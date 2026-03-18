Cetățean azer, condamnat în Letonia după ce a livrat Rusiei diferite echipamente: „Este mai grav decât furnizarea armelor de foc”

Un tribunal din Letonia a condamnat miercuri un cetăţean azer, rezident în această ţară cu o viză de studii, la 11 ani de închisoare pentru că a ajutat Rusia în războiul din Ucraina prin achiziţionarea şi contrabanda de terminale de internet prin satelit Starlink şi alte echipamente care pot fi folosite în scopuri militare, informează agenţia EFE.

Studentul, identificat de televiziunea letonă cu numele de Ali Jalilov, a fost condamnat pentru „asistarea unui stat străin în activităţi îndreptate împotriva unui alt stat, precum şi pentru încălcarea sancţiunilor impuse de organizaţii internaţionale şi de Letonia”, potrivit unui comunicat al instanţei din capitala letonă Riga.

Conform acestei instanţe, studentul azer a colaborat cu alţi trei inculpaţi pentru a achiziţiona terminale Starlink în SUA şi a le expedia către Rusia împreună cu alte echipamente militare, cum ar fi dispozitive optice de ochire şi dispozitive meteo utilizate pentru calcularea traiectoriei obuzelor de artilerie. Procesul celorlalţi trei acuzaţi, dintre care doi sunt cetăţeni letoni, este încă în desfăşurare, notează EFE, citată de Agerpres.

Într-o declaraţie acordată televiziunii letone, procurorul de caz a spus că printre bunurile de contrabandă se numărau şi unităţi Starlink Mini, care pot fi ataşate unor drone kamikaze, considerând astfel că livrarea unor asemenea dispozitive către Rusia este „mai gravă decât furnizarea de arme de foc”.

Robert Cazanciuc îi cere lui Ilie Bolojan să explice refuzul finanțării Cartierului...
Petrolistul din umbră care l-a convins pe Trump că înlocuirea lui Maduro cu lidera...
Amenințările lui Donald Trump la adresa NATO scot la iveală lipsa unei strategii...
Angajatul AEP acuzat că era în Dubai în concediu medical a demisionat. Instituția...
Cât este indemnizația de însoțitor în 2026: Ajutorul acordat celor care nu se pot îngriji...
Continuă scandalul! După anunțul ”celui de-al Treilea Război Mondial”, a apărut în direct la TV și a anunțat decizia
Continuă scandalul! După anunțul ”celui de-al Treilea Război Mondial”, a apărut în direct la TV și a anunțat decizia
Bilanț MApN: De câte ori și unde a găsit Armata resturi de drone în urma celor aproape 70 de atacuri ale Rusiei din apropierea României
Reacția Kremlinului la eliminarea liderilor iranieni de către SUA și Israel, după moartea lui Ali Larijani
Cum s-ar putea asigura aprovizionarea suficientă a trupelor aliate, în cazul unui viitor conflict cu Rusia. România, posibil beneficiar
Sean Penn a primit în Ucraina un Oscar simbolic, realizat din metalul unui tren bombardat de Rusia
Rusia a furnizat Iranului imagini din satelit despre poziția forțelor SUA în Orientul Mijlociu și tehnologie pentru drone
Război în Orientul Mijlociu, ziua 19. Atac cu rachete balistice...
Ședința comisiilor parlamentare în care se decidea bugetul...
Escaladare majoră: Cu acordul SUA, Israelul a atacat cel mai mare...
Kelemen Hunor: „Coaliția trebuie să meargă mai departe. Bolojan nu...
Comisia Europeană vrea să modifice legislația europeană privind siguranța chimicalelor eludând Parlamentul
Dominic Fritz acuză PSD că urmărește noi alianțe, după blocajul în Parlament: Nu există majoritate pentru propunerile lor inflaţioniste
Premierul sloven își acuză rivalul că a apelat la Black Cube, pentru a influența alegerile. Cum a acționat „Mossadul privat” în România
Keith Urban, ignorat de propria fiică. Declarația făcută de Sunday după divorțul părinților ei: „S-a...
Se întoarce iarna în martie. Anunțul ANM despre lapoviță și ninsori în România
China nu se mai ascunde şi vrea să intre în marele joc al supremaţiei militare. Ordinele lui Xi Jinping au...
Pariuri pe moarte și război: cum ajung conflictele globale mize pe miliarde de dolari
Cine este, de fapt, soția lui Răzvan Burleanu. Ea e femeia din spatele omului numărul 1 din fotbalul românesc
Reacția Kremlinului după convocarea ambasadorului rus la MAE moldovean, unde îl aștepta apa poluată a...
Cum funcționează metoda „firul invizibil” la bancomate. Hoții îți pot afla PIN-ul în câteva secunde
Cine l-a înlocuit pe Mugurel Vrabete la concertul Holograf de la Sala Palatului. Soția și fiica regratului...
A zis ”DA”: 175 de milioane de euro pentru transferul lui Erling Haaland!
Un artist celebru dezvăluie că a fost diagnosticat cu o formă rară de cancer: „Mai am 2-3 ani de trăit, nu...
Fiica lui Heath Ledger, într-o apariție rară în public, pe străzile din NYC. Matilda are 20 de ani și nași...
Inflația le fură pensionarilor o pensie întreagă pe an. Analist: Ajutoarele de sărbători nu acoperă pierderile
Ministrul muncii, mesaj pentru pensionari de la negocierile pentru pensii mai mari: „Așa ceva nu se poate”
Meseria inedită pe care o îmbrățișează femeile din Ucraina, de la începutul războiului: “Sudează minunat...
Teste simple pentru evaluarea forței musculare. Menţinerea ei la vârste înaintate ar putea avea o legătură...
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Keith Urban, devastat de zvonurile potrivit cărora Nicole Kidman ar avea o nouă relație: „Urăște că s-au...
Kylie Jenner a întors toate privirile într-o rochie inspirată de Jessica Rabbit