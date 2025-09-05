Centrul de detenție pentru imigranți din Florida, Alligator Alcatraz, poate rămâne deschis, a decis Curtea de Apel din SUA

Centrul de detenție pentru imigranți din Everglades, Florida, cunoscut ca Alligator Alcatraz, poate rămâne deschis, iar guvernul poate relua trimiterea deținuților acolo, după ce joi o curte federală de apel a respins decizia unei instanțe inferioare de a închide efectiv centrul, scrie The New York Times.

Curtea de Apel a admis cererea guvernului statal și federal de a suspenda hotărârea pronunțată luna trecută de un judecător federal din Miami. Conform acestei hotărâri, niciun alt deținut nu mai putea fi trimis la centrul cunoscut sub numele de Alligator Alcatraz, iar o mare parte din acesta trebuia demontată în termen de 60 de zile.

Hotărârea a reprezentat o victorie pentru Florida, care a depășit limitele aplicării tradiționale a legilor privind imigrația atunci când a deschis centrul în iulie. Florida a devenit primul stat care administrează un centru de detenție pentru imigranți, rol care revine în mod normal autorităților federale. Alte state au anunțat planuri de a găzdui deținuți imigranți federali în centre deținute de stat.

Hotărârea a fost importantă și pentru Departamentul Securității Interne, care a susținut în instanță că nu administra centrul de detenție Everglades.

În motivarea suspendării, curtea de apel a constatat că instanța inferioară interpretase greșit o lege federală care impunea evaluarea potențialelor daune asupra mediului înainte de construirea unui proiect major. Ea a constatat că, deoarece centrul de detenție Everglades fusese până atunci finanțat în întregime de Florida și deoarece statul administra centrul, Legea națională privind politica de mediu nu se aplica.

Luna trecută, judecătorul a emis interdicţia preliminară după ce un proces federal a fost deschis de grupuri de mediu şi un trib de indigeni americani care sunt îngrijorate de impactul pe care centrul îl va avea asupra zonei sensibile în ceea ce priveşte mediul.

Judecătorul Kathleen Williams a mai decis că iluminatul, îngrădirile şi ”toate generatoarele, gazele, conductele, deşeurile şi recipientele pentru deşeuri care au fost instalate pentru a susţine acest proiect”, adăugate la Aeroportul de Antrenament şi Tranziţie Colllier Dade, trebuie îndepărtate în termen de 60 de zile.

Aflat adânc în mlaştinile din Everglades, centrul „Alligator Alcatraz” a fost învăluit în controverse de la început, parlamentarii care au vizitat centrul descriind sute de migranţi închişi în cuşti în călduri sufocante, infestări cu insecte şi mese precare.

Editor : M.C