Ceuta se pregătește pentru un nou val de migranți. La graniță au apărut tunuri cu apă și sârmă ghimpată

Spania și Marocul au întărit măsurile de securitate la granița cu exclava spaniolă Ceuta, după apelurile de pe rețelele sociale la un nou aflux masiv de migranți. Autoritățile ambelor țări încearcă să împiedice repetarea evenimentelor din iulie.



RBC-Ucraina relatează acest lucru, citând dpa.



În ultimele zile, măsurile de securitate au fost întărite în mod vizibil, în special pe partea marocană.



În orașul de frontieră Fnideq, autoritățile au instalat bariere suplimentare din sârmă ghimpată. Litoralul este patrulat de ambarcațiuni, la frontieră au fost amplasate tunuri cu apă, iar pe drumurile de acces au fost amenajate numeroase puncte de control.



În Ceuta se află în prezent 880 de ofițeri ai Poliției Naționale a Spaniei, cu 270 mai mulți decât la sfârșitul lunii iulie. Aceștia sunt susținuți de aproximativ 2.000 de militari și 700 de ofițeri ai Gărzii Civile.



În ciuda apelurilor de pe rețelele sociale, în această dimineață, la punctul de trecere a frontierei din Ceuta, un reporter al agenției dpa a observat o situație calmă.



Autoritățile ambelor țări încearcă să prevină repetarea evenimentelor de la sfârșitul lunii iulie. Atunci, potrivit unor estimări, până la 80.000 de migranți au pătruns în Ceuta.



Ministrul de Interne al Spaniei, Fernando Grande-Marlaska, a subliniat ulterior că a fost vorba de un caz izolat, care nu se va repeta.



Cu câteva zile în urmă, Ministerul Afacerilor Interne din Maroc a anunțat arestarea unui grup de persoane suspectate de incitare la noi tentative de intrare ilegală în exclavele spaniole Ceuta și Melilla. Pe rețelele sociale au circulat apeluri la traversarea în masă a liniei de demarcație pe 15 august.



Ministerul a asigurat că a luat toate măsurile necesare pentru a împiedica deplasările ilegale.



Reamintim că, la sfârșitul lunii iulie, enclava spaniolă Ceuta s-a confruntat cu cea mai amplă criză migratorie din ultimii ani. În scurt timp, zeci de mii de persoane au pătruns în enclavă, iar Spania a trimis trupe militare în zonă.



Ulterior, Madridul a anunțat că va ridica o barieră de 500 de metri pe porțiunea maritimă a frontierei.







Editor : Sebastian Eduard