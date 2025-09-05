Live TV

Centrul de detenție pentru imigranți din Florida, Alligator Alcatraz, poate rămâne deschis, a decis Curtea de Apel din SUA

Data publicării:
Florida News - July 12, 2025
Intrarea în centrul de detenție Alligator Alcatraz. Foto: Profimedia

Centrul de detenție pentru imigranți din Everglades, Florida, cunoscut ca Alligator Alcatraz, poate rămâne deschis, iar guvernul poate relua trimiterea deținuților acolo, după ce joi o curte federală de apel a respins decizia unei instanțe inferioare de a închide efectiv centrul, scrie The New York Times.

Curtea de Apel a admis cererea guvernului statal și federal de a suspenda hotărârea pronunțată luna trecută de un judecător federal din Miami. Conform acestei hotărâri, niciun alt deținut nu mai putea fi trimis la centrul cunoscut sub numele de Alligator Alcatraz, iar o mare parte din acesta trebuia demontată în termen de 60 de zile.

Hotărârea a reprezentat o victorie pentru Florida, care a depășit limitele aplicării tradiționale a legilor privind imigrația atunci când a deschis centrul în iulie. Florida a devenit primul stat care administrează un centru de detenție pentru imigranți, rol care revine în mod normal autorităților federale. Alte state au anunțat planuri de a găzdui deținuți imigranți federali în centre deținute de stat.

Hotărârea a fost importantă și pentru Departamentul Securității Interne, care a susținut în instanță că nu administra centrul de detenție Everglades.

În motivarea suspendării, curtea de apel a constatat că instanța inferioară interpretase greșit o lege federală care impunea evaluarea potențialelor daune asupra mediului înainte de construirea unui proiect major. Ea a constatat că, deoarece centrul de detenție Everglades fusese până atunci finanțat în întregime de Florida și deoarece statul administra centrul, Legea națională privind politica de mediu nu se aplica.

Luna trecută, judecătorul a emis interdicţia preliminară după ce un proces federal a fost deschis de grupuri de mediu şi un trib de indigeni americani care sunt îngrijorate de impactul pe care centrul îl va avea asupra zonei sensibile în ceea ce priveşte mediul.

Judecătorul Kathleen Williams a mai decis că iluminatul, îngrădirile şi ”toate generatoarele, gazele, conductele, deşeurile şi recipientele pentru deşeuri care au fost instalate pentru a susţine acest proiect”, adăugate la Aeroportul de Antrenament şi Tranziţie Colllier Dade, trebuie îndepărtate în termen de 60 de zile.

Aflat adânc în mlaştinile din Everglades, centrul „Alligator Alcatraz” a fost învăluit în controverse de la început, parlamentarii care au vizitat centrul descriind sute de migranţi închişi în cuşti în călduri sufocante, infestări cu insecte şi mese precare.

 

 

 

 

