotundă) sunt foarte utile.”

În cazurile suspecte, centrele de ocupare a forței de muncă ar trebui să colaboreze cu Oficiul Principal de Vamă, poliția, parchetul și Oficiul pentru Străini. Alte instituții de contact sunt Oficiul pentru Activități Comerciale, Oficiul de Evidență a Populației, Autoritatea de Supraveghere a Construcțiilor, Oficiul Cadastral, Pompierii, Administrația Fiscală, Oficiul Federal pentru Vehicule Motorizate, Centrul pentru Mini-locuri de Muncă, Casa de Familie și instanțele sociale locale.

Editor : M.C