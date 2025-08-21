Cererile lui Vladimir Putin pentru Ucraina, ca să încheie războiul. Ce compromis este dispus să facă liderul de la Kremlin (Reuters)

Vladimir Putin cere Ucrainei să renunțe la întreaga regiune Donbas, să rămână neutră și să nu adere la NATO, precum și să nu primească trupe occidentale în țară, au declarat pentru Reuters trei surse familiarizate cu strategia Kremlinului.



Președintele rus s-a întâlnit săptămâna trecută cu Donald Trump în Alaska, la primul summit Rusia-SUA din ultimii patru ani, și a discutat trei ore cu șeful de la Casa Albă despre cum ar putea arăta un acord cu Ucraina, potrivit surselor care au solicitat anonimatul pentru a discuta despre aceste chestiuni sensibile.

Vorbind în conferința de presă, alături de Trump, Putin a spus că speră ca întâlnirea să deschidă calea către pace în Ucraina - dar niciunul dintre lideri nu a oferit detalii despre ce au discutat.

După apariția unui reportaj rusesc care a prezentat informații despre oferta lui Putin la summit, Reuters a reușit să schițeze posibililele cereri ale Kremlinului în eventualitatea unui acord de pace care să ducă la încheierea războiului din Ucraina.

În esență, au declarat sursele rusești, Putin a făcut compromisuri în ceea ce privește cerințele teritoriale pe care le-a prezentat în iunie 2024, care impuneau Kievului să cedeze integralitatea celor patru provincii pe care Moscova le revendică - Donețk și Lugansk în estul Ucrainei - care alcătuiesc Donbasul - plus Herson și Zaporijie în sud.

Kievul a respins acești termeni ca fiind echivalentul unei capitulări.

În noua sa propunere, președintele rus și-a reiterat cererea ca Ucraina să se retragă complet din regiunile pe care încă le controlează în Donbas, potrivit celor trei surse. În schimb, însă, Moscova s-ar opri pe actualul aliniament de luptă din Zaporojie și Herson.

Rusia controlează aproximativ 88% din Donbas și 73% din Zaporojie și Herson, conform estimărilor americane și datelor open-source.

Moscova este, de asemenea, dispusă să cedeze micile părți din regiunile Harkov, Sumî și Dnipropetrovsk din Ucraina, pe care le controlează, ca parte a unui posibil acord, au declarat sursele.

Putin cere în continuare ca Kievul să renunțe la ambițiile sale de a adera la NATO și la un angajament juridic obligatoriu din partea alianței militare conduse de SUA că nu se va extinde mai departe spre est, limitarea numărului de militari activi, precum și un angajament care să prevadă că nicio o țară occidentală nu va desfășura trupe în Ucraina, ca parte a unei forțe de menținere a păcii, au declarat sursele.

Ministerul de Externe al Ucrainei nu a comentat propunerile.

Președintele Volodimir Zelenski a respins în repetate rânduri ideea retragerii din teritoriile ucrainene recunoscute internațional, ca parte a unui acord, și a declarat că regiunea industrială Donbas servește drept o fortăreață care împiedică avansul Rusiei în Ucraina.

„Dacă vorbim pur și simplu despre o retragere din est, nu putem face asta”, a declarat el, joi, reporterilor, la Kiev. „Este o chestiune de supraviețuire a țării noastre, care implică cele mai puternice linii defensive”.

În ceea ce privește aderarea la NATO, acesta este un obiectiv strategic trecut în constituția țării, și unul pe care Kievul îl consideră cea mai fiabilă garanție de securitate. Zelenski a spus că nu este treaba Rusiei să decidă asupra calității Ucrainei ca membru al alianței militare.

Casa Albă și NATO nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii cu privire la propunerile rusești.

Samuel Charap, președinte al RAND, un think-tank de politică globală cu sediul în SUA, a declarat că orice cerință ca Ucraina să se retragă din Donbas rămâne un proiect neviabil pentru Kiev, atât politic, cât și strategic.