 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
BUCURESTI - ALEGERI 2025 - MITING ELECTORAL - NICUSOR DAN - 11 MAI 2025
1
Nicușor Dan, despre viața familiei sale sub paza SPP: Trebuie să te duci până la...
nastase profimedia
2
Ce scrie presa occidentală despre imaginile de la parada dictatorilor, unde a aparut și...
viorica dancila
3
Cum explică Viorica Dăncilă prezența ei la parada militară de la Beijing. Răspunsul...
elevi in clasa
4
Mama a doi copii care au plecat din România din cauza sistemului de educație: În Spania...
copil
5
Operațiune de 40.000 de euro pentru a duce cu forța un copil din București în Italia...
Ce răsturnare de situație! Ianis Hagi s-a răzgândit, pe ultima sută de metri
Digi Sport
Ce răsturnare de situație! Ianis Hagi s-a răzgândit, pe ultima sută de metri
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
fake news cu pandemie
Rețelele sociale, inundate de fake news despre o nouă pandemie, după...
femeie carea arunca frunze de toamna
Cum va fi vremea în septembrie și la început de octombrie. Estimările...
tanar la ghidonul unei trotinete electrice
Pericolul trotinetelor electrice în trafic: „Prind viteză mare în...
romsilva sigla
Guvernul pregătește reorganizarea Romsilva prin modificarea Codului...
Ultimele știri
Presa austriacă anunță că OMV va face concedieri, în special la Petrom. Restructurările vor afecta și Austria, Germania, Slovacia
Un patron din Cluj a ajuns la spital după ce a fost bătut de propriii angajați. Ce s-a întâmplat
Decizie a justiției împotriva ordinului lui Trump: pașapoartele cu genul X pentru persoanele transgender trebuie emise din nou în SUA
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Dmitri Peskov
Rusia acuză europenii că împiedică soluționarea conflictului din Ucraina
EXCLUSIVE: Former President Joe Biden attends church after cancer diagnosis in Greenville, DE.
Fostul președinte al SUA, Joe Biden, a fost operat, pentru a-i fi îndepărtate leziunile canceroase ale pielii
ciocanel decizie judecator
Fugarii celebri ar putea ajunge în pușcăriile din România. Decizia luată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene
Wieslaw Kukula Chief of the General Staff of the Polish Armed Forces speaks to the media during a press conference after the parade rehearsal. Polish armed forces and its allies stationed in the country, took part in a rehearsal of the National Armed Forc
Spațiul aerian al Poloniei a fost încălcat de două ori în noaptea de miercuri spre joi, anunță liderii militari ai țării
intrarea in sala CCR
Judecătorii vor reclama la Curtea Constituțională legea care modifică pensiile magistraților. Ce motive a invocat instanța supremă
Partenerii noștri
Pe Roz
Vladimir Putin ar avea doi fii care-i seamănă leit, de 6 și 10 ani. Cum arată copiii crescuți în lux, dar...
Cancan
Vine iarna mai repede decât ne așteptam! Pe ce dată scad temperaturile sub 0 grade Celsius în România...
Fanatik.ro
Gigi Becali a dezvăluit secretul care îl ține într-o formă de zile mari: „Nu mai mănânc asta de 3 ani! Am...
editiadedimineata.ro
Carnea ar putea proteja împotriva cancerului
Fanatik.ro
Cât de periculoase sunt, în realitate, antenele 5G? E sigură amplasarea lor în preajma școlilor sau...
Adevărul
Regretele românilor reîntorși acasă din Occident: „Am o ură și mai mare acum, decât atunci când am plecat...
Playtech
Kate Middleton, mai grav decât se credea! Ultima apariţie a Prinţesei a şocat, nu a mai putut ascunde boala
Digi FM
Giorgio Armani a murit. Ce se va întâmpla cu brandul lui, având în vedere că designerul nu avea copii
Digi Sport
Surpriză de proporții: l-ar fi părăsit pe Lamine Yamal după doar 13 zile pentru marele rival!
Pro FM
Oana Radu s-a căsătorit cu Șerban Balaban, toboșarul din trupa ei. Nuntă pe malul mării, emoții, mirii în...
Film Now
Soția lui Bruce Willis, despre impactul diagnosticului asupra căsniciei: „E greu să știi unde se termină...
Adevarul
Muți de uimire. Reacția unor jurnaliști japonezi după ce un tren a trecut pe lângă ei cu 500 de km/h
Newsweek
Ministrul muncii schimbă regulile pentru pensiile de handicap. Cum vor fi evaluați 930.000 români?
Digi FM
Prinţesa Leonor a Spaniei, în salopeta de zbor, la Academia Forţelor Aeriene: „Sunt dornică să învăţ”. A...
Digi World
Cum vor arăta creatorii de conținut peste 25 de ani și cu ce probleme de sănătate s-ar putea confrunta...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Rebecca Ferguson și soțul ei, magnetici la Veneția. Sunt căsătoriți de șapte ani, dar abia acum au pășit...
UTV
Salma Hayek, apariție spectaculoasă la 59 de ani. Actrița și-a sărbătorit ziua în costum de baie roșu, pe un...