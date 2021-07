Averea lui Britney Spears rămâne sub controlul tatălui ei. Un judecător a respins cererea cântăreței de a-și gestiona singură viața

Un judecător american a respins cererea lui Britney Spears de a-l elimina pe tatăl ei din rolul de co-tutore al averii cântăreței. Avocatul vedetei a cerut unei instanțe din Los Angeles să o scoată de sub tutela judiciară sub care a trăit în ultimii 13 ani, motivând că vedeta „se teme de tatăl ei”, scrie BBC.

Cântăreața în vârstă de 39 de ani se află sub tutela tatălui ei din 2008. Săptămâna trecută, vedeta a cerut unui judecător să pună capăt tutelei „abuzive” din ultimii 13 ani şi l-a reclamat pe tatăl ei pentru controlul exercitat asupra vieţii ei. Ea a dezvăluit că aranjamentul cere să folosească metode contraceptive şi o împiedică să se recăsătorească.

„Sunt traumatizată. Nu pot să dorm, sunt deprimată și furioasă și plâng în fiecare zi”, i-a spus Britney judecătoarei în declarația de 20 de minute acordată prin telefon.

I s-a interzis să facă copii

Britney Spears a povestit că în tot acest timp i s-a interzis să-și vadă prietenii, a fost forțată să susțină concerte, să ia medicamente și nu a avut dreptul să decidă nici dacă să mai aibă încă un copil.

Astfel, artista a povestit că familia ei a obligat-o să susţină un concert în Las Vegas deşi avea febră foarte mare, a plasat-o sub tratament cu litiu, care a făcut-o să se simtă „ca în stare de ebrietate”, şi a insistat ca ea să folosească dispozitive intrauterine pentru prevenirea sarcinilor.

Tutela judiciară - cunoscută şi sub numele de tutelă legală - are menirea de a le proteja pe persoanele care nu pot să aibă grijă singure de ele însele, precum vârstnicii, infirmii şi oamenii cu tulburări mintale. Audierea de miercuri de la tribunalul Stanley Mosk din centrul oraşului Los Angeles, în fața căreia s-au adunat și au manifestat fanii artistei, are ca scop o eventuală decizie de ridicare a tutelei.

„Nu ştiam că pot să depun o petiţie pentru ca tutela judiciară să se încheie”, a mărturisit Britney Spears în timpul mărturiei sale de miercuri. „Sincer, nu am ştiut asta. Am făcut mai mult decât trebuia. Nu le datorez nimic acestor oameni. Am oferit un acoperiş, haine şi hrană unor oameni în tot acest timp. Este demoralizant procesul prin care am trecut”, a spus vedeta pop.

Controlul a fost impus în 2008

Britney Spears nu a mai fost stăpână pe deciziile privind cariera și averea sa începând cu anul 2008, după încheierea unui acord în instanță. În ultimii 12 ani, tatăl și avocatul ei au administrat bunurile și viața ei personală, controlând inclusiv persoanele cu care Britney putea lua contact.

Britney Spears a început să se poarte haotic în 2007, la scurt timp după divorțul de Kevin Federline, și a pierdut și custodia celor doi copii ai săi (deși a fost vizitată des). Presupusele ei căderi nervoase au avut loc în public și a fost internată de mai multe ori în clinici de recuperare.

În cei 12 ani de când s-a aflat sub tutela tatălui său, Britney Spears a lansat trei albume, a susținut spectacole timp de 2 ani în Las Vegas și a avut numeroase apariții TV.

