„Cetăţeni obişnuiţi cu interese caritabile”. Mesajul transmis de Regele Charles, după revenirea lui Harry şi Meghan în Marea Britanie

Ducele şi Ducesa de Sussex nu vor mai îndeplini atribuţii regale oficiale odată cu întoarcerea lor în Marea Britanie, se precizează într-o scrisoare trimisă în numele regelui Charles, anunţă BBC. Scrisoarea are scopul de a clarifica statutul prinţului Harry şi al lui Meghan, care s-au mutat înapoi din California împreună cu copiii lor, Archie şi Lilibet, luna trecută.

Ei nu vor putea în continuare să folosească titlurile „HRH” (Alteţa Sa Regală), fiind „cetăţeni obişnuiţi cu interese comerciale şi caritabile”, se menţionează în scrisoarea trimisă în numele regelui de către Lordul Chamberlain, un înalt funcţionar al Palatului.

Conform unor surse de la Palat, aceasta a fost trimisă echipei prinţului Harry, precum şi guvernului, armatei şi lorzilor locotenenţi.

Lordii locotenenţi şi personalul guvernamental sunt implicaţi în vizitele şi angajamentele regale – iar această scrisoare precizează clar că orice angajament asumat de cuplul Sussex va avea loc în calitate privată şi nu în numele Familiei Regale, scrie News.ro.

Pare a fi un fel de avertisment, prin care se subliniază clar că orice vizită a prinţului Harry şi a lui Meghan nu ar trebui tratată ca un angajament regal.

Acest lucru survine înaintea unor posibile apariţii publice ale cuplului Sussex în această toamnă, pe măsură ce se instalează în Marea Britanie şi îşi susţin organizaţiile caritabile.

Mesajul regelui subliniază faptul că poziţia convenită în 2020, când cuplul Sussex a părăsit Marea Britanie - aşa-numitul Acord de la Sandringham - rămâne în vigoare.

Aceasta a exclus orice statut de „pe jumătate implicat, pe jumătate neimplicat”, astfel încât Harry şi Meghan nu puteau să-şi urmărească propriile interese comerciale în timp ce continuau să fie membri activi ai familiei regale.

„Este bine cunoscut faptul că, în ianuarie 2020, ducele şi ducesa au renunţat la îndeplinirea îndatoririlor reprezentative în numele Suveranului şi nu mai sunt membri activi ai familiei regale”, se menţionează în scrisoare.

Scrisoarea trimisă în numele regelui precizează clar că această situaţie rămâne neschimbată.

„Activitatea caritabilă a ducelui şi a ducesei este o chestiune personală pentru amândoi şi este desfăşurată în calitate privată”, se mai precizează.

Mesajul regelui precizează că orice întrebări din partea organizaţiilor cu privire la primirea care urmează să le fie rezervată soţilor Sussex, „în special în cazurile în care ar putea fi necesară utilizarea fondurilor publice, ar trebui adresate Palatului Buckingham”.

Au existat dispute nerezolvate cu privire la securitatea prinţului Harry şi a lui Meghan în Marea Britanie, iar scrisoarea precizează: „Orice probleme operaţionale legate de securitate ar trebui să fie în continuare adresate autorităţilor poliţieneşti competente”.

Surse de la Palat au sugerat că era mai bine ca scrisoarea să fie făcută publică, în spiritul transparenţei, decât să se rişte ca aceasta să apară în urma unor scurgeri de informaţii.

Reprezentanţii prinţului Harry şi ai lui Meghan au fost contactaţi pentru a oferi un răspuns.

Editor : A.P.