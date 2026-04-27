Cheltuielile din sectorul militar au crescut cu aproape 3% anul trecut în lume. În schimb, în SUA au scăzut cu 7,5%

Anul trecut, cheltuielile globale din sectorul militar au crescut cu 2,9%, în pofida unui declin de 7,5% în SUA, în condiţiile în care preşedintele Donald Trump a suspendat noul ajutor financiar militar pentru Ucraina, potrivit unui raport publicat luni de Institutul Internaţional de Cercetare a Păcii din Stockholm (SIPRI).

În 2025, cheltuielile s-au situat la 2.890 miliarde de dolari, crescând pentru al 11-lea an consecutiv, astfel încât ca procent din PIB au ajuns la 2,5% - cel mai ridicat nivel începând din 2009, relatează Reuters, citată de Agerpres.

„Ţinând cont de varietatea actualelor crize, precum şi de obiectivele multor state privind cheltuielile din sectorul militar pe termen lung, această creştere va continua în 2026 şi dincolo de acest orizont", conform raportului.

La nivel global, cel mai ridicat nivel al cheltuielilor din sectorul militar s-a înregistrat în SUA, China şi Rusia, care împreună sunt responsabile pentru 51% din cheltuielile globale, sau 1.480 miliarde de dolari.

Anul trecut, cheltuielile SUA au scăzut la 954 miliarde de dolari, în special pentru că nu a mai fost aprobat noul ajutor financiar militar pentru Ucraina. În precedenţii trei ani, finanţarea militară a SUA pentru Ucraina a totalizat 127 miliarde de dolari.

Declinul cheltuielilor SUA în sectorul militar din 2025 va fi probabil de scurtă durată. Cheltuielile aprobate de Congresul SUA pentru 2026 au crescut la peste 1.000 miliarde de dolari, un avans substanţial faţă de 2025, şi ar putea ajunge la 1.500 miliarde de dolari în 2027, apreciază SIPRI.

Principalul contributor la cheltuielile globale mai ridicate din sectorul militar a fost anul trecut Europa, cu o expansiune de 14%, la 864 miliarde de dolari.

Cheltuielile Rusiei şi Ucrainei au continuat să crească în al patrulea an de război, în timp ce majorările decise de statele europene membre NATO au dus la cel mai semnificativ avans anual în Europa Centrală şi Occidentală de la finalul Războiului rece.

Cheltuielile Israelului au înregistrat un declin de 4,9% anul trecut, la 48,3 miliarde de dolari, iar cele ale Iranului au scăzut pentru al doilea an consecutiv, cu 5,6%, la 7,4 miliarde de dolari.

