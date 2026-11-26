Studenţii europeni vor trebui să plătească taxe mai mari decât omologii lor britanici la universităţile din Regatul Unit, conform unei părţi a noului acord cu UE care urmează să fie finalizată, a declarat premierul britanic Andy Burnham, relatează POLITICO.

Problema taxelor plătite de cetăţenii UE care studiază la universităţile britanice este principalul element al acordului salutat de Burnham vineri la Bruxelles care nu a fost încă convenit, ambele părţi acordându-şi încă şase luni pentru a ajunge la o soluţie.

De la Brexit, studenţii din UE - cu excepţia cetăţenilor irlandezi şi a celor cu statut de rezident permanent în Marea Britanie - sunt trataţi ca studenţi străini, aşa că plătesc taxe de şcolarizare care pot depăşi 30.000 de lire sterline pe an, în loc de tariful aplicat studenţilor autohtoni, plafonat la 9.790 de lire sterline.

UE a insistat pentru o taxă mai mică, ca parte a acordului de resetare convenit la summitul de vineri de la Bruxelles, care a inclus, de asemenea, planuri privind controale mai puţin stricte asupra alimentelor şi băuturilor, comerţul cu emisii şi un program de schimb reciproc pentru tineri.

Au existat, de asemenea, informaţii conform cărora Bruxelles-ul a insistat ca studenţii din UE să plătească taxa aplicabilă studenţilor britanici, în timp ce o taxă anuală de aproximativ 12.000 de lire sterline a fost sugerată ca un posibil compromis.

Întrebat de lidera opoziţiei, Kemi Badenoch, în cadrul sesiunii de întrebări adresate prim-ministrului, dacă exclude o taxă egală pentru studenţii din Regatul Unit şi cei din UE, Burnham a confirmat că aceasta a fost solicitată de UE, dar nu va fi acordată.

„În ceea ce priveşte acordul, onorabila doamnă se referă la poziţia de negociere europeană, care nu este poziţia de negociere britanică”, i-a răspuns el, potrivit News.ro.

„Acest lucru nu a fost pus pe masa negocierilor şi nu va fi pus pe masa negocierilor”, a punctat premierul.

Purtătorul de cuvânt oficial al lui Burnham a declarat: „Ambele părţi au convenit să negocieze un acord reciproc, iar orice acord ar trebui să fie în interesul nostru naţional”.

Taxele mai mari pentru studenţii străini reprezintă o sursă importantă de venit pentru majoritatea universităţilor britanice, iar reducerea semnificativă a acestora pentru studenţii din UE ar putea costa sectorul sute de milioane de lire sterline pe an.

Burnham a afirmat că acordul privind taxele de şcolarizare cu UE „nu a fost încheiat” atunci când a fost întrebat de şefa opoziţiei dacă guvernul va compensa universităţile.

El a reiterat poziţia Regatului Unit conform căreia punerea în aplicare a acordurilor convenite vineri nu va depinde de un acord privind taxele de şcolarizare, aspect asupra căruia oficialii UE au avut o opinie diferită vineri.

Burnham a spus că Ursula von der Leyen, preşedinta Comisiei Europene, s-a referit la negocierile privind taxele de şcolarizare ca fiind „un document separat” faţă de acordul principal de la summit, ceea ce înseamnă că acestea nu erau legate între ele.

El a mai spus că Partidul Conservator trebuie să se pronunţe clar dacă se opune acestor planuri: „Se va opune oare unui acord care va elimina munţii de birocraţie de pe umerii întreprinderilor britanice şi ai exportatorilor britanici? Un acord pe care marea majoritate a marilor lanţuri de supermarketuri din Marea Britanie îl susţine deoarece, spun ei, poate reduce presiunea asupra cumpărăturilor săptămânale? Conservatorii au fost odată partidul care s-a opus impunerii birocraţiei; acum sunt conservatorii birocraţiei”, a acuzat Burnham.

Editor : C.L.B.