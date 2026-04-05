Cercul de loialiști din jurul lui Macron se subțiază, înainte să-și încheie mandatul. „Urmează o lovitură și mai puternică” (Politico)

Un val de plecări se propagă în rândurile personalului cheie al președintelui francez Emmanuel Macron, stârnind îngrijorări cu privire la coeziunea de la Palatul Elysee și adâncind atmosfera de sfârșit de mandat de acolo, cu un an înainte de următoarele alegeri, relatează Politico.

Având în vedere că Macron nu poate candida pentru un al treilea mandat consecutiv și nu poate să-și impună agenda legislativă într-un parlament blocat, membrii personalului încearcă să-și asigure următoarele roluri înainte ca liderul francez să plece.

În ultimele două luni, patru consilieri de rang înalt au părăsit echipa lui Macron, printre care doi șefi de cabinet adjuncți responsabili cu coordonarea domeniilor de politică din cadrul Palatului Elysee.

„Cu un an înainte de sfârșitul mandatului său, oamenii se gândesc în primul rând la carierele lor”, a declarat un consilier ministerial sub protecția anonimatului.

Se pare că urmează o lovitură și mai puternică, scrie Politico. Șeful de cabinet al lui Macron, Emmanuel Moulin, ia în considerare părăsirea postului său pentru a-și pregăti candidatura la funcția de guvernator al Băncii Franței, potrivit a doi oficiali apropiați lui Macron.

Având în vedere abordarea extrem de centralizată a președintelui în ceea ce privește puterea, funcția de șef de cabinet ar putea fi una dintre cele mai influente poziții din întregul guvern.

„Există un nucleu dur de loialiști în jurul lui Macron care devine din ce în ce mai mic”, a declarat un fost asistent ministerial.

„Toată lumea știe că Macron este singurul care ia toate deciziile. Dar aceste plecări importante înseamnă că va trebui să se concentreze pe strângerea șuruburilor mașinăriei (n.r. de la Elysee) pentru a evita greșelile”, a continuat fostul consilier.

Starea de spirit este de așa natură încât chiar și prim-ministrul Sebastien Lecornu o recunoaște.

„Cu cât ne apropiem mai mult de alegerile prezidențiale, cu atât atmosfera va deveni mai calmă, ceea ce este absolut normal, sunt conștient de asta”, a declarat Lecornu într-un interviu acordat ziarului Le Figaro la sfârșitul săptămânii trecute.

Plecarea adjuncților

Doi dintre adjuncții lui Moulin, Emilie Piette și Constance Bensussan, se numără printre cei care își vor părăsi funcțiile. Piette va conduce agenția de rețele electrice RTE, iar Bensussan se mută la agenția franceză de prestații sociale CNAF.

Și cu puțin înainte de începerea războiului SUA-Israel împotriva Iranului, principalul consilier al lui Macron pentru Orientul Mijlociu, Anne-Claire Legendre, a plecat în februarie pentru a conduce Institutul Lumii Arabe, înlocuindu-l pe Jack Lang, care demisionase din cauza legăturilor sale cu defunctul infractor sexual condamnat Jeffrey Epstein.

Legendre a fost lăudată pe plan intern pentru că a condus eforturile diplomatice din spatele demersurilor Franței pentru recunoașterea unui stat palestinian.

Un consilier al lui Macron a declarat că slujba de vis a lui Moulin este să conducă Banca Franței, dar obținerea postului va fi dificilă, având în vedere că ar avea nevoie de aprobarea parlamentului, unde Macron nu deține majoritatea.

„Vor să blocheze (n.r. numirea) doar ca să-l enerveze pe Macron”, a declarat un aliat al președintelui francez.

Jean-Pierre Jouyet, care a ocupat funcția de șef de cabinet în timpul mandatului fostului președinte François Hollande, a afirmat că o serie de plecări de acest gen este „o problemă gravă și poate schimba relațiile din cadrul guvernului”.

Jouyet a afirmat că personalul de la Palatul Elysee are nevoie de „sânge proaspăt” - noi angajați de încredere, cu „competențele potrivite”, pentru a face față provocărilor din ultimul an al mandatului lui Macron.

Însă, în schimb, președintele francez pare să apeleze la vechii colaboratori.

Potrivit unui oficial apropiat lui Macron, fostul său șef de cabinet adjunct, Pierre-Andre Imbert, s-ar putea întoarce la Palatul Elysee pentru a prelua funcția de șef de cabinet. Imbert are „un profil cu o gamă largă de competențe” și „îl cunoaște foarte bine pe președinte”, a spus oficialul.

Atragerea de noi talente pentru un mandat atât de scurt se va dovedi probabil dificilă, notează Politico.

Așadar, pe măsură ce cercul restrâns al președintelui francez se subțiază, se așteaptă ca asistenții să acorde prioritate gestionării crizelor în detrimentul inițiativelor noi și îndrăznețe în ultimul an al mandatului lui Macron. Tulburările de pe scena internațională nu le vor oferi prea mult răgaz.

Dar tocmai de aceea, potrivit aceluiași fost oficial guvernamental citat mai sus, președintele francez va avea dificultăți în a atrage personalități prestigioase din afara cercului său și persoane cu potențial ridicat să se alăture cabinetului său.

„Se vor mulțumi cu promovări interne și cu înalți funcționari publici care sunt în căutarea următorului post”, a concluzionat el.

