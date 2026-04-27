Cheltuielile din sectorul militar au crescut cu aproape 3% anul trecut în lume. În schimb, în SUA au scăzut cu 7,5%

Rachete Patriot. Foto: Profimedia

Anul trecut, cheltuielile globale din sectorul militar au crescut cu 2,9%, în pofida unui declin de 7,5% în SUA, în condiţiile în care preşedintele Donald Trump a suspendat noul ajutor financiar militar pentru Ucraina, potrivit unui raport publicat luni de Institutul Internaţional de Cercetare a Păcii din Stockholm (SIPRI).

În 2025, cheltuielile s-au situat la 2.890 miliarde de dolari, crescând pentru al 11-lea an consecutiv, astfel încât ca procent din PIB au ajuns la 2,5% - cel mai ridicat nivel începând din 2009, relatează Reuters, citată de Agerpres.

„Ţinând cont de varietatea actualelor crize, precum şi de obiectivele multor state privind cheltuielile din sectorul militar pe termen lung, această creştere va continua în 2026 şi dincolo de acest orizont", conform raportului.

La nivel global, cel mai ridicat nivel al cheltuielilor din sectorul militar s-a înregistrat în SUA, China şi Rusia, care împreună sunt responsabile pentru 51% din cheltuielile globale, sau 1.480 miliarde de dolari.

Anul trecut, cheltuielile SUA au scăzut la 954 miliarde de dolari, în special pentru că nu a mai fost aprobat noul ajutor financiar militar pentru Ucraina. În precedenţii trei ani, finanţarea militară a SUA pentru Ucraina a totalizat 127 miliarde de dolari.

Declinul cheltuielilor SUA în sectorul militar din 2025 va fi probabil de scurtă durată. Cheltuielile aprobate de Congresul SUA pentru 2026 au crescut la peste 1.000 miliarde de dolari, un avans substanţial faţă de 2025, şi ar putea ajunge la 1.500 miliarde de dolari în 2027, apreciază SIPRI.

Principalul contributor la cheltuielile globale mai ridicate din sectorul militar a fost anul trecut Europa, cu o expansiune de 14%, la 864 miliarde de dolari.

Cheltuielile Rusiei şi Ucrainei au continuat să crească în al patrulea an de război, în timp ce majorările decise de statele europene membre NATO au dus la cel mai semnificativ avans anual în Europa Centrală şi Occidentală de la finalul Războiului rece.

Cheltuielile Israelului au înregistrat un declin de 4,9% anul trecut, la 48,3 miliarde de dolari, iar cele ale Iranului au scăzut pentru al doilea an consecutiv, cu 5,6%, la 7,4 miliarde de dolari.

Top Citite
Diana Buzoianu, ministra Mediului.
1
Ministrul Mediului: Reprezentanţii PSD se pregătesc să dea concursuri în unele...
Rumen Radev și Vladimir Putin
2
De ce noul lider al Bulgariei, „provincialul” Rumen Radev, s-ar putea, totuși, să nu...
orban
3
Ungaria: Viktor Orban a anunțat că renunţă la mandatul de parlamentar. Dar rămâne în...
Vladimir Lipaev, ambasadorul rus la București
4
Ce a spus ambasadorul Rusiei la București după ce două drone, din care una cu explozibil...
U.S. WASHINGTON, D.C. TRUMP SECURITY INCIDENT
5
Focuri de armă la dineul corespondenţilor de la Casa Albă. Donald şi Melania Trump au...
Te-ar putea interesa și:
kim jong un profimedia-1094677501
Coreea de Nord va continua să susţină Rusia, anunţă Kim Jong-un. „Pregătiri pentru perioada de după războiul din Ucraina”
Haifa harbor and city skyline with container cranes, cargo ships, and residential buildings under a cloudy mountain backdrop
Grâu ucrainean furat de Rusia este introdus ilegal în Israel. Profiturile finanțează războiul lui Putin (investigație Haaretz)
luptători ELN în Columbia
Conflictul pe care Trump riscă să îl transforme într-un „mic Vietnam”: O luptă aproape imposibil de câștigat, la granița Venezuelei
Ursuleți Washington
Un simbol cutremurător al copiilor răpiți din Ucraina: 20.000 de ursuleți de pluș, în Washington, în fața clădirii Capitoliului
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
Trump susține că are „discuții constructive” cu Putin și Zelenski: „Ura este un lucru rău când încerci să rezolvi ceva”
Recomandările redacţiei
ilie bolojan
Cele 9 legi necesare pentru atingerea jaloanelor din PNRR. Bolojan...
drone rusesti
Radu Miruță vrea un soft antidrone după evenimentele din aceste zile...
INSTANT_CONSULTARI_PNL_93_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Consultări la Cotroceni. Nicușor Dan a convocat partidele din...
Sonde petroliere la apus
Sfârșitul petrolului? Șocul global se intensifică: 53 de națiuni se...
Ultimele știri
Doi foști premieri israelieni își unesc forțele în încercarea de a-l înlătura pe Netanyahu de la putere
Un constructor care a pierdut banii clientului la păcănele a fost achitat de instanță. Primise 25.000 de euro pentru a ridica o casă
Donald Trump a investit peste 51 milioane de dolari în obligațiuni într-o singură lună
Citește mai multe
