Ceremonie la Kremlin. Putin cere unitate și patriotism de Ziua Rusiei, în timp ce Ucraina a lansat un atac masiv cu drone

Liderul rus Vladimir Putin a prezidat vineri tradiţionala ceremonie de decernare a premiilor de stat la Kremlin, cu ocazia Zilei Rusiei, în cadrul căreia a făcut apel la unitate şi patriotism, despre care a spus că sunt „valorile principale” ale poporului rus.

„Vă felicit de Ziua Rusiei!”, a spus Putin, care a evocat 1.000 de ani de istorie neîntreruptă a statului rus, care în viziunea sa ar include atât Rusia Kieveană, cât şi cei peste 200 de ani de invazie mongolă.

Vladimir Putin a subliniat că „unitatea şi patriotismul” i-au ajutat pe ruşi să „depăşească toate dificultăţile, să învingă duşmanii şi să-şi construiască ţara”, adăugând că sentimentul de responsabilitate faţă de soarta patriei şi sprijinul acordat armatei sunt caracteristici comune întregului popor rus.

Conform sondajelor, un număr tot mai mare de ruşi - două treimi - cer încetarea imediată a ostilităţilor şi începerea negocierilor de pace cu Ucraina, la care se adaugă nemulţumirea faţă de întreruperile de internet şi recesiunea economică.

Printre laureaţi se numără şi Tatiana Moskalkova, avocata poporului, care se retrage din această funcţie după zece ani de activitate, din care fac parte şi schimburile de prizonieri de război în contextul conflictului în Ucraina.

Sărbătoarea din acest an a Zilei Rusiei a fost marcată de un atac cu drone al Ucrainei, ţară invadată de forţele Moscovei. Apărarea antiaeriană rusă a doborât noaptea trecută 231 de drone în 15 regiuni ale ţării, potrivit informaţiilor furnizate de Ministerul Apărării rus în comunicatul său de dimineaţă.

În special, autorităţile din regiunea Tatarstan, situată la peste 1.000 de kilometri de graniţa cu Ucraina, au denunţat un atac masiv asupra districtului Zakamski, unde patru persoane au fost nevoite să fie spitalizate după ce o clădire de locuinţe a fost lovită de fragmente de drone interceptate.

Guvernatorul regiunii Rustam Minnijanov a anunţat, de asemenea, un atac asupra unei întreprinderi, fără a oferi detalii, dar canalele ucrainene de Telegram susţin că a fost lovită, între altele, o rafinărie aparţinând grupului Sibur din oraşul Nijnekamsk. Din acest motiv, în această localitate cu peste 200.000 de locuitori au fost suspendate toate evenimentele legate de ziua naţională.

Dronele ucrainene au vizat şi regiunile de frontieră Belgorod, Briansk şi Kursk; regiunea Moscovei, unde, potrivit primăriei, au fost doborâte 14 drone, precum şi peninsula Crimeea, anexată.

Primarul oraşului Toliatti (Samara), Ilia Suhih, a raportat şi pagube la una dintre companiile din acest oraş industrial, care, potrivit presei ucrainene, ar fi uzina chimică Toliattikauciuk.

Potrivit presei ruse, autorităţile moscovite au anulat, pentru prima oară din 2003, concertul tradiţional din Piaţa Roşie cu ocazia Zilei naţionale a Rusiei. Din cauza ameninţării reprezentate de drone, pe 9 mai, parada militară de Ziua Victoriei din Piaţa Roşie s-a desfăşurat fără armament greu, pentru prima dată din 2007.

Editor : M.I.