Live TV

Cetățean georgian suspectat că a spionat o bază navală folosită de SUA și mișcările portavionului USS Gerald R. Ford, arestat în Grecia

Data actualizării: Data publicării:
portavionul USS Gerald R. Ford la baza souda, creta
Portavionul USS Gerald R. Ford la baza navală Souda. Foto: Profimedia

Serviciile de informaţii şi poliţia din Grecia au arestat luni seară un cetăţean georgian suspectat că a spionat la baza navală Souda de pe insula Creta, utilizată de armata americană, potrivit agenţiei de presă elene ANA şi postului public de televiziune ERT, scrie AFP.

În prezent este investigată posibilitatea ca bărbatul să fi adunat informaţii pentru Iran, a precizat agenţia, în contextul în care USS Gerald R. Ford, cel mai mare portavion din lume, a rămas la baza navală Souda timp de două zile și ar putea participa la războiul din Iran.

Bărbatul de 36 de ani a fost arestat pe aeroportul internaţional din Atena, a informat ERT.

Fotografii ale bazei navale Souda au fost găsite pe telefonul său mobil şi o anchetă este în curs de desfăşurare pentru a stabili dacă a înregistrat şi mişcările portavionului USS Gerald R. Ford, potrivit ziarului Kathimerini.

Această arestare este rezultatul unei anchete a Serviciului naţional de informaţii grec (EYP) aflată în desfăşurare de ceva timp la Chania, oraş din Creta situat în apropierea bazei navale Souda, şi în urma unor informaţii raportând activităţi de spionaj, a precizat ANA.

În iunie, un cetăţean azer, aflat în posesia a numeroase fotografii ale bazei militare Souda, a fost arestat în Creta şi plasat în arest preventiv sub suspiciunea de spionaj, notează AFP, citată de Agerpres.

Baza navală Souda găzduieşte aproximativ 1.000 de persoane, printre care militari, angajaţi civili americani, personal local şi contractori. 

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-1079236515
1
Trump: Vom continua cu „forță maximă” până la îndeplinirea misiunii. SUA au lovit peste...
racheta balsitica lansata
2
Rachete iraniene, lansate în direcția Europei. Două proiectile ar fi fost trimise spre...
avion f-15 in kuwait
3
Trei avioane americane de luptă F-15 s-au prăbușit în Kuweit. Ce explicație au dat...
profimedia-1079236515
4
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 3. Trump ia în calcul trimiterea de trupe terestre în...
Royal Air Force Typhoon
5
Un avion britanic Typhoon a doborât o dronă iraniană care se îndrepta spre Qatar
Anunțul Iranului pe care-l aștepta întreaga planetă
Digi Sport
Anunțul Iranului pe care-l aștepta întreaga planetă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
fregata-grecia
Grecia trimite nave de război și F-16 în Cipru. Un general iranian amenință cu atacuri ample: „Americanii vor fi obligaţi să plece”
Iran US Israel
Israelul anunță că a ucis doi șefi ai spionajului iranian
portavion francez C de Gaulle
„Acest comportament nu este surprinzător”. Cum i-au prins suedezii pe ruși cu drona în apropierea portavionului Charles de Gaulle
Democracy Under Fire press briefingat the Foreign Press Association, Royal Overseas League, Park Place, St James's Street, London, Great Britain 11th April 2025
Yanis Varoufakis va fi judecat pentru promovarea consumului de droguri. Fostul ministru a spus că a consumat ecstasy, acum 36 de ani
NSO Group pegasus spyware israelian
Doi foști șefi ai serviciilor de securitate poloneze, puși sub acuzare pentru folosirea ilegală a programului Pegasus
Recomandările redacţiei
Ali Khamenei
Asasinarea ayatollahului: camere de trafic piratate, sabotarea...
pompa de benzina
Cu cât s-ar putea scumpi benzina, din cauza războiului din Iran...
concediu medical-gettyimages
Senatul a adoptat excepții privind prima zi de concediu medical. Cine...
photo-collage.png (76)
Noi întrebări despre starea de sănătate a lui Donald Trump. Ce este...
Ultimele știri
Trei zile de război în Iran, iar direcția acestui conflict este încă neclară: ce și-ar dori beligeranții (BBC)
Emiratele Arabe Unite și Qatarul îndeamnă aliații să-l convingă pe Trump să oprească loviturile asupra Iranului (Bloomberg)
Alexandru Rogobete spune că situaţia medicului care opera la un spital privat în timpul programului de la cel de stat nu este singulară
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Eclipsa de Lună plină din Fecioară de pe 3 martie le schimbă viețile. Cele trei zodii care vor avea noroc în...
Cancan
Cum a reușit Viorel Dejeu, un medic chirurg, să plece din Dubai: 'Informație care poate ajuta!'
Fanatik.ro
Marele antrenor, sfat de aur pentru Sabin Ilie: “Când îţi merge bine, să nu…”
editiadedimineata.ro
2025, cel mai sângeros an pentru presă: număr record de jurnaliști uciși
Fanatik.ro
Gigi Becali și marele regret! „Stai cuminte, taci din gură! Nu mai ești leu acum!”. A explicat de ce nu mai...
Adevărul
Slăbiciunea fatală a baronilor drogurilor: femeile care i-au dus direct în mâinile forțelor speciale
Playtech
Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak, e de nerecunoscut. A trecut prin momente cumplite, cu ce se...
Digi FM
Moby, legenda muzicii electronice, de la viața cu 20 de beri pe seară și droguri, la un trai "monastic"...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Fără precedent în istoria țării! A fost făcut anunțul oficial, după ce a început războiul
Pro FM
Anca Țurcașiu și partenerul ei, blocați în Thailanda din cauza conflictului din Orientul Mijlociu: „Încercăm...
Film Now
Puștiul din „Adolescence” doboară recordul lui Kate Winslet. La 16 ani devine cel mai tânăr câștigător la...
Adevarul
Acoliții lui Putin cer ca Rusia să se alăture războiului din Iran, pe fondul temerii că Moscova ar putea fi...
Newsweek
Ajutorul la pensie se va acorda doar pensionarilor cu pensie sub 2.000 lei. Și banii vor fi mai puțini
Digi FM
Zara Larsson spune că nu ascultă piese ale artiștilor "abuzatori": "Cu siguranță nu veți găsi nimic de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Gaura gravitaţională" de sub Antarctica oferă o privire rară asupra interiorului profund al Terrei.Cum este...
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Harrison Ford, discurs în lacrimi la gala Actor Awards 2026. Cuvintele dulci pentru Calista Flockhart au...
UTV
Tom Holland şi Zendaya s-au căsătorit în secret. Anunţul a fost făcut pe covorul roşu de la SAG Awards