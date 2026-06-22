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Centru de comunicații prin satelit din zona Moscovei, lovit de ucraineni. Ce spun autoritățile ruse

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Centru de comunicații prin satelit de la Dubna Foto: Vsatinet via wikimedia.org / CC BY-SA 4.0
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Armata ucraineană a lovit centrul rus de comunicaţii prin satelit din Dubna, situat în regiunea Moscovei, a anunţat luni Statul Major al armatei ucrainene, relatează Ukrainska Pravda.

„A fost lovit centrul de comunicaţii spaţiale din Dubna, situat în regiunea Moscovei. La faţa locului se observă fum dens. Se încearcă stabilirea pierderilor inamice”, a transmis armata ucraineană, potrivit Ukrainska Pravda, preluată de News.ro.

Agenţia de ştiri rusă de stat TASS a informat ulterior că centrul „a fost ţinta unui atac masiv cu drone din partea Forţelor Armate Ucrainene, iar transmisiunile de televiziune şi comunicaţiile nu au fost afectate”.

„Se iau măsuri pentru a remedia consecinţele atacului. Niciun membru al personalului Centrului de Comunicaţii Spaţiale nu a fost rănit”, a precizat TASS, citând organizaţia-mamă a centrului, cel mai mare operator de stat din Rusia în domeniu.

Centrul de Control „Dubna” este situat în nordul Moscovei. Acesta este unul dintre centrele care asigură funcţionarea canalelor de comunicaţii prin satelit şi a serviciilor de radiodifuziune şi televiziune.

De asemenea, Statul Major General al armatei ucrainene a informat că, în aceste zile, soldaţii ucraineni au lovit poligonul de antrenament al operatorilor de drone, precum şi punctele de comandă ale dronelor din teritoriile ocupate. „În plus, au fost lovite punctele de comandă şi observaţie ale inamicului în zona Ilok-Penkovka din regiunea Belgorod”, se menţionează în comunicat.

Kievul a mai anunţat că a fost lovit un pod rutier în zona Vasîlivka din regiunea Zaporojie. „S-a confirmat lovirea, pe 21 iunie, a infrastructurii portului «Caucaz» din regiunea Krasnodar a Federaţiei Ruse şi a două feriboturi rutiere”, se menţionează în comunicat.

Duminică, ruşii au anunţat închiderea Podului din Crimeea, iar pe reţelele sociale au apărut informaţii despre explozii în Crimeea şi incendii în urma atacurilor aeriene asupra oraşului Kerci.

Ulterior, preşedintele Volodimir Zelenski a anunţat lovirea unor obiective din regiunea Krasnodar din Rusia şi din oraşul Kerci din Crimeea.

Editor : B.E.

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