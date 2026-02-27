China a demis nouă oficiali militari înaintea unei reuniuni a Partidului. Printre ei, comandanții Marinei și ale Forțelor Terestre

China a demis 19 oficiali, dintre care nouă din armată, de pe lista legislatorilor înaintea celei mai importante reuniuni politice anuale a Partidului de săptămâna viitoare.

Demiterile au fost anunțate de către cel mai înalt organism legislativ al țării, Comitetul Permanent al Congresului Național al Poporului (NPC).

Nu a fost oferit niciun motiv oficial pentru demitere, dar aceasta survine la doar câteva săptămâni după ce președintele Xi Jinping l-a demis din funcție pe Zhang Youxia, generalul său cu cel mai înalt grad și unul dintre cei mai apropiați aliați militari ai săi.

De la venirea la putere, Xi a lansat o serie de campanii anticorupție, numind corupția „cea mai mare amenințare” la adresa Partidului Comunist. Cu toate acestea, unii critici spun că acestea au fost folosite ca instrument pentru a elimina rivalii politici.

Potrivit unui raport al mass-media de stat, printre cei eliminați se numără Li Qiaoming, comandantul Forțelor Terestre ale Armatei Populare de Eliberare (PLA) și Shen Jinlong, fost comandant al Marinei PLA.

Pe listă se aflau și alți ofițeri militari și o serie de oficiali provinciali, printre care Sun Shaochong, fostul șef al partidului din regiunea Mongolia Interioară.

Aceasta vine la doar câteva săptămâni după ce Zhang a fost demis din funcție, după ce a fost acuzat de „încălcări grave ale disciplinei și legii” – un eufemism tipic pentru corupție.

Dar este și cea mai recentă dintr-o serie de epurări ale unor personalități de rang înalt din armată din ultimii ani, inclusiv o represiune din octombrie 2025, în urma căreia nouă generali de rang înalt au fost demiși din funcțiile lor. Autoritățile au declarat la momentul respectiv că epurările făceau parte dintr-o campanie anticorupție.

Xi a făcut din lupta împotriva corupției un pilon central al guvernării sale, începând cu campania anticorupție „tigri și muște”, care vizează atât oficialii de rang înalt, cât și cei de rang inferior, lansată la scurt timp după preluarea puterii în 2013.

El a declarat recent că lupta „rămâne gravă și complexă”.

Mii de delegați urmează să sosească săptămâna viitoare în capitala Beijing pentru cele două sesiuni. Acestea sunt reuniunile anuale ale NPC, care este legislativul Chinei, și Conferința Consultativă Politică a Poporului Chinez, care este cel mai înalt organism consultativ politic al țării.

Cele două sesiuni se vor desfășura în perioada 4-11 martie și vor include anunțarea de către guvern a planului său cincinal, în care sunt prezentate obiectivele politice cheie și țintele economice anuale.

