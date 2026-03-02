Cetățean georgian suspectat că a spionat o bază navală folosită de SUA și mișcările portavionului USS Gerald R. Ford, arestat în Grecia

Serviciile de informaţii şi poliţia din Grecia au arestat luni seară un cetăţean georgian suspectat că a spionat la baza navală Souda de pe insula Creta, utilizată de armata americană, potrivit agenţiei de presă elene ANA şi postului public de televiziune ERT, scrie AFP.

În prezent este investigată posibilitatea ca bărbatul să fi adunat informaţii pentru Iran, a precizat agenţia, în contextul în care USS Gerald R. Ford, cel mai mare portavion din lume, a rămas la baza navală Souda timp de două zile și ar putea participa la războiul din Iran.

Bărbatul de 36 de ani a fost arestat pe aeroportul internaţional din Atena, a informat ERT.

Fotografii ale bazei navale Souda au fost găsite pe telefonul său mobil şi o anchetă este în curs de desfăşurare pentru a stabili dacă a înregistrat şi mişcările portavionului USS Gerald R. Ford, potrivit ziarului Kathimerini.

Această arestare este rezultatul unei anchete a Serviciului naţional de informaţii grec (EYP) aflată în desfăşurare de ceva timp la Chania, oraş din Creta situat în apropierea bazei navale Souda, şi în urma unor informaţii raportând activităţi de spionaj, a precizat ANA.

În iunie, un cetăţean azer, aflat în posesia a numeroase fotografii ale bazei militare Souda, a fost arestat în Creta şi plasat în arest preventiv sub suspiciunea de spionaj, notează AFP, citată de Agerpres.

Baza navală Souda găzduieşte aproximativ 1.000 de persoane, printre care militari, angajaţi civili americani, personal local şi contractori.