„Deschiderea către «pace» în termeni categoric inacceptabili pentru cealaltă parte ar putea fi mai degrabă o reușită pentru Trump decât semnul unei adevărate dorințe de compromis”, a adăugat el. „Singura modalitate de a testa această propunere este de a începe un proces serios de negocieri pentru a clarifica aceste detalii”,

Trump: Putin vrea sfârșitul războiului

Forțele rusești controlează în prezent o cincime din Ucraina, o suprafață de mărimea statului american Ohio, conform estimărilor americane și hărților open-source.

Cele trei surse apropiate Kremlinului au declarat că summitul din Alaska a adus cea mai bună șansă de pace de la începutul războiului, deoarece au existat discuții concrete despre termenii Rusiei, iar Putin și-a arătat disponibilitatea de a ceda teren.

„Putin este pregătit pentru pace, pentru compromis. Acesta este mesajul care i-a fost transmis lui Trump”, a spus una dintre persoane.

Sursele au avertizat, însă, că nu este clar pentru Moscova dacă Ucraina va fi pregătită să cedeze zonele controlate încă în Donbas, și că, dacă nu o va face, războiul va continua. De asemenea, este neclar dacă Statele Unite vor recunoaște sau nu teritoriul ucrainean deținut de Rusia, au adăugat ele.

O a patra sursă a declarat că, deși problemele economice erau secundare pentru Putin, acesta înțelegea vulnerabilitatea economică a Rusiei și amploarea efortului necesar pentru a merge mai departe cu războiul în Ucraina.

Trump a declarat că dorește să pună capăt „băii de sânge” din Ucraina și să fie amintit ca un „președinte pacificator”. El a declarat luni că lucrează la organizarea unei întâlniri între liderii rus și ucrainean, urmată de un summit trilateral, alături de el.

„Cred că Vladimir Putin vrea să vadă sfârșitul războiului”, a spus Trump în prezența lui Zelenski, în Biroul Oval. „Sunt încrezător că vom rezolva problema”.

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat joi că Putin era pregătit să se întâlnească cu Zelenski, dar că mai întâi ar trebui rezolvate toate problemele, subliniind că există un semn de întrebare cu privire la autoritatea lui Zelenski de a semna un acord de pace.

De altfel, Putin și-a exprimat în repetate rânduri îndoielile cu privire la legitimitatea lui Zelenski, deoarece mandatul său urma să expire în mai 2024, dar războiul a împiedicat alegerile prezidențiale. Kievul afirmă cu tărie că Zelenski este președintele legitim al țării.

Liderii Marii Britanii, Franței și Germaniei au declarat că sunt sceptici cu privire la dorința lui Putin de a pune capăt războiului.

Garanții de securitate pentru Ucraina

Emisarul special al lui Trump, Steve Witkoff, a jucat un rol esențial în pregătirea summitului, și a celei mai recente campanii pentru pace, potrivit a două dintre sursele rusești.

Witkoff s-a întâlnit cu Putin la Kremlin pe 6 august, împreună cu consilierul Kremlinului, Iuri Ușakov. În cadrul întâlnirii, Putin i-a transmis clar lui Witkoff că este gata să facă un compromis și a stabilit liniile a ceea ce ar putea accepta pentru a face pace, potrivit a două surse rusești.

Dacă Rusia și Ucraina ar ajunge la un acord, atunci există diverse opțiuni pentru unul formal - inclusiv un posibil acord trilateral Rusia-Ucraina-SUA, recunoscut de Consiliul de Securitate al ONU, a declarat una dintre surse.

O altă opțiune este revenirea la acordurile eșuate de la Istanbul din 2022, unde Rusia și Ucraina au discutat despre neutralitatea permanentă a Ucrainei în schimbul unor garanții de securitate din partea celor cinci membri permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU - Marea Britanie, China, Franța, Rusia și Statele Unite, au declarat sursele.

„Există două opțiuni: război sau pace, iar dacă nu există pace, atunci este și mai mult război”, a spus una dintre persoane.

