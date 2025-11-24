Live TV

Cercetătorii au descoperit cu ajutorul inteligenței artificiale ce a declanșat miile de cutremure din Santorini

Santorini, Grecia
Santorini, Grecia. Foto: Profimedia Images
Oamenii de știință au folosit inteligența artificială pentru a descoperi ce fenomen a declanșat seria de zeci de mii de cutremure din apropierea insulei greșești Santorini, de la începutul acestui an, relatează BBC

Seria de cutremure care au avut loc în Santorini din acest an a fost declanșată de lava topită care a pompat printr-un canal subteran timp de trei luni, au descoperit cercetătorii.

Ei au folosit fizica și inteligența artificială pentru a determina cu exactitate ce a provocat cele peste 25.000 de cutremure, care s-au întins pe o distanță de aproximativ 20 km pe orizontală prin scoarța terestră.

Experții au folosit fiecare vibrație ca senzori virtuali, apoi au folosit inteligența artificială pentru a analiza tiparele asociate acestora.

Unul dintre autorii cercetării, dr. Stephen Hicks de la UCL, a afirmat că acest mod de lucru ar putea ajuta la previzionarea erupțiilor vulcanice.

Activitatea seismică a început să se intensifice sub insulele grecești Santorini, Amorgos și Anafi în ianuarie 2025. Insulele au fost afectate de zeci de mii de cutremure, multe dintre ele cu magnitudinea peste 5 și care au putut fi simțite.

Mulți turiști au fugit, iar localnicii s-au temut că vulcanul subacvatic din apropiere, Kolumbo, ar putea fi pe punctul de a erupe sau că acesta era un preludiu seismic al unui cutremur mai mare, precum cel cu magnitudinea de 7,7 care a lovit aceeași regiune în 1956.

Oamenii de știință, care și-au publicat descoperirile în revista Science, au creat o hartă 3D a Pământului în jurul Santorini. Apoi au cartografiat activitățile seismice ale fiecărei vibrații, mișcarea și tensiunea din scoarță. Acest lucru a dus la un model detaliat care arată ce a determinat mai exact această serie de seisme care a durat luni de zile.

Echipa a descoperit că fenomenul a fost determinat de mișcarea orizontală a lavei de sub Santorini și vulcanul Kolumbo printr-un canal de 30 de kilometri, din care mai mult de 10 kilometri se află pe fundul mării.

Cercetătorii au estimat că volumul de lavă care s-a deplasat prin scoarță ar fi putut umple 200.000 de piscine olimpice. Aceste „intruziuni de magmă”, așa cum sunt cunoscute, au spart straturile de rocă, provocând mii de cutremure.

Autorul principal al studiului, Anthony Lomax, geofizician care dezvoltă software pentru analiza activității seismice, a explicat:

„Cutremurele acționează ca și cum am avea instrumente în adâncurile Pământului, care ne transmit ceva. Când analizăm modelul pe care aceste cutremure îl formează în modelul nostru 3D al Pământului, acesta se potrivește foarte bine cu ceea ce ne-am aștepta de la magma care se deplasează orizontal.”

Cercetătorii spun că fenomenul din Santorini nu s-a terminat. 

„Lava a rămas la o adâncime destul de mare, peste 8 kilometri, în scoarța terestră”, a explicat dr. Hicks.

„Știm că lava poate urca și erupe la suprafață în câteva ore sau zile, dar, deoarece activitatea s-a potolit acum, putem fi aproape siguri că aceasta s-a blocat și s-a răcit în adâncul scoarței terestre”, adaugă expertul.

Totuși, vulcanii pot intra în faze prelungite de agitație și imprevizibilitate care pot dura mulți ani. Activitatea vulcanică recentă din sud-vestul Islandei a demonstrat acest lucru.

Iar acești cercetători spun că utilizarea inteligenței artificiale, în combinație cu fizica fundamentală a modului în care scoarța terestră se mișcă și răspunde la stres, ar putea transforma capacitatea de a monitoriza, înțelege și chiar prevedea activitatea vulcanică. Acest lucru ar putea contribui la siguranța oamenilor din zonele seismice active ale lumii.

„În cele din urmă, acest lucru ar putea fi utilizat ca instrument de prognozare. Ori de câte ori observăm o serie de cutremure, acestea sunt date care pot fi utilizate pentru a determina cauza cea mai probabilă”, a explicat dr. Hicks. 

