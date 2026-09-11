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Video Ceremonii la „Ground Zero” pentru a marca 25 de ani de la atentatele din 11 septembrie. Donald Trump nu se află la New York

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Ceremony Marking 25th Anniversary of 9/11 Attacks in New York City
Foto: Profimedia
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Familiile victimelor atacurilor teroriste de la 11 septembrie 2001, soldate cu aproape 3.000 de morţi în urmă cu 25 de ani, au început să se adune vineri la „Ground Zero" din New York.

În lipsa preşedintelui american Donald Trump, însă în prezenţa a patru foşti şefi de stat americani, la „Ground Zero", locul în care s-au aflat turnurile gemene de la World Trade Center, rudele celor dispăruţi au început vineri să citească solemn numelor victimelor, într-un cartier la sud de Manhattan, unde circulaţia a fost oprită cu această ocazie, relatează AFP, citată de Agerpres.

Aproximativ 3.000 de persoane au murit în atacurile teroriste comise pe 11 septembrie 2001 de combatanţi Al-Qaida care au deturnat mai multe avioane cu pasageri, două dintre aparatele de zbor fiind îndreptate spre turnurile de la World Trade Center şi unul către Pentagon, unde se află sediul Departamentului Apărării american.

„În fiecare an, este o perioadă foarte dificilă pentru noi, anul acesta cu atât mai mult pentru că se împlinesc 25 de ani", a declarat pentru AFP John Fila, un pompier, vorbind la câteva sute de metri distanţă în cadrul unei alte ceremonii din Manhattan.

Flori şi steaguri americane au fost aşezate pe marginile celor două bazine imense ridicate în locul clădirilor distruse, care formează impunătorul memorial unde sunt gravate numele morţilor.

Un clopot va suna de şapte ori pentru a marca momentele cheie ale evenimentelor petrecute în urmă cu 25 de ani.

Vicepreşedintele JD Vance se află la faţa locului, alături de patru foşti preşedinţi americani: democraţii Joe Biden, Barack Obama şi Bill Clinton, şi republicanul George W. Bush, care se afla în fruntea ţării în momentul comiterii atacurilor teroriste.

Donald Trump va participa la o altă ceremonie organizată la Pentagon, unde se află sediul Departamentului Apărării american, de asemenea vizat în acea zi de un avion deturnat de terorişti ai organizaţiei Al-Qaida.

Trump va rosti un discurs în cursul zilei.

Printre oficialii prezenţi la „Ground Zero" s-a numărat şi Zohran Mamdani, în vârstă de 34 de ani, membru al Partidului Democrat şi primul primar al oraşului New York care a depus jurământul folosind un Coran. Prezenţa lui la ceremonii a fost criticată de unii conservatori.

Membru al micului partid Socialiştii Democraţi ai Americii (DSA), Zohran Mamdani este un activist convins al cauzei palestiniene şi extrem de critic la adresa Israelului.

După atacurile teroriste de la 11 septembrie, acţiunile împotriva musulmanilor au crescut în intensitate în New York, la fel ca în restul Statelor Unite. Poliţia a intensificat, de asemenea, supravegherea comunităţilor musulmane în numele combaterii islamismului, printr-un program care a fost ulterior abandonat.

Guvernul american a anunţat că numărul persoanelor care au murit din cauza problemelor medicale în urma atacurilor l-a depăşit deja cu mult pe cel al oamenilor ucişi în atacurile propiu-zise. Până în prezent, Centrul american pentru prevenirea şi controlul bolilor (USCDC) a înregistrat peste 57.000 de cazuri de cancer legate de atacuri.

Editor : M.B.

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